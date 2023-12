La austeridad en las comunas llega a la decoración navideña: este año en la Ciudad tiene menor despliegue

Otros años, la decoración navideña inunda las calles de la Ciudad de Mendoza con luces, guirnaldas y otros elementos. Sin embargo, este año tiene menor despliegue.

Desde la Municipalidad explicaron que esto se debe a que se ha buscado austeridad aunque se mantienen otros eventos vinculados a la fecha.

“Está el concurso de ornamentación de vidrieras, el espectáculo navideño todos los días en la fuente de aguas danzantes de la plaza Independencia y el pan dulce solidario, esas fueron las actividades de este año”, apuntó una fuente de la comuna.

Ante la incertidumbre del contexto económico y el recorte de dinero que llega a las provincias y sus jurisdicciones, las comunas han avanzado en un plan de austeridad que ha implicado reducción de costos y eventos. Tal fue el caso de Rivadavia que suspendió el festival Rivadavia Canta al País.

El intendente electo, Ricardo Mansur confirmó que el clásico evento será suspendido en su edición 2024 debido al contexto nacional incierto y a la escasez de fondos municipales.

“Tomé una decisión porque me dieron un informe sobre los fondos que tiene el municipio. Es un informe de Hacienda que detalla que para el 10 de diciembre recibiría en caja fondos por 290 millones”, explicó Mansur incluso antes de asumir.

“A mí me quedaría un remanente de 100 millones de pesos. No estoy en condiciones de encarar un festival en una situación que se avecina de recortes”, agregó el mandatario electo.

También Malargüe decidió suspender la tradicional Fiesta Nacional del Chivo que suele reunir unas 40.000 personas.

“Hemos decidido suspender la Fiesta del Chivo, no vamos a realizarla porque estamos ante una emergencia económica financiera y administrativa, sería una incongruencia hacerla porque cuesta mucho dinero que hoy no tenemos. Le hemos dicho al personal municipal que los salarios se van a pagar dentro de lo que establece la ley, que es los 5 días hábiles posteriores, porque estamos con dificultades financieras”, explicó el intendente de Malargüe electo y ex gobernador, Celso Jaque. El evento se celebraba cada año, entre finales de enero y febrero.

En tanto, el festival de la Tonada que organiza Tunuyán también está en duda. El intendente Emir Andraos señaló que están evaluando el presupuesto para la parte técnica y artística y de acuerdo a esos números intentarán diagramar un Festival de la Tonada 2024 acorde a los difíciles momentos que atraviesa el país, la provincia y el departamento en particular.

Asimismo, varias comunas han decidido adaptar los eventos vendimiales este año y en muchos casos se ha optado por eliminar las elecciones distritales para realizar solo una fiesta central.

Actividades de la Ciudad

La Ciudad invitó a todos los comercios de la capital a sumarse al concurso “El centro está de fiesta”. Se trata de una propuesta que pretende potenciar el comercio e incentivar el consumo a traves del concurso de vidrieras.

Hay tiempo hasta el 24 de diciembre inclusive, para sumarse.

Premios

1º Puesto: $100.000.

2º Puesto: $50.000.

3º Puesto: Tarde de spa en Dorothy, Centro de Estética y Spa (gentileza de CECITyS).

“Viví Navidad en las Aguas Danzantes” se realiza desde el 8 de diciembre. A partir de las 20:30h, en la plaza Independencia se ofrece una maravillosa combinación de música navideña y el encanto de las aguas danzantes. Es de martes a domingos durante todo el mes, hasta el 8 de enero.

“Navidad Social en la Ciudad”, fue un evento emotivo, con fines solidarios y de gestión entre la Ciudad, las organizaciones sociales y el sector privado. Fue su primera edicion.

Además habrá una edición especial de Mendoza Re, festival sustentable, por Navidad. Empezó el jueves 21, también el 22 y hoy 23 de diciembre, de 16 a 0 horas, en la zona de juegos del Parque Central.