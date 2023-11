Cuánto habrá que gastar para armar la mesa de las Fiestas este año

A esta altura, y quizás ya con ganas de cerrar un 2023 complicado celebrando, muchos ya están pensando en las fiestas de fin de año: Nochebuena, el 24 de diciembre, y Año Nuevo, el 31 de diciembre.

Para esa ocasión de encuentro es usual preparar una mesa especial que este año, por los precios elevados en relación a los ingresos, será un desafío para muchos. En tal caso entran a jugar no sólo los gustos, no querer trabajar tanto o el disfrute por preparar algo para la familia, sino además las posibilidades de cada bolsillo.

“Va a estar difícil la ensalada de frutas este año”, comentó un joven mientras compraba en una verdulería dos o tres frutas de cada una como para llevar a su casa una variedad. “Pensar que antes comprábamos por kilo”, agregó nostálgico. “Para las Fiestas voy a ir a comprar a los productores que venden en la ruta para conseguir precio”, planeó antes de pagar la magra bolsita.

Algunos precios de la mesa navideña. | Infografía: Gustavo Guevara / Los Andes

“Los precios de acá a las Fiestas claramente van a cambiar y no se sabe cuánto”, apuntó la vendedora de una fiambrería que ya tiene exhibidos los precios de las promociones para preparar sandwiches triples, que junto con la ensalada de frutas, el postre de maní y las bebidas, son para muchos las “presencias innegociables” de las mesas de fin de año.

“Habrá que hacer mucho casero este año, los precios están impagables”, comentó una compradora que ya planifica cómo llenar la mesa. El asunto es: ¿en cuánto más o menos hay que pensar para servir la mesa típica este fin de año?

La calculadora de la cena

En este punto hay que tener en cuenta dos cosas. Una y casi obvia: los precios “son a hoy” como dicen en cualquier lugar donde se pide un presupuesto para cualquier cosa. La otra es que este será el cálculo para una mesa estándar y de allí se abre un enorme abanico de posibilidades entre las familias que ajustarán el menú al contexto o quienes tienen un bolsillo más holgado.

Como plus, habrá que estar atentos a las ofertas que siempre surgen o ir a buscar precios a mayoristas o productores.

Pensemos en una reunión para 10 personas. Una opción típica es hacer asado, y entonces habrá que pensar en unos 5 kilos si es con costillas, y quizás se pueda ajustar a un poco menos si es sólo carne o hay niños. Pero el asunto es que, en ese caso, con un valor aproximado de $4.500 por kilo, serán unos $22.500 en carne.

Para la cena completa de fin de año con asado de carne, ensaladas, empanadas, sanguchitos, ensalada de fruta y mesa dulce requerirá al menos $43.092. Si se suma la bebida básica serán $52.092.

A eso habrá que sumar verduras a la parrilla o ensaladas, cuyo valor es relativo según lo que se elija. Pero quizás con unas verduras a la parrilla y un par de ensaladas se gastan aproximadamente unos $1.700.

Si fuera pollo, con un valor de $1.560 por kilo, dos unidades podrían costar $7.800. Para preparar sandwiches de miga hay que pensar en, al menos, cerca de $6.000 por unas 100 unidades.

La distribuidora “La picada” ya tiene preparadas algunas promos y cuestan $5.969 una con pan de miga para 100 unidades, 500 gramos de queso barra y 500 gramos de jamón cocido de marcas más accesibles. Si se apunta a marcas más reconocidas, asciende a alrededor de $7.200.

Otra opción frecuente es tener algunas empanaditas. Para ese grupo familiar dos docenas hechas en casa pueden costar unos $5.200.

No puede faltar la ensalada de frutas: melón, banana, naranja, algo de durazno y algunas cerezas, tendrá un valor promedio actual por kilo de $1.300 y se podría requerir unos dos y medio, es decir, gastar $3.250.

Productos de la canasta navideña. | Foto: José Gutiérrez / Los Andes

A eso hay que agregar las cosas dulces habituales de estas fechas, que algunos no perdonarán que falten. Un postre de maní de 110 gramos cuesta $1.100, un maní con chocolate de 80 gramos $862 y un turrón de maní clásico de 132 gramos sale $1.000. Por pasas de uva bañadas en chocolate de 120 gramos habrá que pagar $1.380. Eso sumaría $4.342.

Y entonces aparece la tía que reclama el pan dulce. Habrá que sumar unos $1.800 aunque, como lo anterior, es un segmento que ofrece una amplísima variedad de propuestas y costos. Así las cosas, habrá que destinar unos $6.142 para la mesa dulce.

Para las bebidas el combo puede ser muy diverso. Si es algo más o menos austero habrá que pensar en, al menos, dos gaseosas, con suerte a $1.200 cada una, es decir, $2.400. Aunque por estos días hay muchas ofertas tentadoras en este segmento en los supermercados como para ir armándose y ahorrar un poco.

Una cerveza de litro puede costar desde $1.300 y un vino accesible desde $1.700, lo que suma $5.400 en bebidas. Para el brindis lo típico es la sidra, con dos botellas a un valor aproximado de $1.800 cada una sumarán $3.600. Es decir, $9.000 en bebidas y de allí para arriba, según las preferencias y cantidad.

“Yo ya estoy comprando bebidas y cosas dulces para ir teniendo para las Fiestas, seguro que después aumenta todo y, de paso, no tengo que hacer un solo gasto más grande en diciembre”, contó Roxana.

Pan dulce de Navidad

“Compramos hecho”

Si se piensa en comprar comida preparada hay que hablar de otros precios. Maria del Mar, vendedora de “Todo rico”, dijo que aún no han armado las propuestas específicas para las Fiestas que suelen tener con combos. Respecto de lo que más se vende para estas fechas, comentó: “En general lo que más vendemos es el vitel toné, que no puede faltar. Pollo relleno o arrollado de carne o pollo, porque la gente prefiere comida fría”.

Agregó que otra cosa que piden mucho es la lengua a la vinagreta, pernil, peceto y sánguches triples. Hoy la lengua a la vinagreta cuesta $6.000 por kilo, una docena de empanadas de carne, $3.000 y la de jamón y queso, $3.200. Además, el arrollado de pollo cuesta $7.000 el kilo y triples de jamón y queso $31.500.

Pero además están los tradicionales platos que ya vienen armados en combos para 10 personas, con pan y salsas: el pernil cuesta $15.100 y el peceto $19.000.

Otra opción es el pollo relleno tradicional con papas fritas que cuesta $9.400 y comen cuatro o cinco personas.

Preparándose

Tal cual publicó Los Andes, la gente ya está pensando en ganarle a la inflación y empezó a stockearse para armar la mesa de los festejos. En las carnicerías ya se nota la “avalancha” de gente que, además de ganar un mes al aumento de precios, aprovecha las promociones bancarias para tener descuentos. Peceto entero para el vitel toné, lengua, asado, matambre, vacío, falda y tapa de asado lideran la demanda.

Por otra parte, quienes tengan que armar una canasta navideña para regalar y quieran ir comprando, hoy tendrán que pensar en unos $10.000 con un vino, una sidra y los cinco productos enumerados en esta nota para la mesa dulce, más alguna caja que los contenga.

Productos de la canasta navideña. | Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Por la volatilidad de los costos, los restaurantes retrasan la conformación de menús

Las cenas de fin de año para las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo incluyen propuestas de restaurantes que muchas familias deciden aprovechar. Sin embargo, por la volatilidad de los costos, este año viene atrasada la conformación de los menús y las ventas.

“Muy pocos han armado los menús, están esperando a diciembre. Ha habido consultas pero todavía no se concretan ventas”, confió Beatriz Barbera, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza y referente del sector. “Prefieren no adelantarse este año por no saber los costos”, agregó.

Dijo que en años anteiores estaban listos para fines de noviembre pero en esta ocasión han optado por esperar hasta inicios de mes para tener precios más actualizados en un contexto en que la inflación modifica rápidamente los valores.

Los interesados están llamando a los locales para saber si abrirán o qué menú tendrán pero, dada esta situación, no se producen reservas.

“Esperamos que la semana que viene quieran comprar porque hasta ahora consultan si abrirán y los costos”, señaló Barbera.

Por otra parte, dijo haber recibido comentarios de restaurantes que este año han decidido no abrir para la ocasión.