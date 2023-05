Pocas cosas son tan autóctonas de Mendoza y de la región Cuyo como el Viento Zonda, a tal punto de que es uno de los tantos recuerdos (aunque no muy agradables) que suelen llevarse los foráneos que visitan la provincia y lo viven en primera persona. Y aunque atmosférica y meteorológicamente tiene su explicación científica correspondiente, un grupo de estudiantes de la escuela General Espejo, de Agrelo (Luján de Cuyo) convirtió al Viento Zonda en un relato mitológico escrito; historia que llegó a la televisión nacional en forma de dibujito animado este año.

“El Viento Zonda” es el nombre de la historia que fue escrita en 2021 por 6 chicas mendocinas, durante la primera edición del concurso literario “Alumnit@s”. Se trata de un certamen nacional que invita chicos, chicas y adolescentes de escuelas de todo el país -de entre 11 y 16 años- a escribir sobre distintas temáticas y a contar, investigar y compartir por medio de relatos aquellas experiencias que los movilizan. Bianca Lamas Calisaya, Ailén Peña, Isabel Rivera Ávila, Melanie Cavieres, Yamila Ávila y Rocío Yllarreta García fueron las autoras de “El Viento Zonda” y, bajo la coordinación de Carina Verónica Anconetani, integraron el grupo Tierragrelo. Fueron ellas quienes dieron vida al atrapante escrito donde, en forma de leyenda, contaron la historia del tradicional viento mendocino. Con su trabajo, las chicas ganaron el primer premio en Cuyo de la edición 2021 de “Alumnit@s”.

El dibujito animado sobre el Zonda que nació de un relato mitológico escrito por chicas mendocinas y llegó a la TV. Foto: Captura Web

No obstante, hace poco más de un mes la creación de las chicas mendocinas llegó a la pantalla de televisión. Porque, en su versión de dibujito animado, “El Viento Zonda” fue estrenado en Canal 9 (Buenos Aires), y la historia de fantasía sobre la leyenda del Zonda se pudo ver en todo el país como parte del premio por haber sido elegido como uno de los ganadores a nivel nacional.

La inscripción para participar de la tercera edición de “Alumnit@s” se encuentra abierta por estos días y hasta el 30 de junio. Quienes deseen inscribirse, así como también conocer las bases y condiciones, pueden inscribirse en el siguiente link: https://eokprod.com/proyecto-alumnit-s/ . En sus dos ediciones ya transcurridas, además del primer premio en Cuyo de 2021 (con “El Viento Zonda”), los trabajos de las escuelas y de alumnos o alumnas de Mendoza han recibido ya otras 6 distinciones.

“El Viento Zonda”, el relato de 6 chicas mendocinas que se convirtió en dibujito animado

La primera edición del concurso Literario “Alumnit@s” se celebró en 2021, en un contexto de pandemia de Covid-19 y de marcada virtualidad en el dictado de clases. Bajo estas circunstancias, Bianca, Ailén, Isabel, Melanie, Yamila y Rocío designaron a Carina como responsable, y así nació el grupo Tierragrelo.

En el escrito en que trabajaron las chicas, se adentraron en una leyenda mitológica sobre la que basaron el nacimiento del Viento Zonda. Los protagonistas centrales de la historia son 4: el cacique Yastay, su esposa Aymará, el pequeño hijo de ambos (Zonda) y la Pachamama (Madre Tierra). Dentro del argumento, la historia relata cómo la pareja de aborígenes le advierten a su hijo -por consejo de la Pachamama- que solamente cazara los animales necesarios para alimentarse (una recomendación que la sabia mujer ya había repetido a todo el pueblo). “De lo contrario, sufrirán graves consecuencias”, concluía la mujer en su advertencia.

La historia avanza y continúa con el crecimiento del pequeño hijo de la pareja, quien demuestra -como buen niño- cierto aburrimiento frente a la rutina. Como para salir del tedio, entonces, el pequeño Zonda observa a una zorra preñada durmiendo plácidamente y, con su arco y flecha, le apunta con intenciones de cazarla. En ese momento, el padre del niño irrumpe para frustrar el travieso y cruel plan y regresan a su tienda.

Sin embargo, víctima de ese aburrimiento, Zonda aprovecha un descuido de su padre y finalmente caza a la zorrita. A raíz de esta decisión, y de forma repentina, todo el paisaje de los Andes se torna desértico, seco y polvoriento, al tiempo que una gran cantidad de polvo suspendido termina de invadir todo el paisaje (que luce, además, con árboles arrancados y todo devastado). Entonces, la Pachamama se presenta ante Yastay para demostrarle lo que se había desatado a raíz de lo hecho por su hijo. “¡Te advertí que habría consecuencias, Yastay!”, le repite la Pachamama, con dolor y enojo en su voz.

“Ahora vas a comprobar la fuerza de mi poder... ¡Serás viento, serás destrucción, todos te odiarán!”, concluye la Pachamama antes de convertir al niño, Zonda, en viento.

Todo el país se divide en distintas regiones dentro de “Alumnit@s”, y por cada una de ellas se eligen tres ganadores. Tierragrelo fue el equipo ganador de la primera edición en Cuyo. Además de la posibilidad de ver su trabajo convertido en dibujito animado, la escuela ganó una computadora all in one, equipos de gimnasia y un kit de instrumentos musicales. El tercer y cuarto premio en Cuyo de 2021, en tanto, así como también una de las menciones especiales fueron para otros grupos de Mendoza.

El dibujito animado sobre el Zonda que nació de un relato mitológico escrito por chicas mendocinas y llegó a la TV. Foto: Captura Web

El tercer premio fue para Alkahuenes, de la escuela 1-197 Doctor Ventura Gallegos. Sus integrantes -Joaquín Bautista, Lautaro Jofré Luján y Agustín Viera Páez, con Analía Gilda Muñoz como responsable- escribieron un relato sobre “La Leyenda de Hunuc Huar, el Dios Huarpe”.

El cuarto premio, por su parte, quedó para la escuela 4-243 Matilde Rivero, de Los Barriales (Junín), y el grupo “Cóndor de Los Andes”, con su escrito “Juntos por amor”. Valentina Noemí Bruna, Mario Sergio Edgardo González, Celeste Alexa Rodríguez Araguna y Giuliana Abigail Rodríguez Araguna fueron quienes trabajaron y crearon este texto, bajo la tutela de Gerardo Germán Ávila. La mención especial de “Alumnit@s” 2021, en tanto, también quedó en esa escuela juninense.

En cuanto a la edición 2022 -segunda del concurso literario nacional-, las escuelas mendocinas obtuvieron 3 reconocimientos. El segundo puesto en Cuyo quedó para el grupo “L@s Agual”, integrado por alumnos de primero y tercer año de la escuela 4-173 Profesor Armando F. De Palermo. “La leyenda del chorro de la vieja” fue el nombre del escrito; mientras que el tercer puesto quedó en la escuela 4-013 “Bernardo Houssay”. Micaela Morales y Alma Mopardo, de segundo año, integraron el grupo “La flor de yanara” y dieron vida al texto que llevó el mismo nombre.

El dibujito animado sobre el Zonda que nació de un relato mitológico escrito por chicas mendocinas y llegó a la TV. Foto: Captura Web

La mención especial cuyana de “Alumnit@s” 2022 en Mendoza regresó a la escuela Matilde Rivero (Junín), para el grupo “Cazadores de letras”, integrado por chicos de segundo y tercer año. “El don oculto de Samuel” fue el nombre del texto que tuvo como autores a Ivana Fiorella Reinoso, Salomé Antonella Mercuri y Matías David Moreno.

Las condiciones para la edición 2023 del concurso literario para chicos y adolescentes

El concurso literario para chicos y chicas de todo el país, “Alumnit@s”, abrió sus inscripciones para la edición 2023, que se mantendrá habilitada hasta el 30 de junio. Al igual que en los años anteriores, la convocatoria incluye la posibilidad de sumar a los abuelos y abuelas de los participantes (muchos de los responsables suelen ser precisamente ellos o ellas). Esto permite, además, un intercambio de ideas entre distintas generaciones, y un enriquecimiento para ambos.

El dibujito animado sobre el Zonda que nació de un relato mitológico escrito por chicas mendocinas y llegó a la TV. Foto: Captura Web

Según destacaron desde la organización, la invitación está abierta a estudiantes que se encuentren escolarizados para que cuenten, investiguen y ahonden en los temas o las problemáticas que deseen, invitándolos a buscar en los mitos y leyendas regionales soluciones a esos problemas.

Aprovechando la efervescencia mundialista y la fiebre por la Selección Argentina campeona del Mundial de Qatar 2022, la propuesta del concurso este año convoca a los chicos, chicas y adolescentes a hacer foco en su pasión deportiva, para que el relato y el tema se vinculen a la actividad deportiva que realizan o a al fervor por la Selección. Incluso, se los invita a adentrarse en los perfiles de otros motivadores deportivos con quienes se identifiquen.

Los responsables e integrantes de los proyectos ganadores, además, son invitados a viajar a Buenos Aires, para participar de la premiación y -de paso- conocer los lugares más emblemáticos de la CABA.