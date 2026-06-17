La playa brasileña sin asfalto ni postes de luz que fue elegida como una de las 10 más lindas del mundo

Jericoacoara , conocida como Jeri , es uno de los destinos más singulares del nordeste de Brasil . La aldea turística se hizo famosa por sus calles de arena , sus atardeceres sobre las dunas y una historia que la ubica entre las playas más celebradas del mundo.

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La frase “sin asfalto ni postes de luz” resume parte de su encanto, aunque necesita precisión: Jericoacoara tiene servicios turísticos, alojamientos y restaurantes, pero su identidad se apoya en un trazado de calles arenosas y una iluminación pública limitada para preservar el ambiente natural.

La fama internacional de Jericoacoara creció después de que The Washington Post la señalara como una de las playas más hermosas. En un artículo posterior, el propio diario recordó que una nota de su revista había ayudado a instalar a Jeri como una playa destacada de Brasil y del mundo.

Desde entonces, el destino dejó de ser apenas una aldea de pescadores aislada y pasó a recibir viajeros de todo el planeta. Aun así, mantiene una experiencia muy distinta a la de los balnearios urbanos: llegar exige atravesar caminos de arena, dunas y traslados especiales.

Una de las postales más reconocibles de Jeri es su piso de arena. Las calles no se sienten como una ciudad tradicional, sino como una continuidad de la playa. Esa característica obliga a caminar con otro ritmo y cambia por completo la experiencia del lugar.

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La ausencia de alumbrado público convencional también forma parte del relato turístico. Guías locales recomiendan llevar una linterna o usar la luz del celular para moverse de noche, porque la iluminación artificial no domina la aldea como en otros destinos costeros.

El parque nacional que protege el paisaje

Jericoacoara está rodeada por el Parque Nacional de Jericoacoara, creado para proteger dunas, lagunas, formaciones rocosas, playas y ecosistemas costeros. Esa protección explica muchas restricciones de acceso, circulación y construcción.

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Entre sus puntos más conocidos aparecen la Duna do Pôr do Sol, la Pedra Furada, las lagunas de agua dulce y los recorridos en buggy o 4x4. El viento constante también la volvió un destino buscado por quienes practican kitesurf y windsurf.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Jeri no es un destino para llegar improvisando en un auto común hasta la puerta del hotel. El acceso suele requerir vehículos autorizados, traslados desde Jijoca de Jericoacoara o excursiones preparadas para circular sobre arena.

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