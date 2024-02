Reina de Ciudad propone que todos aprendan Braile y colocar semáforos sonoros

En una de las tantas noches mágicas de Vendimia, Agostina Saua se presentó desde el escenario y saludó, distendida, al público que se agolpaba en el Paseo Federal, en Guaymallén. Luego, la invitaron a cantar y sorprendió a todos entonando, a capela, un par de estrofas del tango Malena, como fiel representante de la Ciudad, que esa noche se lucía con el espectáculo “Origen del Tango”.

Los aplausos, incluso algunos vitoreos, llegaron de inmediato por la bonita voz y el desenfado de esta soberana de 23 años que sueña con darle a la capital de la provincia su primera corona nacional. “Me encanta cantar. No estudié canto; solo fui al coro de mi escuela (Monseñor Scalabrini), pero me engancho cuando me piden que lo haga. Nunca había cantado un tango. El otro día también canté una cueca por primera vez. Me preguntaron, en ambas ocasiones, si quería hacerlo y dije que sí, sin ningún problema”, cuenta, riéndose.

Agostina salió reina del Club Mendoza de Regatas, del cual es socia y en donde practica natación desde hace años. A esa entidad representó a la hora de postularse en el municipio y ser parte de la historia vendimial. La joven obtuvo la mayoría de los votos el pasado 16 de febrero en la propuesta “Ciudad de origen y sueños”.

Si bien desde el 2017 las reinas de la Ciudad dejaron de ser “anfitrionas” de la Vendimia para convertirse también en candidatas a portar la banda nacional, hasta ahora eso no ha ocurrido. Por eso, este año la apuesta de la comuna capitalina se ha intensificado más que nunca a través del lema “Hagamos historia”, que se repite en la vía pública, en las redes sociales y hasta se hace eco en la voz de la propia Agostina en diferentes medios de comunicación.

“Creo que ser parte de un club deportivo tan importante y popular en Mendoza ayuda mucho a que la gente me apoye y me conozca. Me ven todos los días por ahí. También los vecinos de la Ciudad. Todos quieren que su reina tenga por primera vez la corona nacional”, explica la blonda soberana.

Agostina Saua dice que siente el apoyo de todos los vecinos que quieren que la Capital tenga la primera corona nacional.

Y si bien confiesa que nunca fue un sueño ser reina de la Vendimia, sí, recuerda, como buena vecina de Ciudad, que tanto la Vía Blanca como el Carrusel eran una cita impostergable para ella y su familia durante los días de Vendimia. “De chica siempre estuvo vendimia en la familia. Después, las cosas se fueron dando casi naturalmente, y ahora disfruto mucho este presente. Es más, ahora mi sueño es ser reina nacional, aunque no lo haya soñado antes”, dice.

Incluir a las personas ciegas, una prioridad

La soberana presentó al municipio dos proyectos de inclusión para personas con discapacidad, especialmente, personas ciegas. Su objetivo como reina departamental es que se logre capacitar sobre el sistema de lectura y escritura Braile a la comunidad en general. Que los cursos sean gratuitos y que sean dictados por personas ciegas para lograr una total empatía con quienes reciben este conocimiento, tan sencillo y tan poco difundido en la sociedad, según la joven reina.

El otro proyecto apunta a la semaforización sonora en la Ciudad para personas no videntes. “Mendoza no tiene semáforos sonoros, pese a ser un invento argentino. Creo que si en una arteria principal como es la avenida San Martín se puede colocar un semáforo así, ya para mí sería un sueño cumplido”, se entusiasma la socia del Club Regatas.

Quien inspiró a la reina fue Cecilia Flores, compañera de natación en su club y una de sus mejores amigas. Cecilia es ciega y, gracias al esfuerzo de sus padres, profes del sistema Braile y transcriptores de todos los textos escolares de Cecilia fue que “Ceci” estudió evitando que le tuviesen que leer en todo momento. Por ende, fue más independiente y tuvo una educación más inclusiva.

Por supuesto, Agostina aprendió a escribir y leer Braile gracias a su amiga Cecilia: “Un día le pedí que me enseñara porque me costaba mucho de esa forma de leer y escribir y me enseñó. Es muy sencillo. Debería ser más conocido el Braile para el público en general”.

Una reina autónoma

Agostina vive sola en la Ciudad. Se independizó a fines del año pasado gracias a la estabilidad laboral que le da trabajar como profesora de inglés en un colegio bilingüe del Gran Mendoza. “Fue un gran logro dar el paso de la independencia económica”, dice orgullosa “la profe”, egresada de Universidad Nacional de Cuyo.

Previo a su mudanza, la soberana había compartido casa un poco más de un año con su amada abuela Luisa, una mujer “re copada”, que vive sola y sigue siendo re independiente. Luisa la marcó y le enseñó mucho, sobre todo, a reencontrarse consigo misma.

La candidata capitalina, Agostina Saua, tiene dos proyectos sociales de inclusión de personas con discapacidad.

Antes había vivido con su padre, Darío, con la esposa de él, “Caro” (muy querida por la soberana) y sus respectivos hijos. A la hora de hablar de su mamá, Agostina cuenta poco. Dice que no ha tenido una buena relación en los últimos años y enseguida aclara que todo lo que le sucedió la hizo más fuerte.

“Con mi mamá nos distanciamos desde el 2019 al 2023 porque, bueno, pasaron cosas. Es muy común en la relación entre madres e hijas tener algún conflicto o no llevarse bien. Por eso preferí vivir con mi papá. Ahora, con todo lo de Vendimia, tenemos más diálogo. Ella está contenta”, completa.

Coronada de historia y futuro

Parafraseando el nombre del espectáculo central de la Vendimia, le preguntamos a cada candidata: ¿Cuál es el momento de su historia personal que la ha marcado? y ¿Qué sueña para su futuro?

“Un momento bisagra en mi vida fue ir a vivir con mi abuela paterna, Luisa. Es una abuela joven, re copada, re independiente. Fue de esas experiencias que te cambian. Yo estaba muy bajón por esos días y estaba trabajando internamente en muchas cosas mías y que me habían pasado. Ir a vivir con ella, charlar con ella me ayudó mucho. Fue un cambio a nivel personal enorme, de elevar mi autoestima, de cambiar la forma de relacionarme con otras personas. Yo era muy tímida, mucho miedo al prejuicio de los demás por ser rubia y de ojos claros. Ya no. No me engancho en eso.”

“Mi sueño sería ser Reina Nacional de la Vendimia, y lo demás son metas personales. Muchos logros los he vivido en los últimos tiempos, como ir a vivir sola, recibirme, tener un trabajo que me gusta y ahora ser reina. Creo que mi sueño lo estoy viviendo ahora. Estoy muy viviendo el presente”.

Ping pong real

-¿Cuál es la mejor serie en streaming?

-Yo no soy de ver series y también veo pocas películas. No tengo tiempo. Creo que la última vez que vi una peli fue en la casa de mi abuela Luisa el año pasado y la vi con ella. Si no la comparto, prefiero no ver tele. De hecho, ¡no tengo tele en mi casa! Porque no miro. No tengo tiempo. He trabajo y estudiado al mismo tiempo estos últimos años. Y cuando puedo voy al club.

-¿Qué canción encabeza hoy tu playlist?

-Sin duda, todas las canciones de Taylor Swift encabezan mi playlist. Me parece excelente lo que hace: la letra, la música, su personalidad… y el show que dio el año pasado en Argentina estuvo inolvidable. Yo no podía creer que estuviera ahí. Taylor dio un recital de tres horas. Fue re generosa. Fui sola con una prima menor y la pasamos hermoso.

-¿Cuánto tiempo le dedicás a tus redes? ¿Cuál preferís?

-No uso todas las redes sociales. Instagram sí. Pero lo tenía privado, hasta ahora, porque mis alumnos lo primero que hacen es ver tu Instagram cuando sos profe (se ríe). Pero desde que soy reina de la Vendimia en Capital abrí la red a todo el mundo. ¿Qué me gusta postear más? Las historias, porque duran 24 horas y después se borran. La gente, además, se mete a Instagram para ver más historias que feeds.

