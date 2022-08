El fin de semana hará mucho frío con probabilidades de lluvia por el ingreso de un sistema de aire húmedo

Tras varios días con sol y tardes parcialmente despejadas, este fin de semana hará mucho frío en Mendoza por la llegada de un sistema de aire húmedo, que provocará nevadas en Alta Montaña y lluvias en el llano. El frente frío comenzará a ingresar a la provincia en las últimas horas del sábado, por lo que se espera que el domingo sea “un día gris, nublado y frío”.

Si bien advirtió que “al frente frío hay que seguirlo porque cuando ingresa va cambiando de velocidad, a veces se acelera, a veces se frena, dependiendo con qué masa de aire se encuentra adelante”, el doctor en Física y especialista en atmósferas y nubes, Raúl César Pérez, comenzó revelando: “Lo que estoy viendo por la imagen satelital es que está avanzando una masa de aire más húmeda y fría desde el sudoeste del océano Pacífico, que estaría ingresando aquí entre el sábado a la tarde y el domingo a la madrugada”.

“Como ingresa en horarios de noche, cuando hace más frío, va a condensar mucho y por eso afortunadamente hay altas probabilidades de lluvia para la madrugada y la mañana del domingo”, continuó el ex director de Contingencias Climáticas de la Provincia, motivo por el que “en Alta Montaña por supuesto que también hay probabilidades, seguro que va a nevar, no sé con qué intensidad”.

El Dr. Pérez insistió con que “hay altas probabilidades de lluvia” porque se trata de “una masa de aire muy húmeda”. Esto, para el investigador, es una muestra más que “confirma un poco que estamos en una transición hacia el fenómeno de El Niño”, pronóstico que adelantó a Los Andes hace algunas semanas.

A su vez, el especialista en atmósferas y nubes aclaró que “no es aire polar, como dicen algunos”, y explicó los motivos: “El aire polar es seco, no es húmedo, y al ser seco produce una gran amplitud térmica con mínimas de al menos 3 grados bajo cero. Acá esto no se va a dar, va a estar muy húmedo y no va a haber amplitud térmica, podemos hablar de temperaturas mínimas de 2 o 3 grados positivos, y máximas de hasta 8 o 9 grados”.

EL PRONÓSTICO DÍA A DÍA

Para este viernes, el meteorólogo Fernando Jara pronosticó un día “mayormente despejado, frío durante la mañana con heladas parciales, y poco cambio respecto a la temperatura, ya que la máxima puede estar en 18 o 19 grados”.

Además, manifestó que “la mínima será de 3 a 4°C” en el llano, mientras que “en cordillera, en general, habrá condiciones de buen tiempo en Alta Montaña, por lo menos el viernes”.

Es que el sábado, como ya reveló el Dr. Pérez y sostiene Jara, ingresará un frente frío que traerá un marcado descenso de la temperatura en toda Mendoza.

Incluso, “ya hacia la mañana en Alta Montaña habrá algo de nubosidad e inestabilidad”, adelantó el meteorólogo, algo que luego se repetirá en el llano: “Habrá precipitaciones aisladas al sur y sureste de la provincia entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. La temperatura va a estar en descenso, con mínima entre 4 y 5 grados y máxima que puede estar rondando los 12°C”.

De esta manera, Fernando Jara anunció que “el domingo va a ser un día gris, nublado y frío, con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas en forma de lloviznas, más que nada en el sector sur y sureste de la provincia”.

En tanto, “en zonas cercanas al Valle de Uco, hacia el Oeste, se puede producir alguna nevada débil o aguanieve, como así también en Precordillera”, manifestó. En el resto del llano el meteorólogo estima “solamente lloviznas, con una mínima de 0°C y una máxima de 4°C”.

Por último, el Dr. Raúl César Pérez analizó que el lunes “la masa de aire va a seguir pasando, pero ya no va a ser tan intensa y se va a ir moderando de a poco”.

Por eso, “con el pasar de los días va a haber un mejoramiento muy gradual, aumentando las temperaturas mínimas y máximas de a poco, con cielo parcialmente nublado”, dijo en referencia al lunes en adelante.