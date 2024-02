La historia de la nena detenida por robar útiles escolares: del “megaoperativo” policial a la colecta para ayudarla

La ciudad de General Pico, en La Pampa, se vio sacudida por un insólito episodio que involucra a la policía y a una niña, generando una reacción inusual por parte de la comunidad. El hecho tuvo lugar en un comercio local, donde empleados alertaron a las autoridades después de descubrir, a través de cámaras de seguridad, que una joven estaba robando en el establecimiento.

La respuesta policial fue desproporcionada: dos patrulleros, dos motocicletas y agentes a pie se movilizaron para identificar y detener a la presunta delincuente. Para sorpresa de todos, la autora del hecho resultó ser una niña que había sustraído un paquete de 12 fibras y algunos lápices para la escuela.

La detención de la menor se llevó a cabo en el lugar de los hechos, y se dio intervención a la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia local. La situación generó conmoción en la comunidad, y al enterarse de lo sucedido, los vecinos decidieron tomar una inusual medida: comprar útiles escolares para la niña. La solidaridad se expandió a través de las redes sociales, donde la comunicadora Ana Correa inició una colecta para ayudar a la familia de la menor.

Hablé con Natalia, la mamá de la nena a la que le dedicaron un operativo policial porque se quiso llevar una caja de marcadores. Me contó que su hija pensó que así la ayudaba, porque sus hermanas menores no tenían útiles para poder ir a la escuela. Le pedí datos para ayudarla 👇 https://t.co/NBg7z0GHbl pic.twitter.com/hMguAYSquG — Ana Correa (@anaecorrea) February 20, 2024

Además la comunicadora aclaró en un twit “Natalia es viuda y tiene 6 hijas. A las menores no les pudo comprar útiles. No tienen zapatillas, necesitan ayuda de todo tipo. Me dice que su hija mayor pensó que de esa manera ayudaba a que sus hermanitas pudieran ir al colegio.”

En una entrevista con IP Noticias, la madre de la niña lamentó la situación y expresó que su hija actuó impulsada por el deseo de ayudar a la familia. “Ella pensó que me iba a aliviar un poco, pero estuvo mal. Está muy arrepentida”, sostuvo la madre de la nena, al ampliar que la Policía “exageró muchísimo” durante el operativo.

Por otra parte, la mamá intentó justificar lo hecho por la menor. “Hizo eso porque pensó que podía ayudar a su mamá para darles útiles a sus hermanas, quienes no tienen para ir a la Escuela”, le dijo al sitio En Boca de Todos.

