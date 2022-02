Con la Bendición de los Frutos comenzaron los actos centrales de la Vendimia 2022, pero se mantiene la polémica por la representante de Guaymallén

El Prado Gaucho, en el Parque General San Martín, fue testigo y protagonista del inicio de los actos centrales de la Vendimia 2022. La Bendición de los Frutos, con su tradicional golpe de reja y un espectáculo alusivo, agradeció la nueva cosecha y los frutos de la tierra para dar inicio a la última semana del calendario vendimial.”Cosecha en un tiempo nuevo” fue la tradicional ceremonia litúrgica que marcó el regreso al Prado Gaucho con la participación presencial del público. Es que en 2021 fue grabada tras suspenderse las actividades al estilo tradicional debido a la pandemia.

La celebración unió elementos identitarios de la cultura mendocina y rindió homenaje a los productores, cosechadores, hombres y mujeres protagonistas del trabajo vitivinícola. El agradecimiento asociado a lo religioso contó con la presencia de diferentes credos, si bien fue oficiada por la Iglesia Católica, tuvo participación el Consejo Interreligioso de Mendoza, que une diferentes credos, y realizaron una oración comunitaria.En tanto el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, ofició la celebración en la que la Virgen de la Carrodilla, Patrona de los Viñedos, fue la protagonista ineludible como cada vendimia. A ella le fue encomendada la protección de los cultivos del granizo, las heladas y las plagas. No faltó un pedido por la paz en el marco del conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania. Con entrada libre y gratuita, el público colmó el espacio para unirse al festejo que inició puntual, a las 21.Como es habitual, uno de los momentos culmines fue el golpe de reja de arado que ejecutó el gobernador Rodolfo Suárez.

De jean la reina de la Vendimia de Guaymallén 2020 Sofía Grangetto en la Bendición de los Frutos 2022 Vendimia. Foto Orlando Pelichotti

Controversia por representante de Guaymallén

En el marco de la controversia que se generó por la representante de Guaymallén, quien participó por este departamento fue Sofía Grangetto, electa en 2020. Lo hizo luego de que la Justicia dispusiese que debía tener representante, lo que quiso evitar el municipio con una ordenanza previa. En las primeras líneas de asientos no se encontraba la conocida como “reina blue”, electa por fuera de la oficialidad, Julieta Lonigro. Sofía no llevó el vestuario típico de las reinas, sino remera, jean y zapatillas y la banda, la única referencia a la vendimia. No apareció sobre el escenario cuando fueron presentadas las restantes candidatas sino que estaba desde antes sentada en el lugar destinado para ellas.”Estoy parada desde otro lugar,esto ya lo pase en 2020, me juzgan sin conocerme”, afirmó.”Hoy no vengo como reina, vengo como representante del departamento, no vengo a competir con nadie ni a sacarle el lugar a nadie, quiero tratar de terminar con esta cosificación hacia la mujer, quiero tratar de terminar con esto de que nos expongan en una vidriera como si fuésemos un producto , basta, yo no la pase bien por ese lado”, sostuvo. Luego, continuó: “En ese momento (2020) no lo entendía, hoy lo entiendo de otra manera, me juzgaron desde mi aspecto fisico, hoy vengo con otra postura a transmitir otro mensaje, basta de reina, podemos representar el departamento desde otro lugar, trayendo productores, la Justicia nos está obligando a venir nosotros no queríamos”. Espectáculo”Cosecha en un tiempo nuevo” ofreció un espectáculo que vinculó lo religioso, la cultura vitivinícola local y mucho folclore. Buscó reflejar el amor, el reencuentro, el brindis y la cosecha. Se apeló a poner en relieve la unidad y el agradecimiento con un pasaje referido al ser argentino también.En el inicio tuvo un capítulo especial para las mujeres con referencia a exponentes históricas de las luchas políticas.Estuvo bajo la dirección Artística General, idea y realización de Alejandro Scarpetta. Gloria Bratschi fue la responsable del guión y Mónica Pacheco, de la dirección musical general.Tuvo un protagonismo especial la actuación coral y así se anunció un nuevo año de Vendimia.Actores, bailarines folclóricos y contemporáneos le dieron vida a una celebración basada en la que, como es habitual, la música cumplió un rol fundamental de la mano de unos 150 coreutas y cerca de 30 músicos en vivo.Los orígenes de la Bendición de los FrutosLa vinculación entre la vitivinicultura local y el aspecto religioso, que se expresa en esta celebración, viene desde los comienzos del desarrollo de la actividad en la zona.La primera Bendición de los Frutos se realizó el 2 de abril de 1938, en la Rotonda de los Caballitos de Marly, oficiada por monseñor José Verdaguer y, tal como sucedió en esta oportunidad, el escenario elegido fue el Parque General San Martín.El golpe de reja se instituyó al año siguiente (1939).Recién en 1946, la Bendición de los Frutos comenzó a desarrollarse en el Prado Gaucho del Parque General San Martín.//

Bendición de los frutos 2022