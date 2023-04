Incertidumbre: a días de la anunciada vuelta del tren a Mendoza, no habilitan los pasajes a Buenos Aires

El pasado 22 de marzo, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto de la llegada del tren de Buenos Aires a Palmira, después de 30 años de la última vez en que estuvo en funcionamiento este medio de transporte. Pero hasta la fecha no se confirma cuándo será el primer viaje y tampoco hay certezas sobre la venta de pasajes mediante el sistema online.

Según confirmaron voceros de Trenes Argentinos a Los Andes, “no se sabe cuándo se habilitará la venta de pasajes como tampoco cuándo partirá el tren”. “Sí operativamente está todo listo”, apuntaron.

El referente en Mendoza de Trenes Argentinos, Jorge Giménez, había estimado que el tren comenzaría a transportar pasajeros en la segunda quincena de abril, por lo que se está dentro del plazo que tenía en mente el Gobierno nacional y las expectativas aumentan. Pese a las insistentes consultas de este diario durante días, el ex intendente de San Martín no respondió para dar detalles.

En el portal de Trenes Argentinos todavía no hay ninguna pestaña que indique la venta de los pasajes o fecha para adquirir los tickets de manera virtual.

El propio Giménez había comentado en declaraciones a la prensa que, una vez que se lanzara la promoción de los pasajes para el tramo Buenos Aires- Mendoza, se implementaría un sistema de reconfirmación para evitar que las compras fueran “truchas” y desalentar este nuevo sistema notablemente más económico, pese al tiempo de demora del viaje.

“La compra se va a hacer desde la casa, desde el celular. Y va a estar disponible las próximas semanas; se va a ir informando puntualmente. Lo que sí va a haber que confirmar si no se pone nuevamente a la venta. Se corrió la bola que una empresa de transporte más grande podía llegar a comprar todos los pasajes para que la gente se plegara a los medios existentes y por eso se procedió a hacer esto”, explicó el delegado de Trenes en Mendoza en ese momento.

Hay que tener en cuenta que viajar en tren de Mendoza a Buenos Aires tendrá un costo de entre $5.000 y $17.000, un precio muy conveniente con respecto al colectivo o el avión.

Fuertes expectativas

La vuelta del tren de pasajeros y el movimiento para Palmira generan grandes expectativas en sus vecinos, sobre todo por el impulso económico que le puede llegar a imprimir a este pueblo de más de 40.000 habitantes ubicado en San Martín.

Pablo Di Paola vive a tres cuadras de la estación del tren y aseguró que desde la visita del presidente Fernández a la fecha “no hemos visto ningún movimiento”.

“Tenemos muchas expectativas de que sea para bien la vuelta del tren. Palmira es un pueblo que ha sufrido mucho la privatización de nuestros trenes. Lo que nos gustaría es que la vuelta sea para bien, como corresponde, no que demore más de lo que lo hacía hace 30 años”, opinó un lugareño nacido, criado y con toda una vida hecha en el lugar.

“Paso todos los días por ahí y no se ha visto ningún movimiento. Cuando vino el Presidente parecía que nos iban a traer el tren bala un poco más y lo único que tenemos hoy son rumores”, reclamó.

Desde la organización no gubernamental Ferroclub Transandino Mendoza, Adrián Lepez coincidió en que no hay novedades en el portal de Trenes argentinos y que los datos del primer viaje generan mucho interés al darle la posibilidad a muchas personas de transportarse a un bajo costo. Sin embargo, advirtió que en la actualidad no hay infraestructura para hacerlo.

“Lamentablemente se va a tardar más que hace 30 años en hacer el recorrido y esto es porque no se hizo un correcto mantenimiento de las vías. No es lo mismo la utilización del tren de carga que para los pasajeros. Esperemos que se pueda ir corrigiendo esto”, deseó Lepez.

Y recalcó: “De no existir un medio de transporte tan económico a tenerlo, vemos lo positivo y promovemos la llegada del tren. La gente nos consulta porque será una oportunidad para que una familia entera pueda viajar siendo más barato que un micro y con más comodidades”.

El precio de los boletos

Los valores de los pasajes ya se fijaron, representando una gran ventaja respecto de otros medios de transporte como el colectivo o el avión. El camarote es una buena opción para una familia con hijos pequeños para que puedan descansar en un viaje que tendrá una duración estimada de 27 horas para recorrer 1.000 kilómetros. En auto se requieren 12 horas y en avión sólo una hora y 55 minutos.

Desde Estación Palmira a Retiro, Buenos Aires

Primera: $4900

Pullman: $5880

Camarotes (dormitorios): $17.640

Desde Estación San Martín a Retiro, Buenos Aires

Primera: $4.850

Pullman: $5.820

Camarotes (dormitorios): $17.460

Desde Estación La Paz a Retiro, Buenos Aires

Primera: $4.390

Pullman: $5.270

Camarotes (dormitorio): $15.810

El recorrido

El recorrido se realizará por nueve estaciones en un promedio de 27 horas y en un tramo de 1.000 kilómetros, uniendo distintos pueblos y provincias a lo largo del país.