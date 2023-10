Juan Ignacio Crescitelli (31) es mendocino “nyc” (nacido y criado), y la Ciudad de Mendoza -donde vive su familia- es ese lugar al que siempre le gusta volver para disfrutar de su seres queridos, de sus amigos y de sus vacaciones. Sin embargo, las vacaciones de Juani no suele coincidir con la del resto de las personas (familiares, amigos, conocidos y quienes no lo son). Pero ello no lo impide disfrutar de esos momentos.

Y es que Crescitelli trabaja desde hace 8 años como instructor de esquí, y pasa más de 6 meses al año en la nieve. Ya sea en el Cerro Catedral (Bariloche) durante el invierno en el Hemisferio Sur o en Aspen (Estados Unidos) durante la temporada invernal en el Norte.

El mendocino de las nieves: es instructor de esquí, pasa medio año en las pistas y ganó el mundial con Argentina. Foto: Gentileza Juan Ignacio Crescitelli

“Ya es un estilo de vida, me he acostumbrado a vivir más de la mitad del año en la nieve y el frío. Y también a tener vacaciones diferentes a todos mis amigos que no son del rubro y mi familia”, resume -sonriente- Juan Ignacio a Los Andes, precisamente durante las atípicas vacaciones que ya se ha acostumbrado a transitar y que lo han traído a su Mendoza natal.

Además de trabajar como instructor (Juan Ignacio ha llegado hasta el nivel 4 de los cursos como instructor de esquí, lo que lo sitúa como “demostrador de la técnica argentina de esquí”), el joven fue parte del equipo argentino que participó recientemente del Campeonato Mundial de Deportes de Nieve Sincronizado. Y su performance fue inmejorable: el equipo nacional se consagró campeón en la competencia.

“Vendría a ser como una copa mundial de esquí sincronizado que se disputó en Aspen entre el 7 y el 9 de abril. En mi caso, es la segunda vez que participo (2022 y ahora), y en esta edición quedé primero en la parte de race, y quedamos segundos en ‘bumps’ y en sincro. En la general quedamos primeros. Fuimos los ganadores y participó gente de todos lados”, destaca Crescitelli.

En ese sentido, el esquiador e instructor destacó que, previo a la pandemia de Covid-19, participaban deportistas de muchos más países. No obstante, el número se redujo, así como también la procedencia de los participantes. Y los argentinos quedaron por encima de equipos de Estados Unidos y Canadá (participaron 8 formaciones en total).

El equipo argentino contó con ocho participantes -entre quienes estaba el mendocino- y dos entrenadores. En cuanto a la competencia dentro de la modalidad de esquí sincronizado, la primera parte consistió en bajadas donde los esquiadores forman distintas figuras en su recorrido.

Luego de ello, llega la parte de la carrera propiamente dicha, y aquí Crescitelli participó en la modalidad sincro y race. También hay una parte con “bumps”, que son una especie de montículos por los que cada participante va descendiendo.

“Cada disciplina tiene un puntaje. Quedamos primeros en race, segundos en sincro y en ‘bumps’, pero eso nos alcanzó para finalizar primeros en la general”, explica el joven.

Ademas de esta consagración en Aspen hace ya seis meses, el fin de semana pasado, Juan Ignacio Crescitelli participó de la primera edición del Snow Fest en el Cerro Catedral (Bariloche), que incluyó un technical contest y un campeonato de esquí sincronizado. En este evento, Crescitelli culminó en tercer lugar con su equipo.

UNA VIDA EN LA NIEVE

Cuando Juan Ignacio Crescitelli tenía 3 años se subió por primera vez a los esquíes y, desde entonces, no se bajó nunca más. Impulsado por su padre -también instructor, aunque luego abandonó la actividad-, con 14 años, Juani pasó a integrar el club de esquí de Las Leñas. Y a los 18 años comenzó con los cursos de la Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard y Pisteros Socorristas (Aadidess), justamente para ser instructor certificado.

“A los 22 años llegué al nivel 3, que es el máximo como instructor de esquí. Ahora, hace unos meses, terminé el nivel 4, con el que te certificás como demostrador de la técnica argentina y eso te da un plus, ya que podés presentarte a la selección de los mejores demostradores de la técnica argentina de esquí y participar de un evento mundial”, destaca Juani.

A los 23 años el mendocino viajó por primera vez a Andorra, a trabajar por la temporada a uno de los principales centros de esquí de Europa. Allí se desempeñó durante dos temporadas, hasta que a los 26 años enfiló su rumbo y sus objetivos a Aspen (Colorado, Estados Unidos).

En tanto, durante el invierno del Hemisferio Sur, al comienzo Crescitelli hacía temporada en Las Leñas, hasta que finalmente se instaló en Bariloche para trabajar en el Cerro Catedral.

“En los dos lugares trabajo como instructor de esquí. En Aspen trabajo para la Aspen Skying Company, mientras que en Bariloche trabajo como independiente, y también para la escuela de esquí y snowboard Skimax. Desde los primeros días de julio hasta fines de septiembre estoy en el Cerro Catedral -aunque este año la temporada duró hasta octubre-, mientras que desde de diciembre y hasta mediados de abril estoy en Aspen”, resume Crescitelli.

Transcurrido esos más de seis meses, Juani inicia sus vacaciones. Claro que suelen coincidir con los momentos en que sus padres y sus amigos que no son “del palo” están abocados a sus trabajos. Porque, mientras los demás están de vacaciones, es cuando Juan Ignacio Crescitelli esta trabajando.

“Ya me he acostumbrado, por eso aprovecho esas vacaciones raras que tengo para volver a Mendoza, visitar a mis viejos, estar con mis amigos de toda la vida. Entre abril y junio y entre octubre y diciembre trato de venir a Mendoza. Lo que más se extraña, sin dudas, es la familia y los amigos. Pero, además, amo a Mendoza, me parece que es una de las mejores provincias de la Argentina y el clima es algo que se extraña mucho también. En Bariloche llueve mucho”, se sincera el esquiador e instructor.

LOS PRÓXIMOS OBJETIVOS

Más allá de su descanso, Juan Ignacio Crescitelli tiene en claro cuáles son sus próximos objetivos a mediano plazo. Uno de ellos tiene que ver con entrar al equipo argentino de mostradores de técnica argentina de esquí, llegar a la preselección de los 24 mejores del país. De no mediar inconvenientes, en menos de un mes ya tendrá los resultados y sabrá si está entre los elegidos o no.

Además, ya para 2024 se ha propuesto completar el nivel 5 de sus cursos de instructor, ya para empezar a desempeñarse como profesor de profesores. “También tengo en mente seguir trabajando en Estados Unidos en las temporadas, y seguir creciendo a nivel profesional”, concluye.

