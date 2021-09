Cuando el fútbol es una excusa para enseñar valores y brindarles contención a los niños

Cuántas veces escuchamos frases del estilo “es solo un juego”, “no sé qué le ven a varios tipos corriendo detrás de una pelotita” o –la infaltable- “no llorés, es solo fútbol”. Por suerte, tipos como el escritor Eduardo Sacheri también han dejado para la posteridad enunciados como el siguiente: “Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales; desconozco cuánto sabe la gente de la vida, pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol”.

Más de 2,000 chicos de Escuelas de Fútbol Infantil del Gran Mendoza participaron de la última edición de este torneo de fútbol. Foto: Gentileza liga Futuros Cracks.

Y para los casi 2.000 chicos mendocinos de entre 4 y 16 años que participan de las distintas EFI (Escuelas de Fútbol Infantil) provinciales y que dan color y vida al torneo Futuros Cracks no hay dudas de que la concepción del fútbol se acerca más a la de Sacheri que a la de aquellas voces que buscan banalizarlo. Porque, en su gran mayoría, son chicos que encontraron en las EFI, en los profes que los dirigen y en el mismo fútbol una nueva vida, una contención que -muchas veces- les falta en otros ámbitos.

“De la escuela nunca se ha ido un niño por no poder pagar, ni se va a ir. Nunca les voy a decir a alguien que no vengan más. Y algo que me da mucho orgullo es que se acerquen los chicos a pedirme prestado un fútbol para jugar. ¡Obvio se los voy a prestar, si antes venían a pedirme fuego para prender un porro!”, sintetizó el profe Diego Medina, de la EFI El Ciclón, de Bermejo (Guaymallén). El mismo Diego que, cada mañana, trabaja como recolector de residuos en la Ciudad de Mendoza, mientras que por la tarde deja todo –y más- para contagiar la pasión del fútbol a los más de 70 chicos que juegan en las distintas categorías de El Ciclón.

La Academia Enzo, ubicada en el barrio Foecyt (Godoy Cruz) en tanto, es otra de las Escuelas de Fútbol Infantil (EFI) de Mendoza. En total tiene a casi 130 niños que practican fútbol en las distintas categorías, desde los 3 años hasta equipo de veteranos. Los martes, miércoles y jueves entrenan fútbol, mientras que los lunes y viernes las clases son de vóley. El profe a cargo es Enzo Lizardo, y es él quien alquila diariamente el predio ubicado en “la Gran Manzana” del Foecyt para que los chicos puedan entrenar y –por unas horas- escaparse de su realidad cotidiana. “Una hora más en el club es una hora menos en la calle”, se lee en una de las banderas ubicadas en este espacio municipal.

El Ciclón y Academia Enzo son apenas dos de las 33 EFI que participaron de la más reciente edición del torneo Futuros Cracks, que finalizó el fin de semana pasado. Y donde claramente los resultados son anecdóticos y hasta una excusa para que los chicos compartan un momento entre sí y se contagien de los valores y principios que el deporte –bien entendido- puede inculcar en las personas.

"Todos ganan" es el lema del torneo Futuros Cracks. Foto: Gentileza liga Futuros Cracks.

“Como profe de Educación Física, perseguimos la idea de que el fútbol sea formativo. Y el espíritu de la liga es que todos los chicos que participan tengan un premio. Salgan como salgan, todos se llevan el mismo trofeo. Por más que compitan en diferentes copas, a todos se les entrega un trofeo. Y que se inculquen valores como la amistad, el respeto en la cancha y el compañerismo”, destacó Leonardo Candelieri (31), quien es profe de fútbol en la Municipalidad de Las Heras y es el organizador de la liga Futuros Cracks.

“Muchas veces tenemos que terminar bajando un mensaje a los padres, para que bajen un poco la espuma y entiendan que hay que alentar a los chicos. Nos ha pasado de tener que frenarlos por insultos a los árbitros, a los profes y a los propios chicos. Y también a veces encontramos algunas avivadas que tratamos de frenar –como que se anoten a chicos grandes en otras categorías-, porque son todos los comportamientos que intentamos frenar”, sigue Candelieri quien hasta hace un tiempo tuvo su propia EFI también.

Todos ganan

El torneo organizado por Candelieri ya lleva seis ediciones, y el propio organizador reconoce que aún les queda mucho por recorrer. “La idea es que las propias escuelas sean las protagonistas. La gran mayoría de ellas no cobran cuota fijs, sino que hacen un trabajo social. Y todo en la liga Futuros Cracks es a pulmón. No tenemos sponsor, todo lo que se junta para panilla, trofeos y árbitros se consigue con el cobro de una pequeña entradita, de la venta en buffets y rifas. Hay todo un gran laburo detrás, que cuesta mucho. Pero se hace con todo gusto”, agrega Candelieri. De hecho, no reciben subsidio alguno para su organización.

Las EFI y el torneo son un espacio de contención y donde se trabaja en valores como amistad, compromiso y trabajo en equipo. Foto: Gentileza liga Futuros Cracks.

El primer torneo se jugó en 2016 y participaron apenas cuatro EFI de Mendoza, con chicos de entre 5 y 10 años. Mientras que en la última edición participaron 33 escuelas con 36 equipos –algunos tienen versiones A y B- con categorías que van desde los 4 o 5 años hasta los 16. Los partidos se juegan de local y de visitante, en las distintas canchas de las escuelitas; mientras que desde hace dos años las finales se están jugando en la cancha de Murialdo.

“Antes de empezar el torneo hacemos reunión con las escuelitas, acordamos el tema de premios y los gastos. Desde ese momento, las EFI empiezan a recaudar fondos y siempre hay un trofeo en cada categoría y en cada copa. Muchas escuelitas son de barrios populares, pero también hay de término medio. Lo importante es que todas se unen con un mismo objetivo: que los chicos se diviertan y con el lema de que ‘todos somos campeones’”, sintetiza.

La liga Futuros Cracks reúne a más de 2.000 chicos de EFIs de Maipú, Luján, Guaymallén, Godoy Cruz, Capital y Las Heras.

Emoción a flor de piel

Como organizador, a lo largo de estos seis años Leo Candelieri ha sido testigo privilegiado de anécdotas e historias de todo tipo. Claro que las que perdurarán por y para siempre son aquellas que refuerzan los valores de amistad, compañerismo y como buenas personas.

Todos los chicos, de las distintas divisiones y de las diferentes categorías, se llevan el mismo trofeo. Foto: Gentileza liga Futuros Cracks.

“En una final que se definió por penales en este torneo, recuerdo que uno de los chicos hizo el gol definitivo y, en vez de irse a festejar con sus compañeros de equipo, se quedó con el arquero rival que se puso a llorar en el arco. Y todo el equipo que había ganado, estaba empezando a festejar. Pero cuando vieron al arquero rival, lo fueron a abrazar. Eran chicos de 6 años que prefirieron dejar de lado los festejos e ir a consolar al jugador del otro equipo”, sintetiza Candelieri.

También recordó un partido –de hace ya algunas ediciones- en que chicos de 6 años metieron un gol durante un partido y, en los festejos, se sumaron en los abrazos los del equipo que había recibido el gol en contra. “Se abrazaron y festejaron los de los dos equipos, eso te muestra la inocencia de los niños”, sintetizó el profesor.

“Nos llena de satisfacción participar del Futuros Cracks. Tiene unos valores increíbles, se fomenta la amistad y el trabajo en equipo. Además, el sistema de que todos sean campeones deja un muy buen legado. La organización es hermosa”, reflexionó por su parte Diego Medina, el profe y recolector de residuos que tiene a su cargo a los chicos de la EFI El Ciclón (Bermejo).

Los equipos que participaron

Estas son las 33 Escuelas de Fútbol Infantil que participaron de la edición del torneo Futuros Cracks en 2021:

Academia Enzo, Academia Bermejo, Barrios Unidos, CAI, Club Corralitos, Cavagnaro, CDFIP, Deportivo Rafa, EFI El Ciclón, EFNA, EFIC Seis, El Sauce, Eva Perón, Independiente Pompeya, Leales FC, Futuros Talentos, Fundación Pedro Coria, Maipú Sur, Mundo Gol, Nuestra Señora de Luján, Parroquia Santa Ana, Real Escalada, Reconquista, San Cayetano, San Lorenzo Rusell, Talento Mendoza, Tigres FC, Tiburones Jrs, Troperos Unidos, Unión FC, Unión Puente de Hierro, Unión y Fuerza, Nueva Esperanza.