Casi 100 personas, muchas de ellas familias enteras y en situación por demás crítica, vivieron ayer y hoy una Nochebuena y una Navidad que jamás olvidarán. Y es que, tanto para la cena del domingo como para el almuerzo de hoy, compartieron una mesa solidaria con otras personas que -hasta ahora- no conocían, pero con quienes pudieron alzar los vasos y brindar por un futuro mejor que -ojalá- los sorprenda pronto.

La iniciativa surgió de Lilia Real (48) y de Alejandro Benegas, los dueños del kiosco “El Pela”, ubicado en Montes de Oca 1574 de Godoy Cruz, y donde funciona a diario un merendero desde hace 4 años. Pero esta vez, con la idea de hacer algo distinto y que ayude a las personas en situación de vulnerabilidad, los responsables del lugar organizaron una cena de Nochebuena y un almuerzo de Navidad en el lugar.

Casi 100 personas en situación de calle comieron y celebraron la Navidad juntas en un kiosco de Godoy Cruz. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“Anoche (por el domingo de Nochebuena) vinieron unas 50 personas y hoy vinieron más de 30 para almorzar. Y pudimos comer todos juntos, más allá de la lluvia de la madrugada”, resumió Lili a Los Andes, ya pasado el almuerzo de hoy. A las dos comidas asistieron personas que no tenían qué comer para las celebraciones navideñas e, incluso, también personas que no tenían con quién compartir esta fecha especial.

La iniciativa solidaria, que dio que hablar en todo Mendoza cuando comenzó a viralizarse, fue un verdadero éxito. Tanto que sus organizadores ya confirmaron que la repetirán para el 31 de diciembre a la cena, en el mismo lugar, con el mismo espíritu colaborativo y con la idea de que todos puedan pasar -en este caso- un feliz año nuevo también.

PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Si hay una Nochebuena que Lilia no va a olvidar jamás, es aquella que vivió hace ya cerca de 20 años. “Estaba yo sola con mis hijos, que tenían 8, 6 y 4 años. Tomamos un té, que era lo único que teníamos, y nos acostamos a las 21. Y nos quedamos dormidos temprano, para no sentir hambre, tratamos de taparlo durmiendo”, contó Lili a Los Andes hace unos días. Y aclaró que esa situación fue algo que le costó mucho superar.

“Después de vivir eso, me dije a mí misma que el día en que yo pudiera ayudar a los demás de alguna manera, iba a hacerlo”, repasó.

Casi 100 personas en situación de calle comieron y celebraron la Navidad juntas en un kiosco de Godoy Cruz. Foto: Gentileza Lilia Real

Movilizada por este duro recuerdo –y que periódicamente regresa a su vida-, Lilia Real y su esposo, Alejandro Benegas (conocido por todos como “El Pela”) organizaron una “gran cena, gran” solidaria, a la que estuvieron invitadas todas las personas que no tuvieran qué comer el 24 de diciembre por la noche, o ya durante el almuerzo del 25 de diciembre. Lo mismo para quienes tampoco tenían seres queridos o familia con quienes compartir estos momentos.

Sin pedir colaboraciones ni nada a cambio, Lili y el Pela prepararon empanadas, asado y sirvieron algunas bebidas en los 5 mesones, que fueron armados en la vereda del kiosco ubicado en Montes de Oca 1574 de Villa Hipódromo (Godoy Cruz). En el mismo lugar funciona el Merendero Margarita –que coordinan también Lilia y Alejandro- y donde hace 4 años les entregan un café, té o algo para comer a niños y familias de la zona.

PANZA LLENA, NAVIDAD FELIZ

El kiosco “El Pela” es un lugar muy conocido en esa zona de Godoy Cruz, de la misma manera en que Lili y –precisamente- “El Pela” son muy queridos en el lugar.

Hace 4 años convirtieron este comercio en un merendero, donde siempre tienen algo para darle de comer a los chicos más vulnerables de esa parte del oeste godoicruceño.

Asisten a unos 50 chicos a diario, muchos de ellos adolescentes que venían apenas empezaron y hoy van con sus hijos también. Por lo general, según cuentan, pasan a tomar y comer antes de salir a cartonear.

Casi 100 personas en situación de calle comieron y celebraron la Navidad juntas en un kiosco de Godoy Cruz. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Sin embargo, la reunión para anoche -Nochebuena- y para hoy al mediodía -Navidad-, la propuesta fue distinta. Porque el matrimonio preparó una cena y un almuerzo solidarios para cualquier persona que quisiera acercarse a comer, a brindar y a recibir la Navidad con un cálido abrazo.

“Es algo que hacemos para los que realmente lo necesitan. Sabemos lo que es la situación, lo difícil que está todo, la situación no alienta mucho. Por eso queremos poner unos 5 mesones y que venga toda la gente que lo necesite; quienes no tengan nada que comer o no tengan con quien pasarla”, explicó –con humildad y hace unos días- la impulsora de la cena solidaria de Nochebuena y que también se extendió como almuerzo de Navidad.

SE REPITE PARA AÑO NUEVO

Pollo, asado, empanadas y sánguches de miga fueron parte del menú que sirvieron ayer y hoy en el kiosco “El Pela”. Y lo hicieron con fondos que salieron de sus propios bolsillos.

“Sobró algo de comida que hemos guardado para seguir repartiendo y sirviendo más tarde. Y la idea es repetir para el 31 de diciembre. Queremos repetir y que se haga viral, para que venga la mayor cantidad de gente posible”, cerró Lili apenas terminó el almuerzo de hoy, lunes.

Casi 100 personas en situación de calle comieron y celebraron la Navidad juntas en un kiosco de Godoy Cruz. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

DÓDE ES LA CENA SOLIDARIA PARA DESPEDIR EL 2023

- Kiosco “El Pela” (Montes de Oca 1574, Villa Hipódromo, Godoy Cruz).

- El domingo 31 de diciembre a partir de las 21.

