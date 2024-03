El director del Programa Oncológico de Mendoza explicó el problema con los medicamentos y aseguró que la provincia está cubierta

La entrega de medicamentos oncológicos a pacientes mendocinos tuvo algunas dificultades de acceso durante algunas semanas lo que implicó demoras en los tratamientos. Sin embargo, en el Programa Apoyo al Paciente Oncológico aseguran que esto está regularizado, con una excepción. Hay 15 pacientes, de los 600 que cubre esta asistencia, que aguardan por drogas de alto costo que cuesta conseguir por cuestiones de logística.

Según detalló el titular, Adolfo Capo, entre setiembre y octubre y entre enero y febrero, hubo dos periodos en los que por cuestiones de mercado, no había precio y por lo cual costaba conseguir las drogas. Pero agregó que esta instancia está superada y se atrevió a vaticinar que, si no hay cambios en el contexto económico, no se presentarán más problemas de este tipo lo que resta del año.

Sin embargo, hay medicamentos que cuestan en promedio entre 5 y 20 millones de pesos por mes por paciente que deben ser comprados en diferentes proveedores y por cuestiones de logística están demorados. Esto puede implicar que algunos pacientes vean demorado su tratamiento, lo mismo que ocurrió en esas semanas en que se presentaron aquellas dificultades.

El director del Programa Oncológico de Mendoza explicó cuál ha sido el problema con los medicamentos y aseguró que la provincia está cubierta

El médico explicó que el programa asiste a personas sin cobertura de salud y que esta problemática también afectó a obras sociales y prepagas.

Se da en un contexto en que tras denuncias de faltantes, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un comunicado en el que informó que “nunca dejó ni dejará” de entregar medicamentos oncológicos, a la vez que reconoció que solo resolvió los pedidos “más urgentes”. Para la cartera sanitaria hubo “reiteradas operaciones de prensa” al respecto, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El comunicado, publicado en la cuenta oficial del Ministerio en la red social X, quiso “llevar tranquilidad a la población” y explicar que “en los últimos 10 días se avanzó en resolver 120 pedidos identificados como los más urgentes en base a criterios de auditoría médica”.

Esta situación se debe al “reordenamiento impulsado por el Presidente Javier Milei” quien decidió que “la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales se traspasó de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud”.

En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había manifestado que después que una auditoría interna se había detectado falta de controles en la compra de “medicamentos costosísimos” que posibilitó la adquisición de insumos con sobreprecios a través de “compras dirigidas”, selección antojadiza de proveedores y presupuestos informales. Según se detalló, las operaciones se realizaron a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que dependía de Desarrollo Social en la gestión nacional anterior. Como consecuencia, pacientes oncológicos denunciaron que el gobierno nacional frenó el envío de medicamentos y este lo reconoció, asociándolo a la investigación por la denuncia.

Manejos del mercado

“El problema de los medicamentos oncológicos viene arrastrándose desde setiembre u octubre del año pasado, en que pasamos un periodo de entre dos y tres semanas en que definitivamente no había precios, se cotizaba la medicación y no se ofertaba ninguno porque fue un desfase absoluto de los valores, como si fuese hierro en una ferretería”, apuntó con una dura comparación.

Agregó que esto volvió a recrudecer en enero y febrero por algunas semanas.

Dijo que se sumaron los temas asociados al cambio de gobierno y al desfasaje económico que se dio en el país, de lo cual no estuvo exenta el área. “Digamos que esta situación ha afectado transversalmente a la salud, no solo al estado sino también a obras sociales y prepagas”, subrayó.

“Esta condición nos ha afectado muchísimo porque hubo pacientes que no tienen cobertura de ese tipo de medicamentos”, destacó.

“Desde marzo logramos las cotizaciones y empezamos la mecánica de compra con un remanente de este par de meses en que se fueron complicando las adquisiciones, la situación está estabilizada, ya se ha regularizado la entrega salvo para un medicamento que tiene que ver con una cuestión de logística, del traslado, es de alto costo y hay que comprarlo fraccionado a distintos proveedores”, detalló Capo, pero se mostró confiado en que hoy podrían obtenerlos.

Asimismo se manifestó esperanzado de que no vuelva a suceder: “Todo está proyectado para que no vayan a haber conflictos en este sentido, de lo que uno puede predecir, en el año”.

Mendoza fortaleció la asistencia

Por otra parte, destacó que la provincia apeló a algunas estrategias para salvar las carencias. Por un lado, dijo que Mendoza absorbió a algunos pacientes que recibían la medicación de Nación. “Hay otro subgrupo de pacientes que dependen de la Nación y han sido absorbidos por la provincia porque están a la deriva todavía”, expresó. A esto sumó otra estrategia que permitió asegurar la provisión: “Tenemos un mecanismo de recuperación de mediación que nos permiten recuperar la de pacientes que por alguna causa no lo han empleado y así en vez de perderse se redestina a otro paciente, por eso estas dificultades han podido ser amortiguadas por este mecanismo y lo que se tenía en disponibilidad”.

En tanto, Capo remarcó que Mendoza tiene un buen funcionamiento del programa que además, busca mejorar y que incluso en medio de estas situaciones, llegaron referentes de otras provincias para conocer cómo se estaba trabajando a nivel local.

“La población de Mendoza está cubierta y con proyectos que han seguido avanzando como la refuncionalizar del servicio de Oncología del Hospital Central (...) Mendoza siempre ha sido un diferencial en el país en el área oncológica”, subrayó.