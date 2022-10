Empatía 3.0: creó un perfil en Instagram para buscar trabajo en Mendoza y es furor

¿Cuántas veces pasa que una persona se queda sin trabajo y no sabe por dónde buscar o por dónde arrancar? Las frustraciones para encontrar ofertas laborales sobre distintos rubros se hacen notorias y no se encuentra con facilidad ese aviso que quienes buscan empleo están buscando. “Trabajo en Mendoza” es una de las páginas furor en la provincia que se dedica a publicar ofertas laborales en Instagram y ayuda a mucha gente.

Siempre los avisos clasificados y las aplicaciones sobre el ámbito laboral fueron una de las opciones para localizar una ocupación. Sin embargo, las redes sociales también comenzaron a integrarse en ese rubro y ser parte del sistema para la búsqueda laboral.

“Trabajo en Mendoza” (cuya cuenta en Instagram es trabajo.en.mendoza) se inició en el año 2018, luego de que Pablo Rey, el administrador de esta exitosa página, se quedara sin trabajo. Comenzó en la búsqueda tradicional y se dio cuenta de que, principalmente en Instagram, no había ningún perfil activo referido al tema.

“Me llamó la atención porque es una de las redes sociales de más furor así que, como tenía tiempo y me gusta el tema, decidí crearme un perfil. Al principio publicaba las ofertas laborales con las que yo me encontraba. Mucha gente no sabía sobre la página, la idea fue darle más difusión y así llegue a más personas”, cuenta en diálogo con Los Andes.

Y suma: “También me sirvió a mí porque lo único que estaba haciendo era buscar trabajo y lo tomé como hobby, para despejar la mente y no estar pensando tanto en lo laboral”.

Pablo tiene 40 años y no trabaja en nada referido a la página que administra, sino que está en el sector de servicios, en atención a los proveedores de una empresa. Es oriundo de Comodoro Rivadavia (Chubut) y vive en Mendoza desde hace tiempo. Estudió licenciatura en Administración de Empresas y estuvo en un puesto de proceso de selección de personal, revisión de currículum y entrevistas.

Del boca en boca a la masividad

Uno de los métodos de difusión de la página en el comienzo fue el “boca a boca”. “Los primeros seguidores que tuve en aquel 2018 comenzaron a recomendar la página y compartir con todos sus conocidos. Además, empecé a seguir consultoras y gente de recursos humanos para lograr mostrar cada vez más mi perfil. El público vio que los avisos eran reales y empezaron a confiar en las publicaciones”, detalla Pablo.

Hasta antes de la pandemia, la página tenía un total de 4.000 seguidores y hoy cuenta con 99.000. Publicaba 10 ofertas por día y en la actualidad publica un promedio de 40 avisos diarios. Antes de la llegada del Covid, Pablo lograba conseguir mil seguidores cada dos meses. Luego, cuando todo esto sucedió, empezó a sumar un total de mil followers por semana.

“Lamentablemente la situación económica y laboral del país me ayudó a crecer. Con la llegada de la pandemia el perfil se detuvo por completo, pero luego de varios meses volvió a reactivarse, empezaron a llegar varias ofertas laborales para publicar y a medida que eso fluyó, la cantidad de seguidores comenzó a aumentar”, resalta el administrador.

Además, Pablo se sorprendió con el gran crecimiento que tuvo la página en tan poco tiempo. “El crecimiento exponencial en poco tiempo me sorprendió. No sólo eso, también me llamó la atención la cantidad de gente que ayuda sin recibir nada a cambio. Mucha gente colabora con las ofertas laborales que ven y me las pasan. Eso me alegra y está buenísimo que pase”, apunta este entusiasta chubutense pero mendocino por adopción.

A voluntad y a pulmón

Pablo trabaja solo y es el único administrador del perfil. Todo lo hacía a voluntad y a pulmón, hasta que fue consultado si cobraba por realizar este servicio y su respuesta fue negativa ya que no tiene ningún costo.

Sin embargo, eso lo analizó y tomó otra decisión: “Mi idea siempre estuvo apuntada a hacerlo como pasatiempo para ayudar a los demás. Nunca tuve la idea de ganar plata por esto. Un día lo analicé y me hice una cuenta para que las empresas hagan una colaboración o una donación. No es obligación y la publicación se realiza igual, quieran colaborar o no”.

Las ofertas laborales llegan desde tres fuentes principales: una parte viene de la gente que realiza el aviso, ya sea una persona particular, negocio, empresa, de recursos humanos o de una consultora. Otra parte la aportan los mismos seguidores que le comparten a la página los avisos que ellos encuentran. Por último, el resto del porcentaje en el aporte de la búsqueda es de Pablo, el administrador del perfil de Instagram.

Él no sólo se centra en el aspecto serio de la búsqueda laboral sino que también le pone su tono distendido y simpático, publicando memes y humor sobre temáticas del ámbito laboral. “Hay días en que trato de subir cosas para descontracturar, para que no sea tan monótona, seria y así darle un tono de alegría de alguna manera. Esto también ayuda a la difusión, ya que si es un meme gracioso, otros lo comparten y así llego a personas que no siguen a la página. Algunos son más graciosos y otros apuntan a la crítica contra el sistema”, explica.

Y agrega: “La verdad es que está buenísimo esto que hago. Esto había comenzado como un pasatiempo para desconectar un poco. A medida que fue pasando el tiempo le fui agregando responsabilidad y compromiso. Está bueno saber que funciona y ayuda mucho a la gente. Por suerte recibo muchos mensajes de agradecimiento”.

El espacio de búsqueda laborarl sólo tiene una página oficial y no tiene otros perfiles en otras redes sociales o plataformas. Pablo todos los días sube ofertas de trabajo y siempre está activo.

“Obvio que siempre hay gente que también critica a la página y se enojan porque no consiguen trabajo, pero por suerte son casos aislados. Muchas veces me he replanteado seguir con la página, pero después se te pasa porque la mayoría son todos muy agradecidos. Te enteras de que pudieron conseguir trabajo y eso te levanta el ánimo para seguir”, concluye el artífice de esta cuenta que ayuda a la gente y es furor.