Fines de semana largo: dónde se puede disfrutar de la nieve en Mendoza

La llegada del frío trae consigo la ansiada temporada de nieve en Mendoza . Los paisajes cordilleranos se tiñen de blanco y se convierten en el escenario perfecto para disfrutar de actividades invernales en familia o con amigos.

Para aprovechar los próximos dos fines de semana largo de junio y disfrutar de la nieve, acá traemos opciones imperdibles: la Ruta 7 y los centros de esquí Los Puquios y Penitentes .

Comienza en invierno en Mendoza.

LOS PUQUIOS

Es una excelente opción porque está ubicado a solo 185 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Los Puquios es un centro de esquí ideal para principiantes y niños. Cuenta con pistas suaves y anchas, perfectas para aprender a deslizarse sobre la nieve. Además, ofrece la posibilidad de realizar actividades como snowtubing, trineo y caminatas con raquetas.

El Parque De Nieve se prepara para la temporada 2024. Foto: Los Puquios

El centro aún está cerrado, pero desde las redes sociales de Los Puquios adelantaron que están próximos a la apertura por las buenas condiciones climáticas. Consultá en su Instagram @lospuquios.

Precios 2024:

Mayores : Temporada baja hasta el 4 de julio $25.000, temporada alta desde el 5 de julio al 5 de agosto y feriados $35.000.

Menores de 11 años: Temporada baja hasta el 4 de julio $20.000, temporada alta desde el 5 de julio al 5 de agosto y feriados $25.000.

La tarifa 2024 de Los Puquios.

PENITENTES

A 150 kilómetros de la capital, Penitentes es un centro de esquí más exigente, con pistas para todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. En esta temporada operará con distintas propuestas adaptadas al estado del tiempo. De esta manera, se podrán encontrar, además de los servicios básicos, propuestas gastronómicas y actividades de aventura y recreativas.

Nieva en la cordillera.

En Penitentes, si no vas a esquiar se puede disfrutar de la nieve sin pagar ingreso. Su apertura está estipulada para el 20 de junio, con o sin nieve.

Antes de subir recordá consultar previamente en las redes sociales de ambos centros de esquí sobre sectores habilitados y el estado de la nieve.

RUTA 7: EL CAMINO DE LA NIEVE

Si tenés en mente solo ver nieve y no esquiar ni hacer otra actividad, solo basta con conducir por la Ruta 7 y llegar hasta el Puente del Inca, Parque Aconcagua o Las Cuevas. Con la temporada de invierno será posible apreciar la nieve en los costados de la ruta y contemplar los paisajes donde predomina el manto blanco. El Mirador del Aconcagua y el puente del Inca son de ingreso gratis.

Así se ve la nieve en Potrerillos (DPV)

DÍAS NO LABORABLES EN JUNIO

Este mes no solo ofrecerá un fin de semana extendido por el Día del Padre, sino que también tendrá otros días no laborables que marcarán una de las semanas laborales más cortas del año. A continuación, los días no laborables en la segunda quincena de junio: