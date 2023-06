El carril Mathus Hoyos pasó al municipio de Guaymallén y proyectan obras de urbanización y reasfaltado

“Me llamó la atención que en Mitre y Mathus Hoyos estén trabajando, frente a la estación de servicio, es un buen indicio porque parece que están haciendo el ensanche del carril”, comenta Ariel Querini, vecino de El Bermejo al enterarse de que el antiguo carril pasó a la órbita municipal, mediante un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad.

La noticia se conoció ayer en el Boletín Oficial y desde el municipio ya expresan que a partir de ahora van a poder intervenir en forma directa esta vía de comunicación vial, originalmente denominada ruta provincial 24.

Conocida la noticia, ahora Ariel reclama una fuerte intervención municipal para dar una solución integral al problema del tránsito en el norte departamental. “Como vecino me gustaría que se pudiera circular con el vehículo de una manera sana porque está muy deteriorado el asfalto y es muy angosto el carril. Habría que ensancharlo en algunos tramos, aunque habría que estudiarlo si es viable, por la antigua arboleda. Básicamente, lo que hay que hacer es renovar el pavimento, que está destruido, especialmente entre Avellaneda y Mitre, que es el sector más transitado”

Actualmente, el muncipio trabaja en la intersección de Mitre y Mathus Hoyos. | Foto: José Gutierrez / Los Andes

El vecino considera que prácticamente sería imposible construir una doble vía, pero dice que se deberían considerar otras soluciones para mejorar la transitabilidad en el carril que tiene un asfalto de más de 80 años. Y aclara que este es un sector donde el tránsito se seguirá incrementando y agrega que cada vez falta menos para concretar un viejo proyecto: unir el Acceso Sur con el Norte a través de Mitre.

En el Boletín se informa la aprobación del convenio de la transferencia del carril, entre la Ruta Nacional 40 (Acceso Norte o Costanera) y la calle Gallardo. Tal convenio fue suscripto por el titular de Vialidad, Osvaldo Romagnoli y el intendente Marcelino Iglesias y fue homologado por el Concejo Deliberante de Guaymallén mediante una ordenanza. Entre los considerandos se expresa que luego de evaluar los estudios y consideraciones del convenio, se concluyó que resulta expedirse favorablemente.

Para mejorar la respuesta al vecino

Julián Fernández, coordinador de la Oficina de Proyectos de la Municipalidad de Guaymallén, expresó que el departamento arrastra un problema de larga data, ya que muchas de sus vías, especialmente periurbanas y rurales pertenecen a Vialidad y, en este caso, era muy necesaria que esta vía pasara a la órbita municipal. “Es que al depender de otra jurisdicción, no se puede intervenir. Básicamente vamos a mejorar la capacidad de respuesta, con decisiones orientadas a mejorar la calidad de vida del vecino, mediante los trabajos de mantenimiento que requiere este carril”, comentó el técnico.

Y agregó que en la actualidad están trabajando sobre Mathus Hoyos entre Teniente Ibáñez-Mitre y prácticamente hasta la salida de la rotonda del Acceso Norte que vincula con el carril. “Estas intervenciones que concluyen con el asfalto nuevo, incluyen el alumbrado, nuevas veredas, reformulación de las esquinas y adecuación del perfil de la calle. Finalmente, en algunos tramos se colocarán losas de hormigón nuevas y en otros se utilizará asfalto”, explicó el funcionario.

Ante la posible realización de un bulevar en Mitre y Mathus Hoyos, como manifestaron algunos vecinos del barrio Vialidad, Fernández aclaró que no es así y que una vez que terminen las obras anualarán la callecita de servicio de tierra del barrio Vialidad que conecta con Mitre. Esa callecita rematará en un cul de sac (callejón sin salida), es decir que no tendrá salida franca a Mitre, porque va a entorpecer el tránsito. Quedará como una callecita de servicio para el barrio y si se jerarquizará la intersección de Mitre y Mathus Hoyos”.

Rotonda por triángulo

Sobre la continuación de las obras de asfalto en el carril, Fernández comentó que actualmente también están trabajando sobre la renovación de calle Avellaneda y en la intersección con Mathus Hoyos construirán una rotonda para mejorar la transitabilidad. “Es decir, que desaparecerá el histórico “triángulo” que genera cierta confusión para los automovilistas que ocasionalmente circular por esta zona”, explicó. Y agregó que una vez finalizadas las obras en Avellaneda y en Mitre, continuarán la renovación de asfalto sobre el carril principal de El Bermejo, El Sauce y Colonia Segovia.

Mitre y Pedro Molina

En el Boletín Oficial de ayer también se publicó la ordenanza que declara de utilidad pública, sujeta a expropiación a partes de terrenos ubicados en Pedro Molina y Mitre, para generar el ensanche de ambas vías. Se explica que las superficies definitivas de mensura, surgirán del plano que encargue el municipio una vez que se dicte la ley de Declaración de Utilidad Pública y sujeto a expropiación sobre el inmueble con Padrón Municipal Nº 14632, a nombre de Rosario Prudencia Seledon de Jofre, ubicado en Pedro Molina 1282 del distrito Belgrano.

Prolongación de calle Lamadrid

Y también, en otra ordenanza publicada en el Boletín, se acepta una donación sin cargo del Sindicato de Luz y Fuerza de una propiedad ubicada en calle Lamadrid del distrito Las Cañas, identificada bajo el Padrón Municipal N° 116.788, de 1.393,67 m2. Según se desprende de los considerandos, esta superficie donada al municipio permitirá prolongar la calle Lamadrid hacia unas cuadras hacia el Este con la posibilidad de empalmar con Ignacio Molina.

Sobre esta posibilidad, el coordinador de la Oficina de Proyectos del municipio explicó: “Estamos tratando continuar la apertura de las arterias que estaban planificadas. Con estas normas, lo que hacemos es plasmar esa afectación para posibilitar prolongación de Lamadrid. Hace unos años se produjo un gran cambio, al conectar Lamadrid con Tupungato. Esta apertura descomprimió muchísimo el transito en la zona. Así la conexión se extendió luego hasta Cadetes Chilenos y posteriormente hasta Estrada, que son vías troncales de conexión. A medida que avanzamos, vamos cerrando la trama que estaba interrumpida. Y a su vez, esta conectividad permite también prolongar la malla de servicios de agua, cloacas y gas hacia estos sectores”.

Vecinos conformes, pero con algunas objeciones

“La verdad es que fue muy positiva la apertura de calle Lamadrid desde Las Cañas a Tupungato y la continuación de la traza hacia el Este. La apertura permitió también del desarrollo de las construcciones y poblamiento de la zona que antes era un descampado, un sector inseguro”, asegura Martina Quiroga, vecina de Las Cañas. Martina destacó que desde el punto de vista del tránsito, descongestionó este sector y explica que antes los conductores tenía que dar una gran vuelta para acceder a los barrios vecinos y con la apertura tienen ingreso directo.

“Lo que si podemos decir como punto negativo es que nos trasladaron las paradas de los colectivos, que antes estaban en Las Cañas y Lamadrid y ahora están sobre Las Cañas varios metros hacia el Sur. Los vecinos hemos realizado reiterados reclamos ante los organismos correspondientes, pero no hemos obtenido una respuesta favorable. Y hoy todavía seguimos reclamando porque tenemos que caminar un tramo largo para tomar el micro y se trata de un lugar peligroso para los peatones”. Martina también contó que otro grupo de pobladores, que reside sobre calle Dean Funes, que fue abierta un tiempo antes de Lamadrid, aún tiene problemas con la instalación de servicios independientes. “Algunos no tienen medidores de agua, no les llega Internet ni las líneas telefónicas, esos vecinos piden una solución urgente sobre este tema”.