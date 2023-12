Tras el ajuste en algunos departamentos de Mendoza: ¿qué pasará con la Vendimia Central?

Tras conocerse que varios departamentos de Mendoza hicieron cambios en sus festejos vendimiales e incluso algunos cancelaron festivales que realizan, desde el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia afirmaron que se hará una vendimia austera pero su realización está garantizada.

La gestión a cargo de Diego Gareca, que acaba de asumir como subsecretario de Cultura, está dando los primeros pasos en cuestiones administrativas, sin embargo volvió a ocupar un área que ya ocupó en la gestión del nuevamente asumido gobernador Alfredo Cornejo.

Por eso no dudo en afirmar, que en realidad siempre ha sido su intención cuidar los recursos y propender a la austeridad, aunque quizás esta vez sea necesario ajustarse un poco más, según lo que suceda las próximas semanas.

Por otra parte, comentó que a medida que avancen irán tomando decisiones, ya que hay muchas cuestiones que aún no se han definido.

Cabe recordar que el calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia incluye la Semana Federal, del 18 al 23 de febrero y luego la Bendición de los Frutos, el domingo 25 de febrero.

Además, la Vía Blanca, el viernes 1 de marzo, el Carrusel el sábado 2 y ese mismo día el Acto Central “Coronados de historia y Futuro”. Se suman dos repeticiones las noches siguientes.

Vendimia 2023 Acto Central en el teatro griego Frank Romero Day. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“¿Hay problemas económicos en el país? Sí. ¿Hay problemas para concretar la fiesta? No, no hasta este momento, la vamos a hacer”, afirmó contundente el funcionario.

“Tenemos garantizados el Acto Central, Bendición de los Frutos, Semana Federal, Vía Blanca y Carrusel. Después, hay muchos eventos que forman parte del calendario de Vendimia que son desarrollados por el sector privado, son almuerzos, los desayunos de distintas empresas o instituciones que se hacen en el calendario de vendimia. Después, tenemos pensado desarrollar alguna acción de agenda del verano en Mendoza y probablemente, capaz que ahí, pueda resentirse”, agregó.

El presupuesto para la Vendimia

De todas formas, explicó que al proceso le falta mucho recorrido como para saber si hará falta ajustarse, pero sobre todo, saber cómo evolucionará el contexto económico y qué impacto tendrá.

En principio, hay un punto fundamental que lleva a suponer que sería necesario cierto ajuste. Tal cual señaló, el presupuesto para la Vendimia está disponible desde hace unos dos meses, por lo que puede sostenerse que no hay inconvenientes para su realización. Pero asimismo, en un contexto inflacionario, no hay dudas de que el monto ya se depreció y lo seguirá haciendo. El incremento de los costos de los recursos necesarios puede hacer necesario ajustar cuentas. De todas formas dijo que no le gusta la palabra ajuste porque se presta para diversas interpretaciones, mientras que agregó que es muy difícil recortarle a la Vendimia.

“Lo que nosotros vamos a hacer es ejecutar, lo digo desde el punto de vista administrativo, lo que está presupuestado, concretarlo”, explicó.

“A medida que nosotros vamos sacándolo en el proceso licitatorio, probablemente los precios de mercado de las cosas que vamos a licitar tengan otro monto, eso nos va a determinar de alguna manera a nosotros tratar de ver cómo vamos a manejarnos en un esquema en este sentido”, mencionó Gareca.

“Hoy por hoy, la fiesta se hace con un presupuesto entre los 1.500 y 1.600 millones y eso es lo que vamos a ir observando, porque la mayor preocupación es ir abordando el costo de la fiesta, que a medida que pasan los meses, con la inflación, algunos servicios pueden irse un poco más para arriba. Es ahí donde vamos a poner la cabeza”, refirió.

Variables

Gareca subrayó que naturalmente no hay chances de ahorrar en cuestiones técnicas ni de seguridad. No se puede pensar en sacar acomodadores o playeros, tampoco en un escandio mas chico.

En caso de ser necesario, una de las variables que podrían ser “ajustables” son los artistas invitados a participar de las dos repeticiones del espectáculo.

Quizás se puede tener la intención de invitar a algún artista pero si el cachet es muy elevado habrá que pensar en alternativas. Aunque no lo aseguró, según el escenario que se presente, hasta podría pensarse en artistas locales.

“La fiesta va a ser austera en un contexto donde vamos a tener que ver también el tema de la venta de entradas, ver qué artista puede estar actuando en las repeticiones. En general, la fiesta transita a la austeridad”, remarcó.

Como soporte ante el contexto mencionó la idea de tratar de que haya un poco más de acompañamiento del sector privado, de auspiciantes. “Ese es un poco el tema del trabajo, que a lo mejor necesitamos más acompañamiento del sector privado (...) Mientras más auspiciantes tenga, yo puedo ir, a lo mejor, solventando más costo”, explicó.

Porque además destacó otro punto a tener en cuenta: es una inversión que se queda en Mendoza. “Es una oportunidad de inversión pública también, es una temporada alta para el sector técnico, hay que recordar que es una provincia que tiene los mejores proveedores de servicios técnicos de sonido, de escenarios, pantallas. Creo que va a haber mucho diálogo para pensar esto”, resaltó.

Ni hablar de lo que la Vendimia significa en términos turísticos para la provincia, en tanto es la época que más visitantes convoca en el año.

Ahorrar en vestuarios podría ser otro elemento aunque de todas formas hay un porcentaje de este que todas las Vendimias se recicla de lo que se ha usado en los espectáculos anteriores. En este punto Gareca dijo que lo que podría ocurrir es que se necesitan muchos trajes de una tela cuyo valor se haya incrementado demasiado o que haya insumos que no puedan conseguirse.