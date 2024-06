Los Puquios postergó su apertura por falta de nieve: la nueva fecha y la gran novedad de esta temporada 2024

El parque de nieve Los Puquios había anunciado su apertura para el próximo 8 de junio y la noticia cayó bien en el “team invierno”. Sin embargo, los ansiosos tendrán que esperar un poco más, debido a que hubo una reprogramación.

Así lo anunciaron desde el propio parque en su página web, respecto al inicio de temporada 2024. La razón fue comunicada por los responsables del lugar que argumentaron la postergación en base a la falta de nieve y pronósticos de lluvia.

El Parque De Nieve se prepara para la temporada 2024. Foto: Los Puquios

“Estamos evaluando nueva fecha de apertura”, adelantaron los responsables del parque. Y, esperando por nuevas nevadas que permitan habilitar el centro invernal, agregaron: “La misma está sujeta a condiciones climáticas”.

“Decidimos aguardar por un clima que garantice la operación correcta de las pistas de esquí y trineos. Si bien se registraron nevadas de consideración las mismas no fueron contínuas y esta semana los pronósticos no son favorables ya que se esperan lluvias que no permitirían la conservación en buen estado de la superficie esquiable”, escribieron en un comunicado.

El Parque De Nieve se prepara para la temporada 2024. Foto: Los Puquios

Magic Carpet: la novedad para los “culipatineros”

Cabe mencionar que “la gran novedad para este invierno es la ampliación de las pistas esquiables y la incorporación de un nuevo medio de elevación para los sectores de trineo”. Esta vez, una nueva “Magic Carpet” llevará a los usuarios de “culipatín” a pistas más altas y más largas que la temporada anterior.

El Parque De Nieve se prepara para la temporada 2024. Foto: Los Puquios

Se trata de una cinta transportadora de personas con la cual el usuario de trineos sube al cerro sin ningún esfuerzo. Mientras contempla el paisaje, se podrá llegar a lugares altos para disfrutar de una bajada en culipatín divertida y que, según anunciaron, “no tendrá fin”. El uso de este medio será ilimitado para quienes adquieran el pase.

Para finalizar, desde el parque de nieve Los Puquios advirtieron: “sugerimos estar atentos a nuestras redes sociales en donde estimaremos nueva fecha de apertura según las condiciones climáticas de esta semana”.

