Pruebas Aprender: 23.000 estudiantes de quinto año del secundario realizaron el examen de matemática y lengua en Mendoza

Este miércoles se realizó el Operativo Pruebas Aprender 2022 en el que participaron 23.000 alumnos del último año de la secundaria de 396 escuelas. La evaluación versa en un cuestionario de preguntas de Lengua y Matemática en un cuadernillo, en el que los estudiantes deben responder en un tiempo específico durante el horario de clases.

Al mismo tiempo, se les presenta a los participantes un cuestionario sobre las condiciones de contexto. Este relevamiento educativo permite hacer una medición sobre la formación con la que egresan los jóvenes o cómo llegan al ámbito laboral.

La directora de Evaluación de la Calidad Educativa, Romina Durán, explicó que los resultados de esta instancia a nivel federal se conocerán el año que viene en junio.

El cuestionario

Durán detalló que se trata de un examen de comprensión lectura y resolución de problemas, una evaluación en formato papel y con múltiples respuestas posibles.

En esta edición el alumno tiene que desarrollar con algunas preguntas abiertas, en las que hay que argumentar la respuesta.

Pruebas Apreder 2022.

Esta es la primera vez que se implementan estas preguntas abiertas y la idea es que se terminen agregando como parte del cuadernillo formato papel que hay que realizar.

Congreso internacional de alfabetización

Importantes referentes en materia educativa, funcionarios y ex ministros de educación de Latinoamerica participarán del Congreso Internacional de Alfabetización de Mendoza en el espacio cultural Julio Le Parc que se realizará mañana y el viernes. En paralelo, se desarrollará el primer simposio sobre profesionalización de la Carrera Directiva con la Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, dirigido a los directivos de escuelas y que tendrá lugar el viernes.

El ciclo de capacitación y de intercambio de experiencias en lectura y escritura contará con la participación de destacados académicos, como el ex ministro de Educación de Chile, José Weintein, presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de ese país, como también la ex ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, Valentecir Maldonado, jefe de Educación de la Oficina Regional de la Unesco para América Latina y el Caribe.

En el Le Parc los docentes que asistan podrán conocer la perspectiva de las neurociencias en la educación a través de los conceptos del doctor en Neurociencias, Adolfo García, de la Universidad de San Andrés. Es Senior Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute (Universidad de California, San Francisco), investigador asociado de la Universidad de Santiago de Chile, director de Ciencias del Lenguaje de Redenlab, investigador del Conicet y profesor de Neurolingüística en la Universidad Nacional de Cuyo.

También estará el profesor Ariel Cuadro, titular del Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la Universidad Católica del Uruguay. Florencia Salvarezza, directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación Ineco (Instituto de Neurología Cognitiva. Argentina).

Y como referente de la División Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mercedes Mateo Díaz, quien lidera un equipo de especialistas para apoyar la transformación de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe.

Se reanuda la paritaria docente

Este jueves, los principales gremios estatales volverán a plantear la necesidad de una actualización en su salario, ante la escalada de la inflación.

Está convocado el gremio de la educación -Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute)- Administración Central y los Profesionales de la Salud (Ampros).

La titular del Sute, Carina Sedano, aseguró que el gremio de los trabajadores “ha estado analizando cuánto se ha perdido con la inflación y que no queremos ser la variante de ajuste”.

“Vamos a ver con qué propuesta se acerca el Gobierno. Nosotros habíamos pedido una convocatoria para la segunda semana de septiembre. Los trabajadores de la educación no nos olvidamos que en el 2020 no tuvimos nada de aumento, entonces esto que está sucediendo en el 2022, nos impacta también”, dijo la dirigente en diálogo con Radio Aurora Argentina.

Respecto de los anuncios del nuevo calendario escolar, Sedano manifestó que en la paritaria no salarial se plantearon algunos inconvenientes en la extensión de la jornada y la continuidad de los celadores.

“Hay escuelas que no tienen la cantidad de celadores que se necesitan, por lo que no hay respuesta de cuándo se iniciarán las clases. Este año empezamos antes, pero eso no quiere decir que mayor tiempo adentro de la escuela los chicos tienen mayor calidad”, agregó.

Por último, Sedano le dejó un mensaje al gobierno de Rodolfo Suárez y recalcó: “Lo que tiene que pensar es que en vez de extender la cantidad de días, tiene que arreglar las escuelas”.