Se quedó viudo y empapeló con publicidad una ciudad para encontrar novia

Los transeúntes de importantes vías de la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil , notaron una publicidad inusual que captó la atención de muchos. Varios carteles con la frase “buscando novia”, acompañada de la foto de un hombre con dos perros, su nombre y su cuenta de Instagram, así como un código QR, aparecieron por toda la ciudad.

El empresario detrás de esta singular campaña es Carlos Valentim, de 54 años, quien, tras quedar viudo hace cuatro años, decidió dejar de lado las aplicaciones de citas y apostar por una estrategia más directa. Valentim invirtió 40.000 reales (aproximadamente USD 7600) en colocar 50 carteles en lugares concurridos de Río, con el objetivo de encontrar una pareja antes del Día de San Valentín, celebrado el 12 de junio en Brasil.

Carlos Valentim gastó 40.000 reales en publicidad. Foto: Gentileza G1.

“Mi objetivo es encontrar novia antes del Día de San Valentín, para no pasarlo solo. Incluso reservé una mesa en un restaurante de la Zona Oeste. Si puedo, para entonces ya tendré mi primera cita con esta persona”, comentó Carlos en una entrevista con el medio brasileño g1.

Cansado de no encontrar el perfil ideal en las apps de citas, como Tinder, Carlos decidió promocionarse usando sus propios atributos. Según él, la campaña es un éxito: “Según mis cálculos, vinieron a verme 500 mujeres. Hay 50 vallas publicitarias repartidas por todos lados. Y hay un cartel en la Avenida Brasil, en este caso son 3 juntos, por donde pasan más de 100 mil personas cada día”.

Carlos, quien se describe como una persona hogareña y cuidadosa con su apariencia, practica karate desde los 18 años y es un ferviente seguidor del Vasco da Gama. Sin embargo, tiene una condición esencial para sus posibles candidatas: deben amar a los animales, ya que dos de sus grandes pasiones, sus perros Mel y Pretinha, también aparecen en los anuncios. “Si no te gustan los perros, yo no te gusto”, aclaró.

Carlos Valentim busca novia para antes del 12 de junio y según contó lo contactaron 500 mujeres.

El empresario no restringe su búsqueda a ninguna región específica de Río de Janeiro y espera encontrar a alguien dispuesto a mantener una relación transparente y cariñosa, y que disfrute de la vida en familia.

Toda la campaña fue financiada con dinero que Carlos ahorró durante su viudez. “Los cuatro años que estuve viudo los ahorré, logré ahorrar dinero. Entonces decidí presentarme para que pudieran verme. Creo que de ahí surgirá una buena persona”, explicó.

El oeste de Río de Janeiro está empapelada con su cara. Foto: Gentileza G1.

Carlos le negó al medio g1 cualquier intención de convertirse en influencer o que la campaña sea una estrategia publicitaria encubierta. Dijo que su deseo genuino es encontrar una esposa.

“En los 9 años que viví con mi esposa no tuve redes sociales, ni Facebook ni nada porque no nos gustaba, no nos parecía cool. Mi hija me hizo un perfil. Pensé en poner mi WhatsApp en el cartel, pero no podría hablar con nadie. Entonces recordé que también tenía Instagram y decidí usarlo”, comentó Carlos.