Batió récords de turismo en 2025, pero los turistas desaparecieron: la crisis que golpea a un destino paradisíaco

Las aerolíneas retiraron 600.000 asientos para la temporada alta tras registrarse una caída del 33,8% en los ingresos turísticos durante el inicio de la primavera.

Chipre enfrenta un giro drástico en su industria turística tras alcanzar cifras récord el año pasado. El recrudecimiento de los conflictos en Oriente Próximo e incidentes de seguridad en el sur de la isla han provocado una oleada de cancelaciones. En 2026, las playas y hoteles mediterráneos muestran un vacío inusual para la temporada.

El sector hotelero chipriota atraviesa una crisis inesperada. Tras recibir más de 4,5 millones de turistas en 2025, las reservas nuevas cayeron un 40% en los meses de marzo y abril de 2026. Esta tendencia negativa se refleja directamente en los ingresos, que disminuyeron un 33,8% anual, dejando a restaurantes y terrazas notablemente vacíos en destinos populares como Lárnaca.

image La sombra del conflicto y la seguridad en el Mediterráneo La principal causa de esta deserción es la inestabilidad en Oriente Próximo. Aunque Chipre es miembro de la Unión Europea, su cercanía geográfica a las zonas de combate genera temor entre los viajeros internacionales, especialmente los británicos, que representan un tercio del mercado. Un factor determinante fue el impacto de un dron cerca de la base militar británica de Akrotiri a principios de marzo, un evento que intensificó la sensación de riesgo personal.

Esta situación ha alterado gravemente las rutas aéreas. Según la operadora Hermes Airports, las aerolíneas eliminaron aproximadamente 600.000 asientos de su programación para la temporada de verano. El director de la aerolínea easyJet señaló que muchos pasajeros han optado por España, percibida como una alternativa más segura frente al aumento de los costos de combustible y los trayectos de vuelo más largos necesarios para evitar zonas de exclusión aérea.

image Retroceso económico y turístico marcado A diferencia de otros países de la región, como Turquía, que lanzó campañas de marketing estatales agresivas para contrarrestar el miedo, Chipre ha sufrido más directamente la percepción de inseguridad. Se estima que hasta 450.000 turistas podrían faltar al cierre de la temporada estival, lo que representa un desafío económico crítico para los empresarios y el gobierno local.

Pese al panorama desalentador de la primavera, los datos recientes de mayo ofrecen un leve respiro. La ocupación de los vuelos aumentó a niveles del 80-85% después del 20 de abril, superando las cifras de las semanas previas. Las autoridades turísticas confían ahora en las reservas de último minuto y en la extensión de la temporada hacia el otoño para mitigar las pérdidas financieras sufridas durante el primer semestre del año.