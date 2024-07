El 42: La postura ideal para relajarse y disfrutar

La rutina puede ser el mayor enemigo de una vida sexual de una pareja que lleva tiempo junta y que no tiene una “política interna” de buscar nuevos horizontes en materia de placer. Para aquellos que sienten que algo falta y no saben qué es ni dónde encontrar la solución, la postura del 42 les puede dar una nueva dirección a la relación, ya que no solo promete un placer intenso, sino que también ofrece múltiples beneficios para la salud.

Esta práctica permite comodidad y disfrute a la vez

¿Qué es la postura 42?

La postura 42 es una variante creativa del sexo oral, diseñada para maximizar el placer y la conexión entre la pareja. A diferencia del 69, donde ambos reciben placer al mismo tiempo, el 42 se centra en que uno da y el otro recibe, intensificando la experiencia para ambos. Esta postura es ideal para aquellos que buscan añadir una nueva dimensión a su vida sexual.

Erotizar la pareja es una forma de prolongar el vínculo

Cómo practicar la postura 42

Para comenzar, el hombre debe sentarse en un lugar cómodo, como un sofá, una silla o el borde de la cama. Es importante que se incline ligeramente hacia adelante y apoye los codos en sus propias piernas para estar cómodo y relajado. La mujer se arrodilla frente a él, también reclinada hacia adelante, apoyando las manos en sus rodillas. Para mayor comodidad, se recomienda colocar un cojín bajo las rodillas.

La simplicidad y la intimidad son clave en esta postura. El hombre disfruta exclusivamente de la boca de su pareja, mientras ella puede mantener contacto visual con él, añadiendo una capa extra de excitación. Además, el hombre puede usar sus manos para explorar el cuerpo de su pareja, aumentando la conexión y el placer.

Existen distintas partes erógenas que suelen ser poco exploradas

El 42: Más que una postura

Aunque la postura 42 está diseñada principalmente para el sexo oral, su versatilidad permite experimentar de diversas maneras. Si después de un tiempo la posición se vuelve incómoda, la mujer puede ponerse en cuadripedia, lo que permitirá al hombre explorar su cuerpo más fácilmente. Esta flexibilidad hace que el 42 sea una opción excelente para aquellos que buscan variar su rutina sexual.

En esta línea, el nombre de la postura se debe a la posición que tomará cada uno.

El que recibirá el placer, en primer lugar, se sentará en una silla, en una cama o en cualquier lugar donde se sienta cómodo. Se prefiere que la espalda esté un poco inclinada. Así formará el número cuatro.

El que dará placer debe colocarse de rodillas con la cara de frente a los genitales; dibujando el número dos. De esta manera, se dispondrá a practicarle sexo oral.

Imagen ilustrativa

Dónde practicar la postura 42

Una de las ventajas del 42 es que puede practicarse en cualquier lugar donde ambos se sientan cómodos. Desde la cama hasta la ducha, las posibilidades son infinitas. Incluso puedes sorprender a tu pareja en momentos inesperados, como cuando está sentado viendo televisión o trabajando en su oficina. La clave es ser creativos y aprovechar cualquier oportunidad para mantener viva la chispa de la pasión.

Por qué el sexo oral es importante

El sexo oral es una forma poderosa de expresar amor y deseo hacia tu pareja. No solo es una práctica que puede llevar a un orgasmo intenso, sino que también crea una conexión íntima que fortalece la relación. La postura 42, al centrarse en la interacción visual y física, permite una mayor complicidad y entendimiento entre ambos.

Cada centímetro de piel cuenta

¿Quién puede practicar la postura 42?

La postura 42 es accesible para personas de todas las edades y niveles de experiencia. Aunque puede parecer que solo uno de los dos disfruta, la realidad es que ambos pueden obtener mucho placer. Alternar los roles y experimentar con el tiempo y la intensidad puede hacer que la experiencia sea satisfactoria para ambos.

La monotonía en la vida sexual es una de las principales causas de insatisfacción en las relaciones a largo plazo. La postura 42 ofrece una manera divertida y excitante de escapar de la rutina. Según un estudio reciente sobre los jóvenes españoles y el sexo, el 87% está deseoso de probar cosas nuevas en la cama. La postura 42 es una excelente manera de responder a esa necesidad de innovación y aventura.

Besos, roces y caricias

El 42 frente al 69: Una nueva perspectiva

Mientras que el 69 ha sido durante mucho tiempo la posición favorita para el sexo oral, el 42 ofrece una alternativa refrescante. En lugar de ambos recibir placer simultáneamente, el 42 se enfoca en un intercambio de roles que puede intensificar el placer. Además, la posibilidad de mirarse a los ojos durante el acto añade una dimensión de intimidad que muchos encuentran irresistible.

Explora nuevas formas de placer

Además de la postura 42, existen otras posiciones innovadoras que puedes probar. Por ejemplo, la postura 68, que también se centra en el sexo oral, ofrece una experiencia completamente diferente. En esta posición, uno se acuesta boca arriba mientras el otro se coloca encima, también boca arriba, con la cabeza entre las piernas del compañero. Esta configuración permite un acceso completo a los genitales y una experiencia de placer única.

Pueden disfrutarlo todos sin distinción de género.

Beneficios para la salud del sexo frecuente

Mantener una vida sexual activa no solo fortalece la relación, sino que también tiene múltiples beneficios para la salud. Estudios recientes han demostrado que el sexo frecuente puede reducir el riesgo de cáncer de próstata en los hombres. Además, mejora la función cardiovascular, reduce el estrés y aumenta la inmunidad.

Es fundamental recordar que la salud debe ser una prioridad en cualquier actividad sexual. Usar protección adecuada y mantener una comunicación abierta sobre las expectativas y límites de cada uno es esencial para una vida sexual segura y satisfactoria.

La postura 42 es una excelente manera de revitalizar tu vida sexual y fortalecer la conexión con tu pareja. Con sus múltiples beneficios para la salud y su capacidad para intensificar el placer, esta posición promete ser una adición emocionante a tu repertorio sexual. No tengas miedo de experimentar y descubrir nuevas formas de disfrutar del sexo con tu pareja. Al final del día, la clave es mantener viva la chispa de la pasión y disfrutar plenamente de la intimidad que compartes.