“Trashumantes”: Tato Moreno nos adelanta cómo es su próximo documental, que reúne a dos arrieros de dos continentes

“Trashumantes. Suso & Eliseo” es una historia de vida humana y animal a escala planetaria. Se trata del segundo documental de Néstor “Tato” Moreno, quien en 2015 realizó un premiadísimo trabajo llamado “Arreo”. Este audiovisual, en su periplo por festivales internacionales, se convirtió en la semilla de lo que hoy ya se está concretando: la integración de los dos hemisferios.

Así, “Trashumantes” es la continuación europea de una historia que se inició en “Arreo” con el relato de la vida de Eliseo Parada, un pastor de cabras malargüino que sostiene, sin saberlo, una de las actividades ancestrales más importantes para el medio ambiente y la conservación de especies vegetales. Tal es la importancia de su actividad, que en 2019 la Unesco la declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

Del otro lado del mundo, Jesús Garzón, conocido como Suso, logró recuperar una ley del Siglo XIII que protege los caminos del ganado ovino y caprino, y para lograrlo metió nada menos que mil ovejas en el centro de Madrid. Esto sucedió hace 30 años y desde entonces se celebra el Día de la Trashumancia en aquella ciudad, que sigue conmemorando de la misma forma en que lo hizo Suso.

Cómo estas dos historias se cruzan, es el trabajo de Tato Moreno y su nuevo documental, que verá la luz a mediados del 2023 y que busca, en definitiva, recuperar la conciencia en torno a la importancia del traslado de animales por caminos a campo abierto. Es una actividad que se remonta a las primeras civilizaciones y que la modernidad está redescubriendo como una manera valorizar a los animales de corral, no solo por la calidad de sus carnes, sino también por ser un eslabón significativo para la biodiversidad.

“Hay una vuelta en el mundo a reconocer el valor de la trashumancia. En Estados Unidos, que estaba prácticamente desaparecida, están empezando a promover la crianza, especialmente de cabras porque previenen incendios y favorece el crecimiento de diversas plantas”, explica Moreno.

La trashumancia implica el desplazamiento de ganado por caminos migratorios de acuerdo a las estaciones del año, buscando los mejores pastos. De ese modo, el paso de los animales aumenta la fertilidad de los suelos amenazados por la desertificación, ya que incorpora abono y plantas. Contribuye a la biodiversidad al dispersar semillas presentes en el estiércol, en la lana de las ovejas y en el pelaje de las cabras. Cada animal dispersa 5000 semillas diariamente, lo que en un rebaño de 1000 animales equivale a 5 millones de semillas diarias. Además, los rebaños se alimentan de materia altamente combustible, lo que ayuda a prevenir los incendios forestales.

Cómo nació el documental “Trashumantes”

Luego de la realización de “Arreo”, Moreno viajó a diferentes ciudades del mundo donde se presentaba el documental. “En 2016 estábamos en Austria, en el Festival Internacional de Cine de Innsbruck y ganamos el premio del público. Fue muy emocionante porque yo estaba en la sala del cine y había gente sentada en los pasillos para ver la película. Era sobre todo público alemán, austríaco e italiano. Al final, luego de los aplausos nos quedamos hablando con la gente y se acercó una mujer alemana que me dijo una frase: ‘gracias por haber despertado algo que yo tenía dormido’. Y me empezó a resonar, comencé a pensar que hay algo universal y ancestral. No sabía que era una de las actividades del ser humano que tiene más de 10.000 años”, relata Moreno.

Compartimos el video de presentación de la campaña que lanzamos para poder terminar de filmar y luego editar nuestro documental "TRASHUMANTES. Suso & Eliseo".

Así nació la idea de juntar pastores trashumantes de dos hemisferios. “Junto con Claudia Gaynor, que es la productora, ubicamos a Suso Garzón. Después descubrimos que es una persona vital para este tema porque él recuperó 100.000 kilómetros de vías pecuarias de trashumancia y logró darle continuidad a una ley del año del siglo XIII que protegía esas vías”, explica, y agrega: “Nos encontramos con un personaje alucinante, entonces la idea era contar en paralelo y en algún momento juntar a Suso y a Eliseo”.

Finalmente, luego de las postergaciones propias de los dos años de pandemia, Moreno logró reunir a Eliseo y su mujer, Juana, con Suso en Madrid, y que el malargüino acompañara al madrileño y sus mil ovejas a celebrar el Día de la Trashumancia haciendo el ingreso de los animales a la ciudad. “Lo disfrutaron muchísimo, lo pasaron muy bien, lo aprovecharon, y fue una experiencia muy conmovedora también para nosotros”, recuerda.

Eliseo Parada y su esposa Juana ingresando a la ciudad de Madrid acompañando a Suso y sus ovejas

Contrariamente a lo que se pensaría, teniendo en cuenta que es una actividad tan sacrificada y que la mayoría de los jóvenes -hijos de puesteros- prefieren vivir en la ciudad, la trashumancia está cobrando relevancia no solo desde el punto de vista ambientalista sino también económico. “Hoy en Malargüe se da el fuerte de la producción caprina argentina. Son miles y miles de cabezas de ganado. Solamente en Malargüe hay aproximadamente dos mil familias viviendo de esto, y hay que calcular un promedio de 800 cabezas por familia”, explica Moreno.

Pero además, con la revalorización de los productos orgánicos, “el chivo de Malargüe es apreciado en todo el país, ya que es una de las pocas carnes orgánicas que quedan porque están alimentados por pastos naturales”, destaca. “Argentina no exporta chivo, pero si se logra faenar en la región en forma cooperativa con los mismos puesteros sería un gran salto de poder adquisitivo”, recalca Moreno.

“Trashumantes” es un proyecto más ambicioso que el documental, en cuanto a sus costos, ya que involucra viajes y rodajes internacionales. “Ya iniciamos el largo y difícil camino para conseguir financiación y nos damos cuenta de que es un proyecto que al presentarlo recibe reacciones positivas y apasionadas. Hemos hecho una campaña exitosa de financiamiento colectivo a través de la plataforma Kickstarter y hemos recibido un subsidio del Incaa, ambos para producción. Y también hemos conseguido un valiosísimo aporte de la Municipalidad de Malargüe”, destaca el director.

El director Nestor Moreno durante la filmación

Néstor Moreno es director y productor audiovisual. Su primer largometraje documental, “Arreo” (2015) fue seleccionado en 20 festivales internacionales en tres continentes, y ganó premios en 9 de ellos. Estrenada en cines en Argentina, está en el puesto 37 en cantidad de espectadores de entre 182 películas nacionales estrenadas ese año (ranking oficial del Incaa). Alcanzó además récords de audiencia en televisión abierta y superó los 4.4 millones de vistas en YouTube.