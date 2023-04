El sueño de Darío: tiene 16 años e interpretará en oboe clásicos de Bach y de Vivaldi junto a la sinfónica de la UNCuyo

Cuando apenas tenía 11 años y comenzó a tocar el oboe en la orquesta de la escuela Emaus, es muy probable que Darío Lucero no se haya ni imaginado lo que estaría haciendo 5 años después. Pero esta tarde, a partir de las 20:30, este adolescente que vive en el Campo Papa (Godoy Cruz) será uno de los integrantes de del espectáculo que brindará el Vivero musical de la orquesta sinfónica de la UNCuyo, dirigido por el maestro Tobías Volkmann.

“Es un sueño”, resume con timidez Darío en diálogo con Los Andes, a horas de la presentación que tendrá lugar en la Sala Roja de la Nave UNCuyo y lo encontrará acompañando a los músicos de cámara. “Todo fue muy repentino. Lo empecé a preparar hace 2 semanas, un sábado, después de que mi profe, Susana, me recomendara que mirara esa obra ya que, probablemente, iba a participar en ella”, agrega Darío.

El sueño de Darío: con solo 16 años, tocará el oboe junto a músicos de la Sinfónica de la UNCuyo. Foto: Gentileza

Actualmente Darío tiene 16 años, estudia en la escuela Américo Cali y sigue siendo parte de la orquesta de la Escuela Emaus. Con el acompañamiento de Susana Verditti -a ella se refiere cuando habla, con cariño, de “la profe Susana”-, Darío comenzó a tocar el oboe cuando tenía solo 11 años y como parte de la Orquesta infanto juvenil Emaus (dirigida por David Bajda). Este espacio pertenece al Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, que es parte de la Subdirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Escuelas de Mendoza.

“Llegué a ese instrumento gracias a unos primos que tocaban el oboe hace unos años, así lo conocí. Estaba en cuarto grado de la primaria y me gustó, lo tenía visto gracias a ellos. La verdad es que me gustaba mucho cómo sonaba”, repasa el adolescente, quien actualmente está en quinto año de la secundaria. “Cuando toco, me siento muy relajado, muy tranquilo. Siento que, quizás, no pueda sentir eso mismo con nada más”, acota.

La de esta noche será la primera vez en que el joven oboísta se presente en un escenario tan importante y ante un evento de tamaña magnitud. “Va a ser una experiencia distinta, es la primera vez que participo de un evento que no es en la escuela y ha sido todo muy lindo”, insiste el adolescente, quien además de seguir siendo miembro de la orquesta Emaus, sigue estudiando en la escuela de música de la Facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo.

Darío, parte de la cita barroca junto a Bach y Vivaldi

Además de la participación especial de Darío Lucero, el ciclo sinfónico - coral de esta noche contará con el maestro titular de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo, Tobías Volkmann, con los músicos del Vivero Musical de la UNCuyo, los integrantes del Coro de Cámara UNCuyo y solistas estudiantes de la Cátedra de Canto Lírico.

El hilo conductor del espectáculo de hoy será el Barroco, un período de grandes cambios en la música y donde se vio la introducción de nuevas formas, así como la evolución y desarrollo de la polifonía.

El sueño de Darío: con solo 16 años, tocará el oboe junto a músicos de la Sinfónica de la UNCuyo. Foto: Gentileza

Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi fueron dos de los compositores más importantes del período barroco y precisamente se interpretaran 3 piezas de ambos compositores en el ciclo de hoy, en la Nave Universitaria. El Concierto de Brandeburgo N° 3 de Bach, la Suite para orquesta N° 2 en Si menor -también de Bach- y “Gloria” de Vivaldi serán las 3 obras que se interpretarán esta noche.

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com.ar y tienen valor de 1.200 pesos (general) y 1.000 pesos para estudiantes, docentes, personal no docente y jubilados. También se podrán adquirir en la boletería de la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad de Mendoza). El ingreso, en tanto estará habilitado 30 minutos antes del inicio de la función

Orquestas infantiles, una herramienta para incluir a través de la música

Así como Darío, son cientos de niños y adolescentes mendocinos los que han logrado adentrarse y conocer el mundo de la música clásica, así como también aprender a tocar instrumentos a los que, probablemente, de otra forma jamás hubiesen llegado. Y lo han logrado por medio del Programa de Orquestas y Coros infantiles y juveniles (coordinado por Lilian Giubetich).

El sueño de Darío: con solo 16 años, tocará el oboe junto a músicos de la Sinfónica de la UNCuyo. Foto: Archivo Los Andes.

Este programa surgió con el objetivo general de ampliar las trayectorias educativas y fortalecer las trayectorias escolares de las niñas, niños y jóvenes que se encuentran en un contexto de mayor vulnerabilidad social, y por medio de la educación musical

Como el programa funciona dentro de las escuelas, el trabajo en la orquesta o coro fortalece la trayectoria escolar y brinda herramientas que habiliten a las niñas, niños y jóvenes a desarrollar un desempeño personal y social.

Por medio de la enseñanza del canto y de un instrumento musical, junto con el desarrollo de ese aprendizaje en actividades grupales, se potencian y se desarrollan distintas capacidades.