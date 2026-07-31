Se empaló con su bastón de senderismo y caminó 16 kilómetros herido para evitar un rescate en helicóptero

Lo que debía ser una jornada de conquista en el pico Granite , la montaña más alta de Montana, se transformó en una lucha para un hombre que caminó 16 kilómetros empalado por su propio bastón de senderismo.

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El hecho ocurrió días atrás tras siete horas de ascenso, a unos 3900 metros de altitud, cuando el hombre identificado como David Cifaldi resbaló sobre una piedra y, al levantarse, notó que algo andaba mal: uno de sus bastones de senderismo de más de 1 metro le atravesaba el cuerpo.

El objeto se había clavado en un ángulo oblicuo, entrando por el músculo lateral izquierdo , debajo de la axila, y saliendo por su espalda. A pesar de lo aparatoso de la herida, Cifaldi activó de inmediato su instinto profesional para evaluar su estado.

Al notar que no sentía dolor intenso, no perdía mucha sangre y podía respirar con normalidad, concluyó que el pulmón y el pecho estaban a salvo.

Con la intención de evitar un costoso rescate en helicóptero y tras comprobar que no estaba maread o, Cifaldi tomó la decisión de bajar por sus propios medios. "Creo que podemos salir de aquí", les dijo a sus amigos Jesse Ross y Brad Reich.

Así comenzó un descenso de 16 kilómetros que duró unas seis horas, atravesando campos de rocas y tramos de nieve.

Durante el trayecto, sus acompañantes cumplieron roles vitales: mientras Ross se adelantaba para advertir a otros excursionistas sobre la "espantosa" herida de su amigo, Reich vigilaba de cerca el punto de punción tras recibir un curso intensivo de medicina de urgencia por parte del propio Cifaldi.

El grupo incluso mantuvo el ánimo en alto, haciendo chistes sobre "shish kebabs" y apodando a David como "Bob" (por el movimiento del bastón al caminar) mientras se detenían a comer algo a mitad del camino.

Extracción y recuperación

Al llegar al inicio del sendero en Mystic Lake, una ambulancia trasladó a Cifaldi inicialmente a un hospital pequeño, pero ante la complejidad del caso, él mismo decidió ser trasladado al hospital donde trabaja en Billings. Allí, los médicos lo sometieron a una sedación consciente para retirarle el bastón y colocarle un tubo de drenaje.

Tras el procedimiento, Cifaldi reconoció la gravedad de lo ocurrido: los médicos le indicaron que si el bastón hubiera entrado solo tres centímetros más, las consecuencias habrían sido fatales.

"Simplemente fue un accidente extraño", reflexionó el enfermero, quien ya se encuentra de regreso en su trabajo y planea intentar alcanzar la cima el próximo año.