El cine está de luto: falleció Alejandro Chomski

El director de cine Alejandro Chomski falleció este domingo, según comunicaron desde la cuenta oficial de Twitter del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). A sus 53 años y a pocos días de su cumpleaños, el director, guionista y productor de cine argentino murió en su casa, en Colegiales.

El famoso realizador nació el 27 de noviembre de 1968 y estudió cine en Nueva York y en el American Film Institute. Chomski inició su carrera cinematográfica en la década del 90, trabajando como asistente de dirección en Coffee and Cigarettes, de Jim Jarmusch, y en otros proyectos de la mano de Emir Kusturica, Spike Lee y Luis Puenzo.

Entre sus películas más recordadas figuran: Hoy y mañana (2003), su primer largometraje con el cual participó en la sección “Un certain regard” del Festival de Cannes, Dormir al sol (2010), adaptación de la novela de Adolfo Bioy Casares, y El país de las últimas cosas (2020).

Su obra final fue un drama de ciencia ficción coproducido con República Dominicana y protagonizado por María de Medeiros y Juan Fernández. El film tuvo su estreno mundial en la versión online del Festival de Mar del Plata en 2020 y recién llegó a las salas argentinas en marzo de este año.

Desde el INCAA lamentaron la perdida del realizador. Foto: Twitter/@INCAA_Argentina

En 2021, Alejandro Chomski habló con La Voz del Interior y presentó su libro, “El libro del desvarío humano”, donde también se animó a reflexionar sobre su profesión.

“El cine no es algo que pueda terminar con el hambre o curar el cáncer, algo que objetivamente pueda ayudar a la humanidad desde el punto de vista material. Pero sí desde lo espiritual, porque el ser humano no puede dejar de estar conectado con, por ejemplo, la música, su parte interior, lo que trasciende a la materia, expresó el cineasta en la entrevista.

Consultado por el comienzo de su carrera en la década del 90′, Chomski aclaró que, “Sobreviví porque me fui a vivir afuera con una beca Fulbright a estudiar cine, y eso me hizo salir de la rutina que era estar acá en los 1990. Era atractivo pero también era peligroso a nivel excesos. En esa época filmé el documental de Charly García (Existir sin vos, una noche con Charly García) y si me hubiera quedado acá, no sé qué habría sido de mí, porque había muy poca conciencia de los efectos de estar sin dormir, del descontrol.”