Este es el valor de consulta que exigen médicos mendocinos para no cobrar un coseguro

Médicos mendocinos, a través de entidades médicas que los representan, han solicitado a las prestadoras de salud que el valor de la consulta sea de $6.000. Consideran que se trata de un valor ético mínimo y advierten que la situación les resulta insostenible por el atraso en los valores y la forma en que se paga con hasta tres meses de demora.

En este sentido, advierten que de no lograr una respuesta favorable se verán obligados a cobrar un coseguro a los pacientes para llegar a ese monto y poder cubrir sus costos esenciales para seguir trabajando.

Se trata de 21 entidades médicas que nuclean a las especialidades de terapia intensiva, dermatología, cirugía general, pediatría y neurocirugía, obstetricia, oftalmología, cardiología, otorrinolaringología, endocrinología, urología, ortopedia y traumatología, traumatología, gastroenterología, hepatología, neurología, anestesiología, medicina familiar, medicina respiratoria y neonatología.

Incluso, en el caso de psiquiatría señalan que el valor que consideran mínimo es de $8.000.

En la nota expresan que según lo resuelto por las Asociaciones y Sociedades Médicas de Mendoza y médicos autoconvocados, en relación al cobro de la consulta médica mínima y ética para todas las especialidades, se llega a “la conclusión de establecer un valor ético mínimo de $6000 para la misma. ($8000 en la consulta de psiquiatría)”. Luego argumentan: “Esta determinación se ha tomado en respuesta a los repetidos retrasos en las actualizaciones correspondientes y las demoras en el cobro de dichos honorarios, situaciones que persisten a pesar de las múltiples negociaciones que hemos llevado a cabo con los distintos agentes de pago”.

La situación se da en un contexto crítico dentro del sistema de salud en el que confluyen diversos aspectos como falta de médicos ya que por el bajo valor de lo que perciben por su trabajo, tras al menos 10 o 12 años de formación en el caso de especialistas, deciden emigrar fuera de la provincia. Otros se quedan con su consultorio particular, no reciben obras sociales o deciden directamente dedicarse a otra actividad. De hecho, las convocatorias a residencias no terminan de cubrirse porque los médicos jóvenes no eligen determinadas especialidades.

Situación crítica de los médicos

Cristian Palomba, vicepresidente de OBUM, la asociación de Ginecólogos y Obstetras de Mendoza, explicó que es un problema que se arrastra desde hace años, pero por el agravamiento de la situación económica en un contexto inflacionario la situación se ha tornado insostenible.

Dio como ejemplo que intenta mantener su instituto que está pasando por una situación crítica: “Es prácticamente inviable mantener la estructura de costos fijos”, expresó.

“La manera de actualizar los valores de las consultas y prácticas es prácticamente unilateral, o sea, nosotros tenemos muy poco poder de negociación cuando tenemos un convenio directo como un profesional con cualquier prepaga. Por eso también en los últimos años han empezado a proliferar distintas asociaciones que nuclean a los a los distintos especialistas, y tratan de negociar de manera conjunta el valor de las de las prácticas, porque si no, no hay manera en que nosotros podamos establecer un un mínimo o un una un valor de la consulta”, refirió.

Médicos mendocinos de 21 especialidades piden un valor de la consulta de $6.000

Ya había anticipado que con la inflación de los últimos meses, y el pago a dos o tres meses que recibe pierden alrededor de 25% del valor de una prestación que ya tiene un valor muy bajo ya que no se ha actualizado al ritmo de la inflación. Detalló que es de $2.000 o $3000 pero que incluso hay casos peores. Contó el caso de un profesional que cobró una consulta de abril a junio y era de $1.150.

Agregó que esto se arrastra desde al menos 4 o 5 años y ha generado un déficit. “Lo que nosotros hacemos este mes de agosto, lo tenemos que presentar en los primeros días de septiembre, y ahí tenemos que contar entre sesenta y noventa días para cobrarlo. Por lo tanto, cuando cobramos una consulta de agosto, ya hubo de 20 a 25% de inflación en este país. Entonces, es inviable también el tema de los plazos”.

Sumó lo que tanto advierten, que del valor que perciben, también pierden una parte porque tienen que pagar a la clínica donde trabajan o asumir otros costos.

“Los médicos que tenemos consultorios privados hemos tenido que afrontar gastos de alquiler, del personal, que se han incrementado en un 110 a 120% en el último año y los honorarios se han actualizado un 50 a 70%”, señaló.

Atención más cara

“La idea es ser lo más justos posibles, no cobrarle siempre al paciente. Entendemos la situación que está pasando la gente también, nosotros mismos tenemos prepagas y estamos en otra vereda, como cualquier afiliado a una prepaga, que paga un montón por mes y lamentablemente esa plata no llega al médico, en el camino no sé en dónde se queda, pero no llega el médico. Entonces la idea es cobrar un coseguro que sea necesario para llegar a ese monto mínimo de consulta de 6.000 pesos”, explicó el obstetra.

En este sentido, y tal cual publicó Los Andes el domingo, en definitiva la atención de la salud se vuelve cada vez más cara para los pacientes. Conseguir un turno a través de obras sociales y prepagas puede exigir una espera de, al menos, un mes, incluso dos o más. De hecho, hay casos en los que actualmente se llega a ofrecer turno para noviembre. Por otra parte, cada vez más se exige el pago de un coseguro que se agrega al costo mensual del servicio. Aun así, quienes no pueden o no quieren esperar terminan por apelar a la consulta particular, que incrementa lo que debe erogarse para la atención de la salud.

“Esto se viene planteando hace muchos años pero ha hecho efervescencia el último año”, afirmó el doctor José Lodovico, presidente del Círculo Médico de Mendoza y referente de varias cámaras de salud a nivel nacional. “Es una situación que es difícil de mantener y que hay que mejorar necesariamente. Se produce por la falta de oferta de médicos, porque el médico no se siente bien retribuido por el valor de la consulta o estudio que va a efectuar y decide dejar de atender a determinadas obras sociales”, explicitó. Subrayó que la problemática se agudiza cada vez más.

“Si uno se pone en el lugar del paciente y le dicen que el médico lo va a atender si paga el plus, usted lo va a pagar porque necesita la prestación”, analizó Lodovico.

Por eso, destacó la variable del gasto en salud, que son los costos para el paciente: “Con algunas obras sociales hoy sucede que el paciente paga de su bolsillo la prestación porque, evidentemente, no puede seguir más enfermo o tiene una necesidad de salud. El gasto de bolsillo hoy es muy alto, lo que debería ser absorbido por obras sociales, prepagas u hospitales públicos. Al paciente no le queda otra que pagar”, agregó.

La nota completa

Estimados representantes de Clínicas y Consultorios:

Por la presente, queremos notificarles que, según lo resuelto por las Asociaciones y Sociedades Médicas de Mendoza y médicos autoconvocados, en relación al cobro de la

consulta médica mínima y ética para todas las especialidades, llegando a la conclusión de establecer un valor ético mínimo de $6000 para la misma. ($8000 en la consulta de psiquiatría).

Esta determinación se ha tomado en respuesta a los repetidos retrasos en las actualizaciones correspondientes y las demoras en el cobro de dichos honorarios, situaciones que persisten a pesar de las múltiples negociaciones que hemos llevado a cabo con los distintos agentes de pago.

Por lo tanto, se enviará a la brevedad el pedido correspondiente de actualización a todas las obras sociales y prepagas dejando abierta la posibilidad de la aplicación de un COSEGURO en los casos que correspondan. De ser necesario, esta medida se implementará a partir del 01 de septiembre del corriente año y será aplicada de común acuerdo con la administración del centro médico, clínica, etc. A tal efecto, hemos designado un representante que se contactará con ustedes para definir la metodología de implementación.

Dicho coseguro será reevaluado mensualmente de acuerdo al índice de precios al consumidor y se podrá dejar sin efecto si el valor convenido con los agentes financiadores supera este mínimo ético de $6000.