Crecen los casos de Covid en Mendoza, pero no impactan aún en la ocupación de camas ni en la mortalidad

El “veranito epidemiológico” que mantiene Mendoza respecto de la pandemia de coronavirus está dando señales de alerta. Se observa que lentamente, la tendencia al descenso o la estabilidad que existía en un número bajo de casos ha cambiado, especialmente los últimos días.

Desde hace semanas algunos indicadores venían mostrando un deterioro y las curvas tomaron dirección ascendente. Sin embargo, dado que se mantienen valores bajos los especialistas están atentos pero no se alarman, mucho menos se muestran sorprendidos. En dos semanas, la cantidad de casos de Covid-19 semanales se duplicaron. Durante la primera semana de este mes, hasta el 7 diciembre, se detectaron 298 contagios, el doble de lo notificado dos semanas previas, cuando fueron 144.

Las últimas dos semanas registraron 81% más casos que las dos semanas anteriores: fueron 310 entre el 12 y el 25 de noviembre, y 562 entre 26 de ese mes y el 9 de diciembre. La tasa de positividad, hace un mes, superó por primera vez en semanas el 2% y comenzó un ascenso paulatino, en torno al 2%. Esta semana, se duplicó. Entre el 12 al 18 de noviembre fue de 2,05%, la semana que cerró el jueves por la noche llegó a 4,27%.

El informe epidemiológico semanal de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza dio cuenta de la situación. La semana del 3 al 9 de diciembre se informaron 50% más casos que la anterior y en 9 días de diciembre se notificó el equivalente al 65% del total de casos de todo noviembre. Hasta ese día se habían detectado 412 nuevos positivos, mientras que el total de noviembre fue de 625. Incluso se trata de un número cercano al total de octubre, 456, aunque hay que decir que fue un mes con un número bajo de notificaciones.

Esta última semana, el número reproductivo efectivo (Rt) basado en 7 días fue de 1,36 mientras que había sido de 1,29 la semana anterior. El dato expresa a cuántas personas puede contagiar alguien con la infección. Además, se observa una paulatina reducción en el tiempo de duplicación de casos infectados por semana. La última fue de 2.511 días, la semana anterior era de 3.815 y la previa, de 6.672 días.

Ocurre lo mismo con la tasa de incidencia de nuevos casos cada 14 días y cada 100.000 habitantes, que muestra un aumento. La semana cerró con 28,8, era de 19,1 la semana anterior y de 15,9; 13,9 y 10,3 las previas, lo que denota el deterioro paulatino.

Sin embargo, desde dentro del sistema de salud observan que esto no está teniendo impacto en las internaciones y la mortalidad. Los decesos no se han incrementado y se mantienen en torno a uno por día e incluso menos. Además, se conserva baja y estable la ocupación de camas críticas. De hecho, desde Aclisa señalan que en el sector privado, sólo 1% de las personas internadas en camas críticas están allí por Covid-19. El mérito se atribuye a la vacunación, que disminuye drásticamente el desarrollo de cuadros graves.

Condiciones actuales de Covid en Mendoza

Esperable

Los especialistas no se alarman por el lento cambio en el escenario local, consideran que de algún modo es esperable si se toma en cuenta el contexto nacional e internacional de la pandemia. Influyen diversos factores, aunque se apunta esencialmente a la mayor circulación de variante delta, mayor movilidad de la población y relajamiento de las medidas preventivas.

“Es esperable el crecimiento de casos. En Europa va aumentado la tasa de positividad y el número de internados, propio de la variante delta y esto se suma a la disminución de los cuidados personales de distancia, barbijo y correcta ventilación”, consideró el doctor Sergio Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Respecto del incremento de casos, la directora de Inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar, dijo que se está viendo de manera sostenida en todo el país: “Estamos con una apertura importante de actividades, prácticamente normal, y también vemos que hay cierto relajamiento con respecto a las medidas de cuidado”.

Gonzalo Vera Bello, jefe del Departamento de Epidemiología, no se mostró sorprendido por el aumento, aunque cree que debe preocupar. Dijo que todavía circula la variante gamma. “Va a aparecer delta y no sabemos cómo se comporta ómicron, pero es probable que llegue”, afirmó. Advirtió además que en algún momento habrá más aumento de casos aunque no podría asegurarse que este sea el inicio de la nueva ola.

Beneficios de la vacunación

Ante esto, Aguilar, como el resto, instó una vez más a la vacunación. “Por eso es clave este momento para remarcar no sólo la importancia de colocar el refuerzo (de vacuna Covid), sino que sigamos con las estrategias de cuidado, es decir el barbijo en espacios cerrados, en espacios abiertos si no se puede sostener la distancia social y la ventilación cruzada que es fundamental, en los espacios de trabajo, de asistencia al público”.

En este marco, las autoridades sanitarias buscan fortalecer la campaña para completar esquemas y refuerzos antes del otoño, para cuando se espera un mayor repunte de contagios. El jueves se anunció la apertura de la vacunación de refuerzo para los mayores de 18 años en condiciones de recibirla sin turno. Esto junto a la reducción del plazo para acceder de 6 a 5 meses.

En adultos la cobertura con una dosis alcanza a alrededor de 9 de cada 10 personas y con dos, entre 7 y 8 de cada 10. Además, hay 200 mil niños inscriptos para vacunarse y casi la mitad de los niños y adolescentes ha recibido una dosis. Por otra parte, alrededor de 41.000 personas han accedido al refuerzo.

“La vacuna no es para disminuir el número de contagios ni la circulación viral, lo que busca es disminuir el número de enfermos con complicaciones graves. Por lo tanto, el contagio va a existir y por eso son importantes las medidas que menciono”, subrayó Aguilar. Consideró que dado que la variante que se está detectando en los últimos casos es delta, se minimizó el impacto porque encontró a Argentina con mucha población vacunada.

Saracco apuntó en el mismo sentido: “Sin dudas lo que ayuda es la vacunación. Los que terminan internados son aquellos no vacunados o con esquema incompleto”. Vera Bello remarcó: “El año pasado la mortalidad sin vacuna era altísima. Ahora, el promedio por semana epidemiológica, es un fallecido por día. El impacto que ha tenido la vacuna en los grupos de riesgo ha sido importantísimo”.