Feriados de junio: pocas reservas y expectativas “moderadas”

Desde el Gobierno y el sector hotelero y gastronómico de Mendoza se ilusionan con que los dos fines de semana largos de junio, el turismo ayude a reactivar la economía de la provincia. Aunque, a solo diez días de la fecha, aún las reservas concretas no llegan al 40%.

En tanto, ambos sectores apuestan a que se confirme nuevamente un fenómeno que viene marcando tendencia en los últimos años, sobre todo, en temporada baja: el turismo “espontáneo”, de último momento, en el cual se decide en base a la disponibilidad económica de la semana, las ganas y la oferta que propone cada destino.

El Gobierno espera 60% de ocupación hotelera

Para Gabriela Testa, directora del Ente Mendoza Turismo (Emetur), la ocupación hotelera proyectada (en base a consultas y a reservas hasta ahora) es del 60% durante la semana que abarca desde sábado 15 al domingo 23. “Es una expectativa moderada, pero buena para ser temporada baja, gracias a estos fines de semanas con feriados”, planteó la titular de Emetur.

A diferencia de los seis días no laborables de abril y mayo últimos, esta vez habrá dos días hábiles en el medio. Eso genera, según Testa, “un comportamiento turístico especial con respecto a otros feriados”. En ese sentido, la funcionaria planteó que la expectativa de ocupación hotelera está para toda esa semana, más constante, más baja, pero con picos durante el jueves 20, viernes 21 y sábado 22.

Se prevé que la Ciudad de Mendoza sea la diva del movimiento turístico en junio, según la titular de Turismo. En esa época, Mendoza recibe más turismo corporativo (Congresos, capacitaciones, Meeting y Ferias) que vacacional o familiar, ya que se aprovecha los dos días hábiles “sandwich” entre uno y otro “finde” largo para generar una oferta turística más atractiva.

“Después, los números se matizan con el turismo vacacional o familiar y ahí siempre San Rafael y todo lo que es zona de montaña, en Las Heras y Luján, seguirán siendo las zonas de mayor demanda”, planteó Testa.

El sector privado, más cauto

Según datos que se desprenden de la Cámara que agrupa a los empresarios hoteleros y gastronómicos de Mendoza (Aehga), las reservas hoteleras en la provincia ya registradas, hasta ahora, promedian el 38% y las expectativas sobre ocupación hotelera van del 40% al 70%, según la zona.

En el caso de la Cámara, la proyección es diferenciada por fin de semana y menos optimista que la del Gobierno. “Preferimos ser cautos y, terminado el mes de junio, poder realizar un análisis completo y más real sobre el movimiento turístico en Mendoza”, comentó Noelia Sahar, titular de la Cámara.

En el caso del primer fin de semana largo (de tres días) el sector privado nucleado en Aehga, registra entre el 35% y 40% de reservas, mientras que para el segundo fin de semana largo (de cuatro días) el número supera el 50%.

En el caso de los departamentos del Sur, como San Rafael y Malargüe, las reservas son mejores en promedio y vienen “parejo” en materia de reservas para ambos fines de semana. “En este caso, al Sur se espera que llegue más gente por la nieve. Luego Ciudad atrae, Maipú y Luján también con sus bodegas”, explicó la titular de Aehga.

Las expectativas dentro del sector privado superan el número de reservas hechas hasta ahora, ya que, se especula con que el turista decida a último momento su destino, sobre todo, cuando se trata de “escapadas” por unos pocos días.

No obstante, para Sahar, si bien es una “alegría para el sector” esta continuidad de feriados turísticos, hay que tener en cuenta el contexto nacional, la retracción en el consumo en temporada baja, los tres feriados cercanos a las vacaciones de invierno y la falta de campañas oficiales específicas para este junio plagada de feriados. “Las expectativas aún son bajas”, agregó la empresaria.

Campañas para “activar” el otoño

Las campañas que lanzó el Gobierno provincial que promocionan a Mendoza en medios nacionales e internacionales y en redes sociales buscan reforzar y convencer a los visitantes indecisos en temporada baja.

El Gobierno provincial lanzó el 1 de mayo la campaña “Sale Mendoza”, en donde se ofrece el 30% de descuento en servicios turísticos y alojamientos durante las escapadas de otoño. Esta promoción está abierta a todos los argentinos, mendocinos y residentes del país y estará vigente hasta el 30 de junio.

Según confirmó Testa a Los Andes, los descuentos también aplican a los feriados. No obstante, aclaró que “dependerá de la demanda y la voluntad de la empresa turística que lo ofrezca. Quizás en los feriados no haga falta ofrecer ese descuento”.

“Mendoza, un placer” es otra de las recientes campañas turísticas que se proyecta al país y al mundo. Se basa en un spot publicitario que hace más foco en la experiencia sensorial que en las actividades concretas que la provincia ofrece.

“Argentina Emerge” es otro intento, esta vez nacional, por fomentar el turismo interno con descuentos del 20 al 30% en transporte terrestre y hotelería, además de otros descuentos en servicios turísticos. Este programa con empresas adheridas, reemplaza al subsidiado programa Previaje y estará vigente hasta que inicie la temporada alta con el receso invernal.

Sin tarifas diferenciales para mendocinos

Confirmado. No habrá estrategias, al menos oficiales, que apunten a seducir al mendocino para que éste gaste en su propia tierra. Esto corre para las temporadas bajas y altas.

La titular de Emetur aseguró que el Gobierno provincial está alineado con la idea nacional del libre mercado, por lo tanto, descuentos subsidiados por el Estado o tarifas diferenciales para residentes en Mendoza no tendrán chance en esta era.

“Al menos nosotros no vamos a gestionar ese tipo de beneficios. El mendocino debe entender que Mendoza tiene una amplia oferta de servicios y precios. Hoteles y restaurantes muy económicos y otro sector de lujo, que no es un pecado. Eso genera turismo de lujo y genera ingreso de divisas a la provincia. Nos beneficia. Dependerá de cada empresa y no del Estado ese tipo de estrategias”, completó la funcionaria.

Cuáles son y cómo se distribuirán los feriados en junio

Junio acumula en sí los tres tipos de días festivos que existen en el país: feriados inamovibles, trasladables y turísticos, más conocidos como “puente”, de los cuales el Gobierno nacional puede disponer hasta tres en el año para extender el descanso de otras jornadas conmemorativas y favorecer así el turismo interno.

Conforme a lo estipulado en el calendario de feriados nacionales 2024, el lunes 17 de junio es feriado en la Argentina por el aniversario de la muerte del Martín Miguel de Güemes.

El martes 18 y el miércoles 19 son días laborables para luego volver, el jueves 20 de junio, a otro feriado inamovible, ya que se conmemora el paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

El viernes 21 de junio, el Ejecutivo estableció el feriado con fines turísticos, con el objetivo de fomentar la actividad turística en el territorio nacional. A las dos fechas anteriormente mencionadas se le agregan el sábado 22 y domingo 23 de junio, que sumarían cuatro días de descanso para quienes puedan aprovecharlo.

