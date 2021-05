El Congreso reconoció a Los Andes Podcast por un premio internacional

El año pasado la organización internacional de medios periodísticos INMA premió en París a Los Andes Podcast en la categoría “Mejor producto de audio”. El primer lugar en esta premiación mundial posicionó a Los Andes a la altura de medios como CNN y The New York Times, que también fueron galardonados.

Esa distinción internacional llevó a la Cámara de Diputados de la Nación a aprobar el proyecto de declaración de reconocimiento para el proyecto. La iniciativa fue presentada por la diputada de la UCR Claudia Najul.

Los Andes Podcast Gentileza

Sobre esto Najul explicó: “El proyecto de declaración tiene que ver con expresar un reconocimiento a un medio que es muy importante para mi provincia y que ha seguido la historia de mi provincia, que es el diario Los Andes”.

Y resaltó la importancia de la distinción internacional: “Este reconocimiento es a Los Andes Podcast, que recibió el primer premio en la edición 2020 de la Asociación de Medios de Noticias. Esta asociación es una comunidad global que agrupa a más de 11.000 miembros de más de 800 compañías de medios de comunicación de más de 70 países. Es la principal red de intercambio de ideas de la industria de medios de comunicación”.

“En la pasada edición Los Andes Podcast obtuvo ese primer premio en la categoría Mejor producto de audio. El jurado evaluó 922 postulaciones de 242 medios de 44 países”, remarcó por último la diputada.

Los Andes Podcast, la propuesta de cápsulas auditivas on demand, fue la única producción de Argentina en obtener el primer puesto en la edición 2020 de los premios de INMA. Así el diario reafirma su compromiso con las demandas y los nuevos hábitos de consumo de sus lectores, reflejando la adaptación del medio.

La competencia de los premios INMA reunió a una comunidad global de compañías de medios de noticias líderes en el mercado que reinventan cómo involucran al público y aumentan los ingresos en un entorno multimedia. El jurado evaluó 922 postulaciones de 242 medios de 44 países, enfocándose en resultados innovadores, conceptos únicos, creatividad, pensamiento innovador y sinergias ganadoras en las plataformas de medios.

De las ganadoras, sólo una del listado fue una producción nacional, Los Andes Podcast, que se impuso a proyectos de Francia, India, Irlanda y Estados Unidos en la categoría “mejor uso de audio”. Los Andes, que fue uno de los primeros del país en sumarse a la tendencia del podcasting, recibió un galardón a la par de emblemas como The New York Times, Forbes, The Wall Street Journal, Google y CNN, entre otros.

La revolución de los podcast

Ya sea en el viaje en colectivo, cocinando en casa o simplemente en algún tiempo libre, no podemos soportar el silencio. Y mientras la mayoría de los programas radiales parecen el mismo magazine y la música que suena sigue el mismo beat, el podcast logró captar a esos exiliados que buscaban otras voces con las que sentirse parte de una comunidad, con economía de recursos y temáticas personalizadas.

Desde su origen en 2018, Los Andes Podcast mantiene el nivel de análisis y profesionalismo que caracteriza al diario. Los más de 170 programas rondan entre los 10 y 20 minutos, para hacer variada y dinámica la escucha.

En su primer año, la audiencia totalizó 173.000 escuchas, mientras que el número de visitas a las publicaciones de los podcasts en la web de Los Andes superó el millón.