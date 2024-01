El relato del joven que fue impactado por un rayo en San Luis: “No sentí nada”

Gabriel Berón, de 26 años, vivió una experiencia aterradora el pasado sábado en Villa Mercedes. Mientras se encontraba con amigos en un espacio verde sobre la Avenida 25 de mayo, una tormenta eléctrica se desató alrededor de las 3 de la madrugada. De manera inesperada, un rayo cayó sobre él, dejándolo herido.

En una entrevista desde la sala de terapia intensiva, Berón compartió su experiencia antes y después del incidente: “No recuerdo nada de lo que pasó. Gracias a Dios, acá estoy”. El joven relató que salió de la casa de un amigo en Villa Mercedes y, al regresar a su hogar en plena madrugada y bajo la lluvia, se encontró con amigos en una plaza que lo llamaron para saludarlo.

Video de Gabriel Berón, el joven alcanzado por un rayo en San Luis (Gentileza)

“Me quedé dos segundos con ellos porque me pedían un cigarrillo. Estaba debajo del árbol y ahí fue cuando me impactó el rayo”, continuó Berón. En el video del momento, se puede ver la descarga eléctrica mientras sus amigos corren asustados. A pesar de la intensidad del incidente, Berón tuvo la suerte de que el rayo lo golpeara en el pecho, aunque sufrió graves quemaduras en ambos brazos y en el tórax. ”No sentí nada. Se me apagó la luz y recién me desperté en el hospital”, dijo sobre el aterrador momento.

El joven, que cumplirá 21 años el próximo 23 de enero, selaló que: “Tuve la suerte de que [el rayo] me pegara en el pecho”. Según contaron sus hermanas, unas horas antes, el rayo impactó en Gabriel por la cadenita que tenía colgada de su cuello. “Los amigos dijeron que cuando volvieron a socorrerlo parecía muerto”.

Aunque inicialmente se informó que tenía el 20% del cuerpo quemado, en la entrevista mencionó un 70%. Después de salir de la terapia intensiva, Berón enfrentará aproximadamente seis meses de recuperación.

Con optimismo, expresó su deseo de retomar su emprendimiento: un lavadero de autos en Villa Mercedes. Además, anticipó que necesitará un aire acondicionado para mantener fresco su cuerpo cuando sea dado de alta y complete el proceso de recuperación en su hogar.