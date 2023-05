Femicida asegura que ahora “se percibe mujer” pidió cambio de género y exige que lo trasladen a una cárcel de mujeres

Jonathan Luna, femicida de Micaela Ortega, afirma que cambió de género y exige que lo trasladen a una cárcel de mujeres. Según confirma el portal LaBrujula24, el criminal viene presentando sistemáticamente escritos formales, alegando que se percibe mujer y que ahora se llama “Yoana Luna”.

Además, en los reclamos expuestos por el defensor oficial, pide que le devuelvan el teléfono celular porque “la está pasando muy mal”.

Según detalla Vía Szeta, no solamente quiere compartir penal con mujeres, también intentará alegar que el crimen cometido no fue un femicidio, si no un homicidio simple por su condición de sentirse mujer.

Jonathan Luna asesinó a Micaela Ortega en 2016. / Foto: Gentileza

Cronología del femicidio

Micaela se fue de su casa la mañana del sábado 23 de abril del 2016 dejando una carta a su mamá en la que indicaba que se iba a lo de una amiga en White, localidad de Buenos Aires, y que todo estaba bien.

A través de las cámaras de seguridad del sistema municipal y de privados se la pudo ver esa mañana caminando con un hombre joven –Jonathan Luna– por calles Bolivia y Don Bosco hacia el canal Maldonado, donde se perdió el rastro de ambos.

Desde ese momento se realizó una intensa búsqueda tanto en Buenos Aires como en otros lugares del país para dar con ella, pero sin resultados positivos. Finalmente, su cuerpo fue encontrado el 28 de mayo en un descampado en las afueras de Bahía.

Por el hecho fue condenado a perpetua en octubre de 2017 Jonathan Luna, de 28 años, en el marco de lo que fue el primer caso de grooming que terminó con un crimen, ya que el sujeto la había contactado por Facebook y la engañó, haciéndose pasar por otra menor.