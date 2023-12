Habrá fuertes controles durante el fin de semana de Navidad en rutas, espejos de agua y eventos en Mendoza

Ya está armado el operativo de seguridad que la provincia implementará en el marco de las Fiestas de fin de año. El contexto implica gran movimiento de gente, eventos y salidas en entornos abiertos además de consumos y actividades que serán controladas y sobre las cuales rigen normativas a las que hay que estar atentos.

Por lo pronto, el Ministerio de Seguridad sacará a la calle 3 mil policías que realizarán controles desde hoy y hasta el lunes 25, en el marco del fin de semana largo que incluye Nochebuena el domingo y Navidad, el lunes.

El Gobierno provincial pondrá en marcha un operativo de prevención y reforzará los patrullajes preventivos en zonas comerciales, parques, espejos de agua, bares, boliches y rutas.

El control de los conductores en relación al consumo de alcohol, la velocidad en el manejo y condiciones del vehículo, eventos clandestinos, la venta de pirotecnia - que está prohibida- encendido de fuego y uso inadecuado de espejos de agua son parte de los aspectos que se estarán controlando.

El ministerio informó que los efectivos policiales estarán distribuidos en puestos fijos y móviles en distintos puntos de Mendoza y contarán con tecnología de última generación, el accionar de drones y el patrullaje de los helicópteros que sobrevolarán la provincia.

Operativo policial en el Acceso Este

También se reforzarán los controles en accesos y rutas provinciales con rigurosos exámenes de alcoholemia, con colaboración del personal de los municipios.

Pirotecnia

En materia de fuegos artificiales, recordaron que en Mendoza está prohibida la venta y el uso de pirotecnia, en todos los departamentos. Sólo en Tupungato quedó habilitada la pirotecnia lumínica, llamada pirotecnia fría, exclusiva de eventos y a un alto costo.

La intención del gobierno provincial desde 2016 es llegar a Pirotecnia 0, sin embargo lo cierto es que como se ha apreciado los últimos años ha bajado notoriamente el uso aunque persisten los estallidos.

Hay que recordar que además se trata de productos que afecten gravemente a personas con ciertas condiciones, como el espectro autista y a los animales.

Entre las medidas adoptadas los últimos años cuenta la prohibición de la venta de fuegos de artificio en los stands de material metálico ubicados en playas de supermercados e hipermercados y de anexar la venta de pirotecnia a un comercio de otro rubro.

Como cada año, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de la Dirección del Registro Provincial de Armas y Registro de Empresas Privadas de Vigilancia (REPAR-REPRIV), realiza controles para detectar lugares que estén vendiendo de forma ilegal.

Pero además hay que tener en cuenta que esta trasgresión tiene multas.

Los valores de las sanciones para quienes incumplan la ordenanza de los municipios dispuesta por la Ley Tributaria 9432/23 (artículo 27 inciso A.10), en vigencia desde el 1/01/2023 al 31/12/2023, serán de:

En Mendoza está prohibida la venta y uso de pirotecnia.

- multas por infracción a la Ley 6954 de $49.350 a $81.890;

- reincidencia infracción Ley 6954 de $98.700 a $163.820;

- infracción artículo 3 Ley 6954 de $245.770.

Conducción

Aunque a nivel nacional rige una normativa que impide conducir con alcohol en sangre, en Mendoza esto está permitido con una mínima dosis estipulada según el tipo de conductor.

Esta es de 0,2 gramos en el caso de bicicletas con o sin motor, motocicletas y/o ciclomotores. La limitación es de hasta 0,5 en el caso de automóviles y conductores particulares.

En tanto, quienes tengan carnet de conductor profesional no deben conducir con alcohol en sangre.

Pero con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo hay muchos que se ven tentados de caer en excesos. Ante esto hay que tener en cuenta que se aplican multas onerosas por conducir por fuera de los márgenes de lo permitido.

Si se superan los 0,5 gramos y si se registran hasta 0,99 gramos de alcohol en sangre, las penas son: la inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $ 162.000 y $ 324.000 y retención de la licencia de conducir.

En tanto, si se detecta más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multa de $216.000 a $486.000, inhabilitación para conducir vehículos desde 90 a 365 días, retención del rodado y arresto de hasta 30 días.

Aunque es muy variado, para tener una noción de lo que se puede consumir, en el caso de las mujeres de peso promedio podría superarse el máximo con dos copas de vino de 100 ml, por lo que debería ser menos; también con un vaso de cerveza de 300 ml.

En el caso de los varones podría ser con dos porciones de las antes señaladas.

En cuanto a las infracciones viales, las que corresponden a faltas leves tiene una muta de $5.400, las graves de $37.800 y las gravísimas de $54.000.

Fiestas

En tanto, la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento realizará controles en lugares nocturnos como boliches y bares mendocinos.

Hasta el momento se han autorizado 14 fiestas para este fin de semana en toda la provincia. Para verificar si los eventos están habilitados puede consultarse el sitio del Ministerio de Seguridad que las publicará a partir de hoy.

Las multas por fiestas clandestinas aplicadas por la mencionada subdirección llegan hasta los $1.500.000, además del cese de actividad. Los municipios tienen sus propias multas.

“Nosotros aplicamos la multa por la ley 8296, los municipios también aplican sus multas porque son quienes otorgan la habilitación comercial, pero cada municipio tiene su montos; cuando hay clandestinas se coordina con los municipios para sancionar ambos”, explicaron desde el área.

Además, se recuerda a la población que se puede denunciar irregularidades al 0800-222-0900, línea que funciona las 24 horas.

Espejos de agua y asados

Otro punto a tener en cuenta es que solo puede prenderse fuego en lugares habilitados. Se solicita no hacer fogatas o asados en lugares no aptos o habilitados como clubes, campings o zonas que ofrecen churrasqueras. Pero no se puede realizar fuego cerca de la vegetación, ni usarlo como herramienta, ni en zona de montaña, ni en la vereda. Evitar encender fuego ante la presencia de ráfagas de viento. La multa por hacer asado en un lugar que no corresponde asciende hoy a $ 50.000.

Según el caso, las penas incluyen desde días de arresto hasta multas de $7.500.600, tal cual estipula el Código Contravencional de la Provincia y a las normativas vigentes.

También fortalecerá contoles el Ministerio de Energía y Ambiente que intensificará los controles náuticos en espejos de agua durante el fin de semana. Lo hará a través de la División Náutica de la Dirección de Recursos Naturales Renovables que trabajará junto con Bomberos y ya ha anticipado que hará extensivo el control todo el verano.

La estrategia apunta a la prevención de accidentes “a fin de garantizar la seguridad ante el incremento de visitantes previsto para estas fechas y el período estival en general”, destacó el área. Es que cada año, ocurren hechos lamentables en estos entornos por sumergirse en lugares prohibidos, corrientes que arrastran a personas o quienes caen tras haber consumido alcohol en exceso quizás de alguna embarcación en un dique.

Dique Potrerillos. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Por ello, se intensificarán los controles de documentación de las embarcaciones, de sus conductores y los elementos de seguridad correspondientes, además de exámenes de alcoholemia. Además, se inspeccionarán las instituciones con concesiones en los perilagos: sus libros de muelle, sectores boyados, capacidad, guardavidas, entre otros aspectos.

Zonas como el dique Potrerillos o Carrizal serán particular foco de atención.

Las infracciones de náutica se multan con cifras que van desde $3.500 a los $350.000 y, según la gravedad del caso, se aplica una pena adicional de inhabilitación temporaria o definitiva.

“Desde la Dirección de Recursos Naturales Renovables, cada año, para esta temporada, hemos implementado campañas de concientización. Apuntan a que la ciudadanía se informe y respete las medidas preventivas, minimizando los riesgos de accidentes de bañistas o de prácticas de deportes náuticos producidos por hábitos imprudentes. Apelamos a la responsabilidad, pero estamos presentes con acciones de control, para que todos disfrutemos las fiestas de forma segura”, explicó Sebastián Melchor, director de Recursos Naturales.

Se recomienda no perder de vista a los menores en entornos de espejos de agua e informarse sobre el pronóstico del tiempo y evitar días con mucho viento o alertas meteorológicas.

Se recordó que en los embalses y ríos, solo se permite nadar en sitios autorizados, a los cuales se les exige tener debidamente delimitados con boyados la zona segura de nado y con guardavidas.

Está prohibido ingresar al agua cuando hubo ingesta de alcohol y la navegación nocturna de 21 a 7 en todos los espejos de agua de la provincia.

Es obligatorio llevar chaleco salvavidas colocado, así como respetar las capacidades máximas de la embarcación y contar con la documentación que autoriza el uso de embarcaciones. En caso de accidentes en embalses, se debe avisar de inmediato al 911.