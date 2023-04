Domingo 18 de diciembre de 2022. En todas las ciudades de Argentina son las 14:52 en el momento en que el defensor Gonzalo Montiel patea su penal como parte de la definición de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2022 en Qatar. El mundo y el tiempo se detienen por milésimas de segundo, que parecen ser años y décadas enteras.

Y en los futboleros –y no tanto-, se cruza una seguidilla de imágenes delante de sus propios ojos, como si fueran diapositivas: mundiales viejos, partidos de fútbol con amigos, novios y novias, ex novios y ex novias, abrazos, risas y lágrimas. Cuando la vida retoma su curso y todo se reanuda, el penal de Montiel ya está al fondo del arco de Francia, mientras que todos los jugadores de la Selección Argentina están saltando, llorando y festejando entre sí. Por tercera vez en la historia, Argentina se consagraba aquella siesta del 18 de diciembre de 2022 como Campeona del Mundo.

Ese día, esa hora y ese momento marcarán un antes y un después en todos los argentinos y argentinas; y en las Escuelas de Fútbol Infantil (EFI) de Mendoza –por mencionar solo a uno de los actores que evidencian ya ese quiebre- nada volverá a ser lo mismo. En esos espacios que, además, terminan siendo la contención y la necesaria excusa para sacar a los más chicos –siempre vulnerables- de la mala vida y los peligros de la calle hubo un crecimiento notable de inscriptos.

Efecto Scaloneta: récord de alumnos en las escuelas de fútbol y los sorprendentes “mini” Dibu Martínez. Foto: Gentileza Liga Futuros Cracks

“En la EFI El Ciclón se han anotado, en los últimos meses, 20 chicos más. Pasamos de ser 50 a ser 70. Y todos vienen con alguna remera o camiseta de Argentina. De 10 que se arriman, 3 lo hacen con la camiseta del Dibu Martínez, queriendo ser arquero. El Dibu ha dejado un mensaje en los más chicos”, cuenta Diego Medina, quien trabaja como recolector de residuos y, por la tarde, es profe de la EFI El Ciclón, en El Bermejo (Guaymallén). En el lugar convirtieron la plaza donde los chicos y adolescentes deambulaban consumiendo alcohol y otras sustancias en la canchita de fútbol que ayudó a todos ellos a salir de esas prácticas.

“Muchos son chicos que no han jugado nunca al fútbol y ahora se entusiasman. La mayoría son chicos de entre 5 y 8 años”, sigue el “profe”.

“Después del Mundial ha aumentado muchísimo la cantidad de chicos que vienen. A nosotros se nos habrán sumado 60 o 70 chicos más, ¡es increíbles como todos quieren jugar al fútbol!”, destaca Enzo Lizardo, profesor de la EFI Academia Enzo. Y agrega que abundan las camisetas de Lionel Messi, “El Dibu” Martínez y hasta de Gonzalo Montiel.

De hecho, el pasado fin de semana culminó una nueva edición de la Liga Futuros Cracks, de la que participan chicos de entre 5 y 16 años y que abarca a EFI de toda la provincia. Y, por supuesto, que no faltaron los arqueros que advertían a sus rivales con un “Mirá que te como”, que festejaban atajadas con el bailecito del Dibu y que hasta celebraron con el trofeo de la misma manera en que lo hizo el arquero de la Selección Argentina en Qatar.

“Es la primera vez que organizamos un torneo de verano. Siempre hacemos dos ediciones: de abril a julio y de agosto a diciembre, para tomarnos un parate después. Pero ahora los chicos nos pidieron jugar un torneo de verano, y es como consecuencia del Mundial. Teníamos muchos pedidos de clubes y equipos que estaban con ganas de volver a competir. A raíz de que Argentina salió campeón, los chicos querían volver participar cuanto antes”, se sincera Leonardo Candelieri, organizador del torneo.

Por supuesto que en las finales de Futuros Cracks (que se disputaron el sábado pasado) no faltaron las camisetas de Argentina, con predominio de aquellas con el 10 de Messi y el 23 de Martínez.

Los mini Dibus mendocinos

El sábado 1 de abril, por la tarde, el Club Banco Nación fue el escenario de las finales de la Liga Futuros Cracks, de la que participan escuelas de fútbol infantiles y clubes de toda la provincia. Por primera vez hubo una edición de verano y, en total, participaron 26 instituciones y más de 2.500 chicos.

“El año pasado tuvimos que terminar antes del Mundial, pero los chicos querían volver cuanto antes. Y ahora, que volvimos, desde todas las escuelas nos contaron que han notado una mayor intención de los chicos para sumarse. Ya durante los partidos se veía el efecto del mundial, muchos chicos con camisetas de Argentina, con escarapelas e, incluso, hasta cuando cantaban el Himno”, se sincera Leonardo Candelieri, de la Liga Futuros Cracks, que tuvo a más de 2.500 chicos de entre 5 y 15 años en su más reciente edición. “Este año sumamos a chicos y escuelas de Tupungato, Lavalle, San Martín y San Carlos”, agrega.

Las camisetas verdes o rojas del Dibu Martínez, sumadas a las celeste y blanca –o violetas- de Leo Messi, Ángel Di María o Rodrigo De Paul son las que más se ven en las escuelas de fútbol infantiles por estos días. Incluso, es hasta una postal recurrente con que uno se encuentra caminando por una plaza, un parque o cualquier espacio verde donde hay –por lo menos- dos personas pateando una pelota.

Pero la influencia del Dibu no queda solamente en la camiseta con el 23 en la espalda. Los bailecitos, los festejos y las muestras de personalidad también han impactado en los niños. “En una de las finales que jugamos en el Futuros Cracks, Valentino León Barrera –arquero de la categoría 2011- le hablaba a los rivales cuando iban a patear el penal, bailó como el Dibu cuando atajó uno de los penales y festejó con la copa de la misma manera en que lo hizo el Dibu”, reconstruye –entre risas- Diego Medina, profe de la EFI El Ciclón.

“Lo que tiene el Futuros Cracks es que está armado de tal manera para que todos sean campeones, todos jueguen finales. La idea es que el resultado sea anecdótico, lo que siempre buscamos es trabajar en valores como son el respeto y la solidaridad, además de combatir la violencia”, agrega a su turno el organizador, quien agrega que participan clubes y escuelas de todo tipo, desde aquellos con más estructura hasta los que tienen una canchita o potrero.

“El principal trabajo que estamos haciendo es con los padres. En los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, donde podemos intentamos transmitir el mensaje de que los padres de los chicos tienen que ir a alentar y no a gritarles. Hay veces en que hay una presión de afuera que viene de los padres, no en los chicos. Gracias a Dios no hubo ningún caso ahora y se da un lindo clima, pero siempre es importante trabajar en ello”, se explaya Candelieri.

Tiburones Juniors, Academia Enzo, Ciancio FC, Lavalle Crea y Sueña, EFI Ciclón, Tigres FC, Club Minoto, Nueva Esperanza, Unión Puente de Hierro, CFFI, Unimev, Pumitas FC, El Sauce, Peñarol, Borrego, Los Pumitas, San Isidro, Parroquia Santa Ana, Futuras Estrellas, Club Vistalba, Potrerillos FC, Unión FC Las Heras, Gambetas, Fundación Pedro Coria, San Cayetano y EFIC SEIS son los clubes que participaron de la más reciente edición.

El próximo torneo comenzará el 15 de abril (con la inauguración), mientras que los primeros partidos se jugarán el 23 de abril. Para 2023, los organizadores tienen previstas actividades especiales para el Día del Niño y otras celebraciones especiales, además de continuar viajando por otras provincias para jugar con otras escuelas y clubes de Córdoba y Buenos Aires.

Todos somos La Scaloneta

Los festejos del arquero Valentino León Barrera –categoría 2011 de la EFI El Ciclón- inspirados en “El Dibu” Martínez no son acciones y reacciones aisladas. Y es que el arquero del Aston Villa (Inglaterra) ha despertado un furor entre los más chicos, sobre todo en un grupo donde antes todos soñaban con ser Leo Messi. Porque ahora hay niños y niñas que no salen de sus casas sin los guantes de arquero y la 23 del portero campeón el mundo.

“Vos ves que los chicos llegan a la escuela con la ilusión de algún día ser el próximo Dibu o Messi. Incluso, hoy los escuchás a los chicos que se acercan con la pelota para patear un penal y comienzan a relatar que son Montiel. Creo que es todo parte del lindo trabajo que venimos haciendo, y el ser campeón del mundo influye un montón”, describe Enzo Lizardo, de Academia Enzo.

“El mensaje que siempre intentamos darle a los chicos es que, sin importar lo que pase, nunca hay que dejar de intentarlo. Yo les hago entender a los chicos que se gana o se aprende”, concluye Diego Medina, de El Ciclón.