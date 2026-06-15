Mendoza, la elegida en el finde largo: la ocupación superó la cifra de 2025 con comercios abiertos al 80%

El fin de semana largo en Mendoza dejó un balance que, en principio, deja números positivos para el turismo local . La ocupación turística llegó al 54% , una cifra que representa un incremento de 5 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025.

Turistas más planificados y exigentes: cómo cambia el perfil del visitante en Mendoza y las claves del repunte

En el mismo sentido, el Ente Provincial de Turismo (Emetur) destacó que la provincia se ubicó entre los destinos más elegidos del país , en el marco del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes de este lunes.

Entre el 13 y el 15 de junio visitaron la provincia 51.977 turistas , que llegaron tanto por ocio como por visitas familiares y aportaron $11.206 millones de pesos, considerando una estadía promedio de 2,5 días.

Turismo el fin semana XL en Mendoza: entre el 13 y el 15 de junio visitaron la provincia 51.977 turistas, que llegaron tanto por ocio como por visitas familiares y aportaron $11.206 millones de pesos.

“Mendoza presentaba, la semana pasada, un 43% de reservas en promedio en toda la provincia, tomando todas las tipologías. En el momento de ocupación plena, durante el fin de semana, el número subió 11 puntos porcentuales , para llegar al 54%, tal como lo mostraron algunas plataformas de reservas”, informó el área a partir de datos del Observatorio Turístico del Emetur y cotejados con los números de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), según destacó. Esto da cuenta de la incidencia de la costumbre cada vez más arraigada de llegar sin reservas, lo que alcanzó a 20% de los viajeros.

Desde AEHGA aclararon que “ los establecimientos de categorías medias, como los hoteles y cabañas de 2 y 3 estrellas, mostraron mayor reserva previa , sobre todo de grupos de viajeros”.

Otro de los datos para destacar es que, a pesar de que el fin de semana largo se produce por un feriado nacional, como ya es tradicional, durante estos días se pudo observar la llegada de turistas extranjeros, sobre todo brasileros.

El origen del feriado y el impacto en la economía de Mendoza

Este fin de semana extendido se desarrolló entre el viernes 13 y el lunes 15 de junio. Aunque el aniversario del fallecimiento del prócer ocurrió el 17 de junio de 1821, la legislación nacional establece que esta fecha conmemorativa sea trasladable, por lo que el día de descanso (miércoles 17) se adelantó al lunes previo, con el objetivo de promover la actividad turística y generar un fin de semana largo.

Este feriado es el último incorporado al calendario nacional. El 17 de junio fue declarado feriado en todo el país en 2016, mediante la Ley N.º 27.258, en reconocimiento al rol de Güemes en la defensa del norte argentino durante las guerras por la Independencia. Antes de su reconocimiento nacional, la provincia de Salta ya lo conmemoraba como feriado provincial desde 1976, mediante la Ley Provincial Nº 5.032.

san rafael Turismo el fin semana XL en Mendoza: entre el 13 y el 15 de junio visitaron la provincia 51.977 turistas, que llegaron tanto por ocio como por visitas familiares y aportaron $11.206 millones de pesos. Valle Grande, San Rafael.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa recordó que los feriados del mes de junio son dos, el del 17 y el del 20. El segundo de ellos, en honor a Belgrano, es inamovible y, “de acuerdo a las circunstancias que surgen del mandato de la ley de feriados, en algunas ocasiones, como en 2023, al coincidir, generaron un periodo de descanso más extendido”. La funcionaria aclaró que “este año no es el caso, por lo cual su performance es buena considerando su duración, el contexto económico y la cercanía del receso escolar invernal. Hay que destacar que siempre estos fines de semana largos suman a la economía local. Estos 3 días significaron un ingreso de más de 11 mil millones de pesos, que dinamizan el comercio turístico y en general.”

El 20 de junio cae sábado, por lo que no generará un fin de semana extendido. No obstante, por coincidir con la celebración del Día del Padre, se espera un importante movimiento familiar, traccionando el consumo en los centros comerciales mendocinos que abrieron sus puertas durante este lunes de feriado para atender las compras de último momento.

El comercio atendió por la cercanía del Día del Padre

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) se informó que el 80% de los comercios abrió sus puertas este lunes, feriado nacional. En algunos casos con actividad durante media jornada y en otros durante el horario habitual.

Lo cierto es que la cercanía del Día del Padre hace que sea habitual que los comercios abran este feriado así como el del 20 de junio, más en un escenario económico adverso.

Así lo reconoció el presidente de la entidad Adrián Alin: “Ya hace tiempo que hacemos una encuesta antes de abrir los comercios y por eso sabemos cuántos piensan abrir. Esta semana es atípica, hay 2 feriados, pero estamos en víspera del Día del Padre y no podemos tener los locales cerrados”.

Entre los turistas y la posibilidad de los mendocinos que no trabajan de salir de compras, hay una oportunidad que no quieren desaprovechar.

En cuanto a cómo vienen las ventas, prefirió no hacer un análisis hasta después del próximo domingo, cuando se celebra el Día del Padre.

Los comerciantes del Centro afirman que repuntaron las ventas con el Día del Padre Entusiasmo en el Centro por el Día del Padre Archivo

De todas formas, afirmó: “Las expectativas en esta fecha son las mejores, es cuando equilibramos el barco, digo yo, son aquellas fechas a las que cuando venimos en baja, le ponemos el mejor optimismo para obtener las mejores ventas, pero eso lo vamos a saber el lunes 22”.

En ese marco, han armado una promoción en la que se sorteará una moto de 150 cilindradas, $300.000, 10 cajas de vino, entre otros premios. Han incluido una acción solidaria para que aquellos que no compren puedan traer un alimento no perecedero, ropa de abrigo o frazadas para colaborar con Cáritas y la Pastoral de Mendoza. Explicó que las donaciones pueden llevarse a Garibaldi y San Martín, de Ciudad. Se suman promos propias de cada comercio.

La propuesta de Mendoza para los turistas

Mendoza aparece como la opción más elegida del momento, con un salto significativo en las consultas, impulsada por su oferta gastronómica, bodegas y actividades de relax. También se destaca el crecimiento de Buenos Aires como destino de escapada urbana, según un relevamiento de Despegar.

“En este contexto, Mendoza mantiene un desempeño favorable dentro del panorama turístico nacional, con reservas que permiten anticipar un movimiento sostenido de visitantes en sus principales destinos, consolidándose como una alternativa elegida para disfrutar de una escapada en cualquier momento del año”, destacó el Emetur.

La provincia ofreció a locales y visitantes un fin de semana con una interesante agenda cultural. A las múltiples propuestas enogastronómicas, ya tradicionales de Mendoza, se sumaron las nevadas, con las que Los Puquios abrió oficialmente su temporada, mientras que Los Penitentes y Real del Pehuenche ofrecieron actividades de turismo activo y jugar con nieve.

Entre el viernes 12 y el sábado 13 se realizó el Festival Provincial del Envero en la Casa de la Cultura Juanita Vera, en la Villa Tulumaya, Lavalle.

Se trató de una celebración abierta al público que reunió a artistas en vivo, patio de comidas, almazaras, catas guiadas, cooking classes, artesanos y diversas propuestas culturales vinculadas a la identidad olivícola mendocina.

Propuso descubrir el universo del aceite de oliva virgen extra a través de experiencias participativas, degustaciones, capacitaciones y propuestas culturales.

Este fin de semana, además, se sumó el inicio de la campaña “Mendoza, Mansa Pasión”, con la que el Ente Mendoza Turismo (Emetur) busca sumarse a la movida por el Mundial de Fútbol. En ese marco, invita a participar de un Prode gratuito y competir por experiencias turísticas en distintos destinos mendocinos.

La acción invita a mendocinos y visitantes de todo el país a participar de un Prode online, realizando pronósticos de los partidos y acumulando puntos a medida que avance la competencia. Los participantes podrán seguir su desempeño en un ranking general y competir por experiencias turísticas especialmente diseñadas para descubrir algunos de los principales atractivos de Mendoza.

A su vez, se puede disfrutar de los partidos del mundial, en diversos fan points, donde, además de las transmisiones de los encuentros. La protagonista principal es la “Mansoneta”, una van con los colores celeste y blanco y la estética de la campaña que recorre la provincia.