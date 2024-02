Con un contundente video, la Asociación Síndrome de Down le exige a Milei un pedido de disculpas

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) ha calificado como un “acto de discriminación” el respaldo del presidente Javier Milei a una burla en redes sociales que caracterizaba al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con síndrome de Down. El presidente otorgó su apoyo a un tuit que se burlaba del gobernador por supuestamente no abrir su correo electrónico a tiempo.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina expresó su preocupación por este acto y recordó el uso previo del término “mogólico” por parte de Milei antes de asumir la Presidencia, un término considerado despectivo hacia las personas con síndrome de Down. La asociación exige disculpas públicas por parte del presidente y destaca que estas actitudes vulneran a las personas con síndrome de Down.

Síndrome de Down: la foto en X que generó polémica por el like de Javier Milei

La Red T21, a través de ASDRA, ha enviado una nota a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y ha solicitado reuniones para abordar temas fundamentales relacionados con la situación del colectivo de personas con síndrome de Down. Hasta el momento, no ha habido respuestas por parte deo organo nacional.

ASDRA difundió un video con el testimonio de Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de la entidad, pidiendo las disculpas al presidente Milei.

En el video, Kantor expresa que se sienten ofendidos y destaca que las personas con síndrome de Down no merecen ese trato. La asociación busca generar conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de las personas con discapacidad y evitar actitudes discriminatorias.“No merecemos que nos ofendan ni que nos hagan mal diciendo esas cosas”, asegura Kantor.

La campaña nacional “Visibilidad”, lanzada por ASDRA y Cilsa en 2011, continúa recordando a la sociedad la importancia de reconocer los derechos de las personas con discapacidad y combatir la discriminación en todas sus formas.

En este contexto, ASDRA reitera su llamado a la reflexión y al respeto hacia las personas con síndrome de Down y espera una respuesta adecuada por parte de las autoridades pertinentes.

