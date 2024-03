Quién es Noah Matthews, el primer actor con Síndrome de Down en ser protagonista de una película

En 2023, precisamente en abril, se dio un hecho nunca antes visto en el mundo del cine: un actor con Síndrome de Down, hacia su debut como protagonista de una película.

El actor en cuestión es Noah Matthews, que formó parte de Peter Pan & Wendy, un remake de la película tradicional.

Quién es el primer actor con Síndrome de Down en protagonizar una película.

La novedad de la historia alrededor de la de Peter Pan y los niños perdidos fue la inclusión en el reparto que hizo Disney, dado que por primera vez en la historia le daban un papel protagónico a un artista con este trastorno genético.

Noah Matthews Matofsky, un joven de ahora 16 años, tuvo bien ganado su papel, ya que es especialista en la actuación de teatro. Fue él quien se presentó al casting de la película para conseguir el papel de Slighly, uno de los niños perdidos que viven en la Tierra de Nunca Jamás. Y lo consiguió.

“Fue una experiencia increíble. Tenía mi propio tráiler e hice muchos amigos fantásticos. Todos aprendimos a pelear con espadas y me encantó”, le contó Matthews a The Sun. “Tenía mucho guion y me lo tenía que aprender muy rápido, pero fue muy emocionante y lo disfruté mucho”, agregó.

El papel de Noah Matthews en Peter Pan & Wendy fue un doble desafío, puesto que ni Disney había contratado actores con esta condición de vida ni él habían tenido experiencias en el cine, siendo que su lugar en el mundo artístico está sobre las tablas.

Su perfil cayó en gracia de forma prácticamente inmediata en el director, David Lowery y gracias a su impecable trabajo, Matthews se ha convertido en todo un referente tanto en su colegio como en la agencia de talentos de la que forma parte.