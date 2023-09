Dolores insoportables y engaño en el quirófano: esto es lo que dijo Silvina Luna en el juicio contra Lotocki

La muerte de Silvina Luna, modelo y exintegrante de una de las ediciones de Gran Hermano, no sólo provocó tristeza en el mundo del espectáculo y en los seguidores de la rosarina, sino una oleada de indignación debido a las situaciones que llevaron a su fallecimiento.

Y es que, en este sentido, como se sabe, la muerte se produjo por los daños colaterales que le produjo la actuación del cirujano Aníbal Lotocki, cuya intervención le provocó a Silvina Luna daños renales que, a la postre, terminaron con su vida. En esa intervención, Lotocki le inyectó metacrilato a la modelo y también trató zonas que no estaban consensuadas con la paciente.

Hoy se conocieron detalles de las declaraciones que Luna hizo en el juicio que se le siguió al médico y que condujeron a su inhabilitación. Ese juicio acabó con una condena de 4 años por los delitos de lesiones graves, aunque tal sentencia aún no está firme. Mientras tanto, con un pedido posterior, se dictó la inhabilitación de ejercer su cargo, de manera provisoria.

“La pesadilla empezó hace 10 años (se refiere a 2010), cuando una maquilladora me comentó que había un doctor que hacía tratamientos estéticos. Yo fui a una consulta y él me explicó que se hacía con unas jeringas y se inyectaba algo en la zona de los glúteos”, contó como parte de sus declaraciones Luna.

Aníbal Lotocki tomó una decisión que generó polémicas.

Silvina Luna había perdido a sus padres hacía poco y por alguna razón estaba “perseguida” por mantener su belleza física. Lotocki, el médico consultado, le dijo que se trataba de un tratamiento inofensivo, sin contraindicaciones. Silvina Luna dijo que el médico le contó que como parte del tratamiento le sacaba grasa corporal, pero nunca le habló de hacerle nada en las piernas, sólo en los glúteos.

Llegado el día de la cirugía, prestó consentimiento sólo para el tratamiento en los glúteos, no en las piernas. Cuando llegó al quirófano le dieron una pastillita para relajarla y, ya bajo los efectos de esa pastilla, entró Lotocki al quirófano y empezó a realizar dibujos sobre el cuerpo de ella con los lugares donde iba a inyectarla. Fue allí donde el médico le dijo que “si no le ponía eso (metacrilato) también en las piernas estas le iban a quedar muy finitas en proporción con los glúteos”. Así que le dijo que le iba a inyectar ahí para que le quedaran “musculosas”. En ese estado en el que estaba, Silvina Luna aceptó todo lo que le decía el médico, porque era un momento de vulnerabilidad.

“Ella dijo que no a las pantorrillas, pero sí a los cuádriceps. La salida de la anestesia fue fea. Y el médico nunca le había hablado de los dolores que luego tuvo. Lo que le había puesto no era superficial, iba dentro del músculo, muy profundo: imposible sacarlo del cuerpo. Cuando salió del quirófano no se podía poner de pie”, dice el dictamen del juez.

Silvina Luna dijo que luego “lo llamó como 2.000 veces” al médico por los dolores que tenía, por el ardor en la zona y porque no podía dormir. Ella era hasta entonces una persona sumamente sana. Tenía un chequeo hecho en la clínica Favaloro que dio todo normal. Nada en los riñones.

Ante esas cuestiones, Silvina Luna nunca quiso hablar públicamente de quién le había hecho la cirugía, a pesar de que era un pedido insistente de Lotocki. Sí puso un cartel de publicidad en su página web.

Después de un tiempo, Lotocki le propuso hacerse un nuevo tratamiento. En el dictamen, el juez dejó claro que no había antecedentes médicos adversos. El juez digo que Lotocki la usó a Silvina Luna, le mintió lo que le iba a poner, y ella no fue cuidada. “Nunca le dijo nada sobre los granulomas ni los efectos colaterales”, dijo.