Los centros de salud comenzarán a vacunar contra el Covid 19, para alcanzar a mayor cantidad de personas

En el marco del debate por la aplicación o no del pase sanitario, el Gobierno provincial sigue trabajando en distintas estrategias de vacunación, y es por esto que próximamente los mendocinos podrán vacunarse en los Centros de Salud. Ante la consulta de Los Andes, desde el Ministerio de Salud de la provincia explicaron que en los próximos días se comenzará a aplicar la descentralización de la vacunación, como parte de la campaña de inoculación contra el Covid-19. El objetivo del Gobierno es seguir ampliando el espectro de vacunados, que hoy en Mendoza es de entre un 5% y 7%, por debajo de la media nacional.

La descentralización de la vacunación se hará en distintos Centros de Salud, si bien por el momento no está establecido en cuales se realizará desde el ministerio informaron que posiblemente se centre en las zonas más vulnerables, no en todos los centros.

Al respecto, Mariana Álvarez, subsecretaría de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias, explicó: “Es la campaña de vacunación más grande de la historia, al comienzo se focalizó la estrategia de vacunación en la oferta de vacunas que teníamos. Eso hizo que la campaña se focalizará y organizará de manera centralizada, fortaleciendo lugares y espacios en cada departamento, y en la cantidad de centros de inmunización que tenemos en la provincia. Y en forma progresiva y escalonada enfocando la vacunación primero en proteger a los equipos de salud, quienes son los que están en la primera línea de lucha, y luego avanzando en las personas de mayor riesgo, y así escalonando y enfocándose específicamente en quienes más necesitábamos proteger de acuerdo a la oferta de vacunas que teníamos en el inicio, que era escasa”.

Y agregó: “Realmente se logró hacer una gran campaña de vacunación, estamos muy contentos con los porcentajes de vacunación que tenemos en la provincia. Tenemos números altos sobre todo en el grupo etario de riesgo mayores de 50 años. Y así vamos avanzando sobre las otras edades aumentando esta cobertura y protección que nos va a permitir enfrentar el posible crecimiento de casos. Esto se ha podido gracias a esta estrategia centralizada y organizada de manera masiva, donde la gente se dirigía a lugares estratégicos por departamentos, lo que nos permite vacunar de lunes a lunes una gran cantidad de personas”.

Con respecto a los cambios de estrategias y descentralización de la campaña, la funcionaria detalló: “Ahora el cambio, y el enfoque va sobre la demanda de vacunas, de las personas que tienen que recibir la vacuna y que por algún motivo no acceden. La estrategia va cambiando y mutando, no es que se deja la gran estructura que se armó para la vacunación, sino que se va a ver fortalecida con la salida, la búsqueda activa de las personas, la captación en territorio, y la cercanía a las personas, así como también en eventos masivos. A la estructura que ya tenemos se van a sumar estas estrategias, son oportunidades para aquellos que aún no completaron su esquema o no se han vacunado. Es por esto que se va a extender en los próximos días la vacunación a los Centros de Salud, descentralizando, y brindando mayores posibilidades y facilidad a los mendocinos para vacunarse”.

Álvarez recalcó que los números de la campaña son muy favorables, y detalló que la población de mayor riesgo, de más de 50 años, cuenta con el 95% cubierta con primeras dosis y el 86% con esquema completos. Mientras que en las personas de 18 años en adelante el 90% tiene la primera dosis y el 77% la segunda dosis. En cuanto a los niños de 3 a 11 años con primera dosis cuenta el 83% y con segunda aplicación el 65%, vacunación que incluso ahora se están colocando.

“Es importante se completen las dosis y la gente que no se ha vacunado lo haga, y ahora en diciembre, porque de esta manera podemos llegar bien con los cinco meses al refuerzo antes del invierno y de las bajas temperaturas. La vacunación es uno de los pilares para poder contener las nuevas variantes y los avances de la pandemia, la vacuna no impide que uno se enferme, pero si las formas graves. Es importante saber que las vacunas son seguras y hay que vacunarse”, remarcó la subsecretaría.

Asimismo, buscando concientizar a los mendocinos Álvarez dijo: “Es muy importantes las dos estrategias que tienen que seguir estando presentes, como la medida de prevención como: el uso correcto del barbijo, la ventilación cruzada, el lavado de manos y el distanciamiento social. Además de la vacunación que es el otro pilar, que nos va a ayudar a transitar lo que queda de este año y del próximo de la mejor manera”.

VACUNACIÓN EN NÚMEROS

Según el Monitor Público de Vacunación en su último reporte informa que hasta el momento Mendoza ha recibido 3.425.762. Las personas que han recibido primeras dosis son 1.577.754, mientras 1.243.887 se han aplicado la segunda aplicación. Asimismo 5.457 mendocinos fueron inmunizados con monodosis.

En lo que respecta a la aplicación de dosis adicionales 35.894 personas ya la han recibido, mientras 62.034 han recibido la dosis de refuerzo. En total, 2.925.026 mendocinos ya han sido vacunados contra el Covid-19.