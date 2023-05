El lamentable giro en la historia del hombre que vive en una carpa porque lo echaron de su casa

La historia de un trabajador que vive en una carpa, en un predio de la municipalidad de Río Negro, dio un giro inesperado luego de que su hija viera su cara en los medios locales.

Miguel López, un afilador de cuchillos, había contado las peripecias que vivía cada día desde que lo habían echado de su casa en noviembre del 2022.

Su historia, parecía la de un trabajador más, pero por alguna razón, no quería hablar del motivo por el cual había tenido que dejar la vivienda familiar.

Sin embargo, días después de que Miguel López apareciera en diarios locales y nacionales, su hija salió a dar su versión de la historia y realizó fuertes acusaciones contra su padre.

Según informó LM de Cipolletti, la mujer de 38 años dijo que durante su infancia había sido víctima de “abusos sexuales y torturas” por parte de su padre. La mujer dijo que el hombre la sometía a las peores atrocidades.

“Me animé a hablar, a contar la verdad, porque no me olvido de que quería desaparecer de esta vida, que caminaba perdida por las chacras por todo lo que sufrí”, dijo.

“Mi nombre original es otro. Hasta casi los siete años me llamé así. Cuando fui adoptada me cambiaron el nombre y el apellido, lo dispuso mi madre adoptiva para evitar que mi papá me pueda reclamar o sacarme de al lado de ella. Estuve viviendo con mi papá hasta los 5 años”, dijo.

“Tengo una hermanita que es la que me sigue y fue adoptada a los 11 meses por una familia de 25 de Mayo”, agregó.

“La vida con mi papá en mi infancia fue muy dura. Recuerdo muchos golpes, me ponían arena con sal en una esquina de la casa por horas. Susana, que era la madre de mis hermanos, me sacaba de esa situación y a veces por defenderme ligaba ella. Hasta el día de hoy tengo contactos con ella, una persona que adoro, fue como mi ángel”, recordó.

“Cuento una de ellas. Yo estaba durmiendo con él, Susana entra de golpe y él me agarró de los pelos hacia arriba. Le preguntó por qué yo estaba durmiendo así, que hacía allá abajo y él contestó que ‘no viste que es despatarrada para dormir’. Yo me bañaba con él, dormía con él..”, explica.

En otro momento de la entrevista, la mujer contó que el hombre se encerró en un cuarto con ella y que la quería obligar a que le practicara sexo oral. “En ese momento llega Susana, embarazada, empezó a golpear la puerta desesperada. ‘¿Qué pasó?, ¿por qué estás encerrada? Él le grita ‘nos quedamos encerrados, no encuentro el picaporte’, siempre zafaba con algo. Ella entró mirando para todos lados y sospechando. Me llevó al médico y no podía comer porque tenía la boca lastimada”, recordó.

Tiempo después, con la excusa de que la “iba a llevar a un lugar lindo”, le ordenó que guardara toda su ropa en una bolsa y se llevó. La mujer recordó que ese día se había puesto un “vestido celeste con flores”, ya que estaba contenta. Ese día, la abandonó en una institución.

“Cuando vi la nota periodística dando lástima me hirvió la sangre, pidiendo que lo ayuden. Lamento no haber advertido antes a su ex pareja, hoy es libre. Ahora creo que le hizo una perimetral”, dijo.

La respuesta del acusado

Al ser consultado por las acusaciones en su contra Miguel López, negó todo y aseguró que “es una calumnia por celos”. Además, dijo estar a disposición de la Justicia si lo requieren.

De acuerdo al relato de la presunta víctima, el tiempo para presentar una denuncia en contra del hombre “ya caducó”, es decir que los crímenes habrían prescripto.