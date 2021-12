Delta es dominante en Mendoza desde mediados de noviembre

Los análisis hechos en la provincia para hacer un seguimiento de las variantes de coronavirus que llegan y circulan en el territorio, permiten concluir que aunque tardó más de lo esperado, finalmente Delta es dominante en Mendoza. Y no sólo eso: podría asegurarse que es reina y señora entre los contagios del virus.

Desde mediados de noviembre los análisis realizados sólo detectan esta mutación. Los datos que manejan desde la Dirección de Epidemiología de la provincia muestran que fue ganando territorio paulatinamente hasta prácticamente desterrar al resto de las versiones quizás menos evolucionadas que ella. Antes, la dominante era Gamma, detectada originalmente en Manaos.

Hasta la semana epidemiológica 45, es decir entre el 7 y el 13 de noviembre, todavía se detectaban casos de algunas otras variantes pero desde la siguiente en adelante, es decir desde el 14 de noviembre, todo es Delta.

Eso explica el incremento de casos que se observa en las últimas semanas, aunque para las autoridades, no es la única variable.

Estas muestras son analizadas a través del conocido como PCR In House, el método que comenzó a usar Mendoza para tener resultados más rápidos y no esperar los provenientes desde el Instituto Malbrán de Buenos Aires.

“Tenemos circulación de delta”, afirmó la directora del área, Andrea Falaschi, quien detalló que hay muy buena concordancia entre los resultados obtenidos en Mendoza y los que luego llegan del instituto.

“La última semana todo lo que hemos analizado por PCR fue delta y desde la semana 46 en adelante no hay otra”, confirmó la infectóloga.

Cuyo tiene más delta

Es que por otra parte, la provincia está ubicada en la región con mayor circulación en todo el país de esta mutación.

Según datos de la Dirección Nacional de Epidemiología e Información Estratégica en Cuyo 100% de las variantes que circulan son prioritarias. Asimismo, se aprecia que en el país, la mutación delta ha ido ganando terreno y alcanza a 98,66% de los casos analizados.

“Entre las semanas epidemiológicas 45 y 48 (del 7 de noviembre al 4 de diciembre) la distribución de variantes prioritarias es mayor al 90% en todas las regiones del país”, expresa el informe sobre la Situación Nacional respecto del Covid-19.

Allí se detalla que en la región Centro y Cuyo la proporción es superior a la de otras regiones: representa un 98% y 100%, respectivamente.

En las regiones NEA, NOA y Sur la proporción de variantes prioritarias entre las muestras estudiadas en el periodo analizado es del 91%, 97% y 96%, respectivamente.

Los análisis corresponden a la proporción de variantes prioritarias entre los casos analizados por secuenciación genómica y PCR.

Impacto

Desde hace semanas algunos indicadores venían mostrando un deterioro y las curvas que permiten analizar el escenario de la pandemia abandonaron la estabilidad y tomaron dirección ascendente. Ya se ha anticipado que delta tiene un alto poder de contagio y donde ingresa, aumentan rápidamente los casos de Covid.

En dos semanas, considerando hasta el viernes pasado, la cantidad de nuevos positivos semanales se duplicaron. Durante la primera semana de este mes, hasta el 7 diciembre, se detectaron 298 contagios, el doble de lo notificado dos semanas previas, cuando fueron 144.

Las últimas dos semanas registraron 81% más casos que las dos semanas anteriores: fueron 310 entre el 12 y el 25 de noviembre, y 562 entre 26 de ese mes y el 9 de diciembre. La tasa de positividad, hace un mes, superó por primera vez en semanas el 2% y comenzó un ascenso paulatino, en torno al 2%. La semana pasada, se duplicó y llegó a 4,27%.

Aún se mantienen valores que no preocupan mientras que para los especialistas la situación era esperable: no se puede escapar demasiado de una pandemia y Delta fue dominante en cuanto territorio ingresó. Europa ya supo de su capacidad de contagio y con ella afrontó una cuarta ola, mientras aquí se mantenía la tranquilidad después de la segunda, con pico en mayo.

Ahora el mundo se ve nuevamente sacudido con la aparición de otra mutación: Ómicron, de la que se han detectado casos en algunas provincias argentinas aunque no en Mendoza.

“Ya entró a circular Delta y eso hace que la gente se contagie más, pero con la cantidad de gente vacunada eso no impacta aún en el funcionamiento del sistema sanitario”, destacó la funcionaria. Es que se sabe que las vacunas no evitan la infección pero sí los cuadros graves, las hospitalizaciones y las muertes y en esto se amparan las autoridades para mantener la tranquilidad. Pese al aumento de casos no se aprecia una notoria mayor ocupación de camas ni de fallecidos.

“Preocupa que los casos crezcan pero sabemos que hay más circulación y actividades sociales, la gente se junta y se contagia”, expresó Falaschi.

En definitiva hay una conjunción de factores que explican el ascenso además de la mayor circulación de delta. Los expertos ya anticiparon que para fin de año y comienzos de 2022 podrían aumentar las detecciones dado que la gente incrementa la movilidad y las reuniones por las fiestas de fin de año. Se sumarán los viajes e ingresos de turistas por las vacaciones. Sin embargo, es para el otoño que se espera un verdadero rebrote.

Por ello, Falaschi subrayó: “Aunque tengan las vacunas tienen que concurrir a testearse, es muy importante, toda persona vacunada con un solo síntoma aunque tenga esquema completo se considera caso sospechoso”. Dijo que muchas veces no van porque lo atribuyen a otra causa como un resfriado o alergia pero es importante para poder realizar el aislamiento correspondiente y evitar así que se disemine el virus.

PCR in house

El PCR in house comenzó a usarse en Mendoza en agosto. Es una herramienta para detectar casos positivos de coronavirus que arroja resultados preliminares mientras se evalúan las muestras en el Instituto Malbrán o al Consorcio País.

No tiene la secuenciación genómica que se realiza en Buenos Aires ya que es la única que está validada por Nación para determinar las mutaciones.

Comenzó a implementarse porque en parte porque hay demora en obtener los resultados desde allá. Usualmente puede ser una semana pero otros demoran mucho más e incluso algunos nunca llegan.