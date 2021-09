Mientras evalúan abrir las fronteras con Chile el lunes, Mendoza expresó su descontento con el aislamiento obligatorio

La Nación autorizó hace unos días la reapertura de las fronteras con Chile y Uruguay a partir del próximo lunes, 6 de septiembre, por lo que las expectativas están todas focalizadas en lo que ocurrirá el primer día de la semana próxima. Se trata de una prueba piloto anunciada por la Dirección Nacional de Migraciones y aquellos extranjeros que ingresen al país (en esta primera etapa chilenos y uruguayos, pero podría ampliarse) deberán cumplir con requisitos indispensables.

Mendoza ha insistido una y otra vez en la reapertura de su aeropuerto. En el Gobierno no comparten la decisión de exigir 10 días de aislamiento en un hotel a los extranjeros que lleguen al país.

El cronograma de vacunación contra el coronavirus completo, el test de PCR con resultado negativo y un período prefijado de aislamiento en un hotel (que deberá abonar cada visitante) son los principales requisitos que se les exigirá a los foráneos. Y es precisamente en lo que tiene que ver con el período de aislamiento con lo que las autoridades del Gobierno de Mendoza no están de acuerdo.

Aunque aún resta la oficialización –que probablemente se conozca más cerca del lunes-, trascendió que el Gobierno nacional dispondrá que cada visitante deba aislarse obligatoriamente en un hotel nacional durante el lapso de diez días. La estadía deberá ser costeada por cada viajante y recién una vez cumplida, el ciudadano extranjero (de Chile o de Uruguay en esta primera instancia) podrá continuar con su rutina y su plan inicial que lo trajo al país. El detalle, entonces, es que cualquier visitante deberá estar –por lo menos- diez días en Argentina, independientemente de cuáles sean sus planes.

Preocupación en Mendoza

La autorización de las pruebas pilotos a partir del 6 de septiembre de 2021 y que incluirá a chilenos y uruguayos asoma como una buena oportunidad para Mendoza, ya que los visitantes de Chile han sido –históricamente- una constante en la provincia. Ni hablar si se tiene en cuenta que el próximo 18 de septiembre se conmemoran las Fiestas Patrias trasandinas y, antes de la pandemia, la semana coincidente con esta fecha era un clásico que las calles mendocinas estén llenas de turistas del otro lado de la cordillera.

Además de la reapertura del aeropuerto, el Gobierno de Mendoza ha solicitado a Nación que se habilite el Paso Internacional Cristo Redentor, que vincula a Argentina con Chile vía terrestre y por Mendoza.

No obstante, las autoridades mendocinas no están de acuerdo con el período de aislamiento obligatorio que se exigirá y que deberán cumplir –y pagar- los visitantes. “Habrá que esperar hasta el lunes para ver bien como se implementa, pero las pruebas pilotos como ya se aplicaron durante un breve período en Ezeiza no han dado buenos resultados. Y creemos que va a ser un poco complicado que, además de cumplir con la vacunación, el PCR y el test de antígenos, tengan que estar diez días en un hotel”, destacó la ministra de Turismo y Cultura de Mendoza, Mariana Juri. En ese sentido, resaltó que muchos visitantes chilenos llegan a la provincia por una escapada de cuatro días, por lo que sería imposible que lo estiren a 14 para cumplir con la exigencia. En definitiva, considera que esta exigencia desalentará la motivación de chilenos de viajar a Mendoza.

En contrapartida, la funcionaria resaltó que siguen a la espera de que la Nación autorice e incluya a Mendoza como una de las alternativas para ser corredor seguro. “Hemos solicitado que se autorice y habilite al aeropuerto de Mendoza para que puedan llegar argentinos que están regresando del extranjero. No para turistas, sino aquellos que salieron al exterior y necesitan regresas con el sistema de cupos que se ha aplicado. Sería una manera para que más mendocinos puedan regresar a sus casas y lleguen directamente a Mendoza, sin el paso previo de Ezeiza”, destacó Juri.

Además, Mendoza ya ha solicitado en reiteradas oportunidades que se reabra su aeropuerto y el paso fronterizo terrestre (Sistema Integrado Cristo Redentor) para recibir a residentes argentinos que estén afuera del país.