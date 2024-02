Ellas nacieron “fuera del tiempo”: ¿cómo es cumplir años un 29 de febrero y cuándo festejan?

Cada persona -mendocina, argentina o de cualquier lugar del mundo- tiene sus propias particularidades, esos rasgos que la convierte en única e inconfundible. De hecho, no por nada es tan común y certera aquella afirmación de “cada persona es un mundo”. Sin embargo, existen maneras, detalles que nos permiten agrupar y vincular a distintas personas, por más que no se hayan visto ni cruzado jamás en sus vidas.

El horóscopo y la astrología (con sus tradicionales signos del zodiaco) están entre estas herramientas que permiten englobar a las personas de acuerdo a su fecha de nacimiento, y hasta año, en el caso del Horóscopo Chino. Sin embargo, y dentro de esta diferenciación marcada por el calendario, hay un subgrupo mucho más exclusivo y que limita mucho más el universo de “beneficiarios”: aquellas personas que llegaron al mundo un 29 de febrero.

29 de febrero en año bisiesto (Foto:Web)

El 2024 es un año bisiesto. Se conoce así a aquellos que tienen 366 días en lugar de 365, ciclo que se repite cada 4 años. Y el día extra, el agregado y que distingue a un año bisiesto de los demás es el 29 de febrero. Es, por decirlo de algún modo, el día que arruina aquel versito que a todos nos enseñaron de niños y repetimos de memoria con su “30 días trae noviembre, con abril, junio y septiembre. De 28 solo hay uno y los demás, de 31″.

Pues en 2024 no hay ni habrá meses de 28 días, porque febrero tiene 29 días. Y personas como Geraldina Rodríguez y Eugenia González podrán celebrar, al igual que otras millones de personas que nacieron el 29 de febrero, su cumpleaños en el día en que realmente corresponde: el jueves 29 de febrero de 2024.

“No sé si celebrar los 40 o los 10 años”, bromea Geraldina –o Geral, para sus amigos-, en alusión a que si bien nació en 1984 y su edad biológica es de 40 años, solamente ha vivido una decena de 29 de febrero.

“Es como si quienes hubiésemos nacido un 29 de febrero estuviésemos marcados por haber nacido en un día ‘fuera del tiempo’, o algo por el estilo”, acota –también con simpatía- Euge González.

Ambas mendocinas cumplirán 40 años el jueves y, en la antesala a este día tan especial, repasan algunos recuerdos de su infancia, las particularidades de tener su verdadero cumple cada 4 años y las anécdotas que las marcan como “distintas”. “Nos hacen sentir especiales, no es que lo seamos en realidad”, coinciden, siempre sonrientes.

Curiosidades y anécdotas de quienes nacieron “fuera del tiempo”: ¿cómo es cumplir años el 29 de febrero? Foto: Gentileza Geraldina Rodríguez

CÓMO ES NACER UN 29 DE FEBRERO

Tanto Geraldina como Eugenia nacieron el 29 de febrero de 1984. Ambas cumplirán 40 años mañana, jueves 29 de febrero de 2024, y hasta fueron compañeras algunos años en el Colegio Universitario Central de Mendoza.

Tanto Geral como Euge, además, ya están acostumbradas a todas las preguntas de rigor que se desencadenan cuando cuentan que nacieron un 29 de febrero. “¿Cuándo te anotaron en el documento?”, “¿Cuándo festejás el cumple?”, “¿Solo cumplís años cada 4 años?”, repiten –y se anticipan a las preguntas-, con buena onda y dejando en claro que es algo de lo que nunca se cansarán de hablar. “Todos los 29 de febrero siempre me hacen alguna nota”, confiesa Euge, quien –aunque es mendocina- hace varios años vive en Salta ya.

Curiosidades y anécdotas de quienes nacieron “fuera del tiempo”: ¿cómo es cumplir años el 29 de febrero? Foto: Gentileza Eugenia González

Las dos excompañeras de colegio fueron anotadas el 29 de febrero de 1984, por lo que esa es la fecha de nacimiento que figura legalmente. No obstante, saben de otros “compañeros” de cumpleaños a quienes directamente los anotaron, o bien el 28 de febrero o ya directamente el 1 de marzo.

“Por suerte yo nunca tuve problemas con ningún trámite. Cuando hay que llenar algún formulario en internet y piden la fecha de nacimiento, al marcar 1984 y buscar en febrero, está habilitado el día 29, reconoce que fue un año bisiesto”, cuenta Geral.

Euge, en tanto, es quien acuña la definición de nacidos “en un día fuera del tiempo” para quienes vieron la luz un 29 de febrero.

“Es como que desde el principio te hacen sentir especial, desde que nacés. Y creo que haber nacido un 29 nos marca la subjetividad. Ni hablar si, como yo, sos hija única o hijo único, hay como una sensación de ser particular y singular”, agrega, en tono de broma.

Más allá de que el de este jueves será el décimo 29 de febrero en que celebrarán su cumple –pese a que en la realidad cumplirán ambas 40 años-, el cuerpo y la mente no engañan. Y, por más que solo hayan tachado apenas una decena de 29, la vida les marca su verdadera edad.

Curiosidades y anécdotas de quienes nacieron “fuera del tiempo”: ¿cómo es cumplir años el 29 de febrero? Foto: Gentileza Geraldina Rodríguez

“Este año es especial para mí porque son los 40, y es entrar en otro estadio. Entonces pienso más y estoy más cerca de ese sentimiento que en el de cumplir 10 años. Aunque, estoy segura, la torta va a tener los dos números en la vela, ya que son reales ambos”, confiesa Eugenia.

Por su parte, Geral –quien aprovechó la víspera de su cumpleaños para viajar y desconectarse- opta por “fingir demencia”, como se dice ahora, y no decidirse si festejar los 40 o los 10.

“Me fui de viaje, hace mucho que quería hacerlo. ¡Y qué mejor manera de festejar que viajando! Es algo que me encanta y lo prefiero mil veces antes que una fiesta. Aunque, tengo que reconocer, también me gusta la fiesta de cumple. Pero si puedo ahorrar y gastar la plata en algo, ¡que sea en viajes!”, se sincera.

¡FUERA SUPERSTICIÓN!

Cada vez que comienza un año bisiesto, abunda la lista de fatalidades y hechos trágicos que han marcado a estos períodos. De hecho, existe en el ideario popular la frase: “Año bisiesto, año siniestro”, y que incluye –entre otros episodios- el hundimiento del Titanic, los asesinatos de Gandhi, Martin Luther King y John Lennon, y el más reciente brote de la pandemia de Covid-19 (en 2020).

Pero para Geral y para Euge, ni su año de nacimiento ni este 2024 en que cumplirán sus primeros 40 años de vida tiene vinculación con lo oscuro o la mala suerte. Estadísticamente hablando, la posibilidad de nacer un 29 de febrero es de una en 1.461, y a nivel mundial viven poco más de 5 millones de personas que festejarán su cumple el mismo día de las dos mendocinas protagonistas de esta nota.

“Hay un lugar en España donde se hace una reunión para festejar todos juntos los cumpleaños de quienes cumplen el 29 de febrero. Y allí se reúnen, aunque no se conozcan. ¡Quizás algún día voy, no sé!”, reflexiona en voz alta Geraldina.

Eugenia también se detiene en lo atípico de su cumpleaños cuando el año es bisiesto. “Cuando hay un 29 de febrero, es como si se diese un mega acontecimiento, porque la gente cae en la cuenta de que ese año realmente estás cumpliendo años. Hay personas que pasan por alto si les decís que tu cumple es el 29 de febrero, pero hay otra que se queda asombrada y sale toda esa charla sobre cuándo festejo, cuándo me inscribieron y cuántos años cumplo realmente. Es un tema de conversación que es gracioso, y para mí es algo lindo”, agrega la mendocina que vive en Salta.

Curiosidades y anécdotas de quienes nacieron “fuera del tiempo”: ¿cómo es cumplir años el 29 de febrero? Foto: Gentileza Eugenia González

Cuando era más chica, y la tecnología no era tan vanguardista como en la actualidad, Euge recuerda haber tenido algunos problemas para –por ejemplo- cruzar a Chile para vacacionar.

“En el sistema, que era viejo, la computadora no admitía el 29 de febrero cuando había que llenar los datos. Y mi partida de nacimiento decía 29 de febrero. Entonces hubo algunos problemas con algunos trámites legales, que se hacían difíciles. Pero ahora los sistemas computarizados están más a tono y ya no paso por esas cosas”, rememora.

LOS FESTEJOS INOLVIDABLES

Si bien las dos mendocinas que cumplirán 40 el jueves están anotadas legalmente el 29 de febrero, la mayor parte de su vida debieron festejar su aniversario de vida antes o después.

“Cuando era chica, directamente mis viejos lo festejaban el fin de semana, sin importar cuándo era o cayera. Y siempre festejé más de un día. Porque algunos amigos y conocidos me saludan el 28, otros ya el 1 y hasta el 2 de marzo. Y hay gente que me saluda directamente el fin de semana. Entonces, lo que sentí siempre es que festejaba mi cumple durante toda una semana, más o menos, y no solo ese día”, recuerda sonriente Geraldina Rodríguez.

En el caso de Eugenia González, destaca que para su familia siempre fue algo completamente normal y jamás hubo rollo alguno. En el Registro Civil a ella la anotaron sin ningún reparo el 29 de febrero. “Calculo que había distintas directivas, según el momento. Pero en 1984, por lo visto la orden era inscribir el 29 sin problemas, sobre todo cuando habíamos nacido en pleno 29. Yo nací a las 14, por lo que no estaba ni cerca del 28 de febrero, ni tampoco del 1 de marzo. Sé que mis padres quisieron anotarme al principio en alguno de esos otros días, quizás hubiese sido facilitador para ellos”, repasa.

Curiosidades y anécdotas de quienes nacieron “fuera del tiempo”: ¿cómo es cumplir años el 29 de febrero? Foto: Gentileza Eugenia González

A excepción de los 10 años bisiesto que ha vivido, Euge tampoco festejó su cumpleaños un único y mismo día. Pero, por una cuestión de tradición -¿y superstición, quizás?-, nunca lo festejó antes.

“Fui replicando lo que hizo mi familia de chica, y que era festejar el primero de marzo. La política siempre fue no adelantarlo, porque dicen que es mala suerte. Y me acostumbré a festejar los cumples el 1 de marzo, directamente”, cuenta la mendocina.

Saludar por su cumpleaños a alguien nacido el 29 de febrero no es tarea fácil. No precisamente en un año bisiesto, pero sí durante los otros años.

“Se dan situaciones graciosas, ya que incluso hasta el día de hoy tengo amigos de toda la vida que no saben cuándo saludarme. Entonces, inevitablemente tenemos varios días de festejo. Yo, por ejemplo, empiezo a recibir saludos a partir del 27, y la gente tiene dudas de cuándo voy a festejar o de cuándo saludarme. Entonces, son muchos días y de varios saludos”, se sincera, entre risas, Euge.

En plena era de las redes sociales, la Matrix parece romperse (recurriendo a una metáfora cinematográfica) al momento de querer consultar, por ejemplo, las fotos y recuerdos en Facebook de cumpleaños anteriores.

A Euge, por ejemplo, solo le aparecen recuerdos en Facebook de su cumpleaños cada vez que el año es bisiesto, ya que las fotos se renuevan de acuerdo al día en el calendario.

“Nosotros, los que ya estamos en los 40, somos de seguir usando Facebook (risas). Y, cuando yo lo abrí al mío –allá por 2008- no podías poner que tu cumpleaños era el 29 de febrero. Entonces le avisaba a la gente que era el 28 de febrero o el 1 de marzo, y yo recibía la mitad de los saludos un día, y la otra mitad el otro. Después unificaron todo al 28, por lo que todos los mensajes llegaban un día antes de mi cumple, que tampoco me hacía muy feliz. Pero ahora te deja poner el 29 de febrero”, concluye.

