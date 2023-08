El Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad entregó distinciones a 16 padres destacados

En el marco de los festejos por el Día del Padre, dispuesto por resolución Nº 9745 de la Ley provincial 5131, el presidente y miembros del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza hicieron entrega de las respectivas distinciones de “Padres Destacados” a 16 hombres que fueron propuestos por diferentes asociaciones, uniones vecinales, clubes e instituciones y designados como destacados según resolución N° 9.745 del año 2023.

El acto comenzó con un saludo de bienvenida por parte del presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, Horacio Migliozzi, quien expresó: “Quiero agradecer a las asociaciones, clubes, instituciones que desarrollan un gran trabajo en nuestra comunidad inspiradas en los valores del General San Martín, por acompañarnos en esta propuesta. Agradezco la presencia de los padres destacados, de los vecinos y vecinas, familiares y funcionarios presentes que diariamente se ocupan de la gestión para que podamos tener una mejor calidad de vida en la Ciudad”.

Posteriormente, se realizó el izamiento de la bandera mientras se entonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino, guiados por la inigualable voz del tenor Alberto Jerez. Además, la celebración contó con la presencia del ballet mayor de la Ciudad de Mendoza, cuyos bailarines se lucieron con una presentación de folclore y, para cerrar, Alberto Jerez cantó “Celebra la vida”.

El acto fue muy emotivo de principio a fin y la razón por la que fueron distinguidos cada uno de estos papás es por haber desarrollado, durante sus años de vida, una gran labor en los ámbitos de sus comunidades, pero sobre todo por promover en sus hijos, vecinos, alumnos, deportistas, profesionales, los valores que el General San Martín legó para vivir de manera correcta e impactar de forma positiva y colaborativa en los demás.

En este sentido, uno de los padres destacados de la tarde se expresó con mucha emoción acerca del reconocimiento recibido: “Soy Rogelio Scalvini, tengo 73 años y represento al club Sarmiento de la Cuarta Sección. Para mi es muy emocionante este reconocimiento, no lo esperaba. Represento al club hace ocho años, estoy en el cuerpo de baile de folclore y estoy orgulloso de haber sido distinguido, de tener a mi familia aquí y a varios compañeros de baile que me han venido a ver. Hemos representado a la comunidad en varias fiestas de la vendimia. Realmente estar hoy aquí es un honor para mi. Me genera mucha emoción y felicidad”.

De esta manera, cada conmemoración de San Martín sirve para reforzar los valores que marcaron la vida de nuestro héroe nacional y trasladarlo al trabajo cotidiano de cada uno en pos del bienestar de todos. En este día, el Honorable Concejo Deliberante y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza hacen honor al legado sanmartiniano, resaltando aquellos valores que el héroe supo defender y transmitir para consagrarse en modelo de ciudadano.

Los padres distinguidos asistieron en compañía de las autoridades de las entidades a las que representan, por sus familias y amigos. El reconocimiento fue entregado por el presidente del Honorable Concejo, Horacio Migliozzi y por los concejales y concejalas.

Padres destacados: