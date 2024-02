En medio del brote, aún no se consigue en Mendoza la vacuna contra el dengue aprobada en abril en Argentina

La vacuna contra el dengue fue aprobada en Argentina en abril del año pasado. El 26 de ese mes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó el uso de la vacuna contra el dengue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad. Sin embargo, al día de hoy, no se consigue en Mendoza.

Sucede en un contexto de brote de la enfermedad viral en Argentina, causada por la picadura del mosquito Aedes Aegypti cuando se encuentra infectado. En diciembre, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica por dengue, ante los riesgos de propagación de la enfermedad que también está afectando a países limítrofes.

Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, explicó a Los Andes que las farmacias locales no la tienen y no la han vendido hasta ahora. Explicó que no hay stock del producto en las droguerías locales.

El dengue presenta circulación viral en 14 provincias argentinas, según informó el Ministerio de Salud de la Nación en su último Boletín Epidemiológico. La enfermedad acumula 39.544 casos y 29 fallecimientos desde fines de julio de 2023, detallaron las autoridades

En tanto, desde la Dirección de Inmunizaciones de la provincia, dijeron no tener novedades respecto de su incorporación al calendario nacional, lo que implicaría su aplicación en el marco de una campaña y de manera gratuita.

Iris Aguilar, responsable del área explicó que no le ha llegado información a la provincia sobre cómo está trabajando la Nación el tema, que la incorporación al calendario no se ha tratado y agregó que tampoco ha habido reuniones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) recientemente.

Brote

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue, y luego pica a otras personas, puede transmitir esta enfermedad. El contagio se produce principalmente por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de forma directa de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

En Mendoza, se han detectado 14 casos de dengue la última temporada hasta el 31 de enero. Tal cual publicó Los Andes, de acuerdo con el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud de la provincia, en los tres últimos períodos epidémicos, 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023, se notificaron en Mendoza un total 126 casos sospechosos de dengue y el 93% (117) corresponden a los reportados en el último periodo epidémico (2022-23).

Desde la cartera sanitaria precisaron que actualmente circulan tres serotipos de la enfermedad en el país: DEN-1, DEN-2 y DEN-3. La franja etaria que notificó más casos es la que va de los 30 a 34 años, con 103 casos cada 100.000 habitantes.

La vacuna

La vacuna fue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años, hayan cursado o no previamente la enfermedad, y se preveía que estuviera disponible en Argentina desde noviembre.

El Ministerio de Salud nacional había informado en un comunicado que el este laboratorio japonés Takeda comenzaría el proceso productivo de la misma de modo tal de estar en condiciones de enviar el primer lote al país.

El mosquito Aedes aegypti, agente del dengue.

Esta vacuna se basa en el virus del dengue 2, al que se añade ADN de los otros tres serotipos para proteger contra cualquiera de los cuatro tipos de dengue, mientras que su forma de administración son dos dosis que deben ser aplicadas en un intervalo de tres meses. En octubre el costo era de $ 37.514 por dosis.

“En un estudio clínico que incluyó a más de 20 mil participantes, durante 4,5 años, la vacuna demostró reducir un 84% las hospitalizaciones por dengue y un 61% los casos de dengue sintomático”, indicó, por otra parte, el laboratorio.

El ministerio indicó que la TAK-003, también conocida como Qdenga, recibió su primera aprobación en agosto de 2022 en Indonesia y posteriormente en la Unión Europea en diciembre de ese año; luego, le siguieron el Reino Unido en enero de 2023 y luego también fue aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa).

De acuerdo al acta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), labrada en la reunión del 9 de noviembre de 2023, la organización recomendó analizar la implementación de la vacunación con Qdenga en los departamentos más afectados por la enfermedad de manera dirigida en el marco de la estrategia integrada. Además, trabajar en la elaboración de una matriz para la implementación de una estrategia de vacunación por departamentos, de manera de abarcar a los más afectados, y fortalecer la vigilancia de la seguridad de la vacuna.

Por otra parte, sugirió considerar a la población adulta joven como destinataria de la estrategia, para ver impacto en la carga de enfermedad, teniendo en cuenta que es la más afectada con la mayor incidencia en las personas entre los 25 y 34 años de edad, si bien no existen suficientes datos de eficacia en este grupo poblacional con la vacuna mencionada y avanzar en el desarrollo de estudios de efectividad y costo-efectividad en localidades de alta carga de enfermedad.

El 20 de enero, la diputada Sabrina Ajmechet anunció que presentaría ese mismo día un proyecto de ley con el objetivo de incorporar de manera gratuita y obligatoria la vacunación contra el virus del dengue al Calendario Nacional de Vacunación en Argentina. Cabe mencionar que la propuesta se centra en inmunizar a todas las personas que hayan contraído el virus con anterioridad.

El proyecto señala la inclusión al Calendario Nacional de Vacunación, “con carácter gratuito y obligatorio”, del esquema completo de inmunización contra el virus del dengue. Además, se apunta como objetivo a “todas las personas seropositivas que hayan contraído el virus con anterioridad”, según prioridades que establezca el Ministerio de Salud.