Cuánto cuesta la vacuna del dengue: cantidad de dosis y contraindicaciones

La vacuna contra el dengue, conocida como TAK-003 y desarrollada por el laboratorio japonés Takeda, ya está disponible en Argentina tras ser aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Esta inoculación, que protege contra los cuatro tipos de dengue, se basa en el virus del dengue 2 y se ha demostrado efectiva independientemente del historial de infección previa de la persona. La vacuna se comercializa en algunos centros vacunatorios y pronto estará disponible en farmacias.

Según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue causa millones de infecciones y miles de muertes cada año a nivel global.

Dengue. Evitar picaduras, eliminar los potenciales criaderos y la consulta temprana son las principales recomendaciones para la población.

La TAK-003 ha sido aprobada en varios países y cuenta con respaldo científico, como el estudio TIDES, que demostró una reducción significativa en las hospitalizaciones y casos sintomáticos de dengue.

La administración de la vacuna es por vía subcutánea y requiere dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada una.

El costo por dosis es de $71.293, y se espera que esté cubierto por algunas obras sociales con descuentos para sus afiliados. La vacuna está destinada a personas mayores de 4 años, independientemente de si han tenido la enfermedad previamente.

La vacuna contra el dengue no se consigue en Mendoza.

Es importante tener en cuenta que la vacuna está contraindicada en embarazadas, durante la lactancia y en personas inmunosuprimidas debido a su naturaleza de virus vivo atenuado. Por el momento, el Ministerio de Salud de la Nación no ha comentado sobre su inclusión en el calendario de vacunación nacional.

Con la disponibilidad de esta vacuna, Argentina se convierte en uno de los primeros países en contar con ella. Sin embargo, al día de hoy, no se consigue en Mendoza.

Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, explicó a Los Andes que las farmacias locales no la tienen y no la han vendido hasta ahora. Explicó que no hay stock del producto en las droguerías locales.