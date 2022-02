Carolina Sendra, Reina de General Alvear: “Quiero mostrar nuestro instinto de seguir luchando”

Carolina Sendra tiene 21 años y fue elegida Reina de General Alvear en la fiesta “Vendimia de la Luna”, celebración que se realizó en la plaza Carlos María de Alvear y contó con 130 artistas en escena y música completamente en vivo. Para la joven alvearense siempre fue un sueño ser reina, aunque le costó creer que ese deseo se hizo realidad en una noche que describió como “mágica”.

-¿Cómo viviste la fiesta?

-Fue una noche hermosa, hubo música en vivo, los artistas se pasaron con el show. Fue una fiesta más pequeña que otros años porque se destinó parte del presupuesto a activar pozos de riego para los agricultores. No estuve nerviosa ni ansiosa, me propuse disfrutar. Fue hermoso ver a mi hinchada, mi familia, mi novio, mi peluquero alentándome. La verdad es que fue una noche mágica.

- ¿Cómo está formada tu familia?

-Mi papá Javier es bodeguero hace más de 30 años, mi mamá Roxana es artesana y ahora trabaja conmigo en los creps, y tengo tres hermanas: Ayelén que es la mayor, luego Romina que me sigue a mí, y por último Sofí que es la princesa de la casa.

- Contabas que estás de novia...

-Estoy de novia hace un año y un par de meses con Lucas. Me ha apoyado mucho, fue una de las personas que me dio el empujón clave para que yo viviera todo este sueño, así que tengo mucho para agradecerle por apoyarme y acompañárme en todas las crisis y momentos lindos.

- ¿Qué sentiste cuando nombraron tu nombre como el de la nueva Reina?

-Se me erizó la piel. Siempre lo soñé y poder cumplir el deseo fue muy emocionante. Me costó un poco caer. Al otro día de la elección en San Pedro del Atuel me hicieron una caravana. Hacía 12 años que el distrito no tenía una Reina departamental, fue una alegría inmensa. Ahí caí en lo que estaba sucediendo, en el rol que iba a cumplir, y fui puro llanto de emoción.

- ¿Por qué te postulaste?

-El sueño viene de chiquita, siempre veía a las reinas como algo inalcanzable. Tuve varias propuestas pero en ese momento era muy chica, aún no cumplía los 18 años y no me sentía preparada en carácter ni en personalidad, sentía que me faltaba madurar un poco. Este año me lo propusieron más serio y firme, y ya me sentía más preparada, había recorrido el camino de salir de la escuela, estudiando una carrera, habiendo abierto mi negocio. Entonces me sentía preparada para afrontar la situación.

Fue hermoso, mi familia me estuvo acompañando desde el día uno. Aún no aceptaba y para ellos ya era la reina. Fue un camino en el que se fue dando todo muy fácil.

- ¿Qué significa para vos este reinado?

-Significa mucho. Significa poder coronar tantos años de esfuerzo y dedicación de mi familia a la tierra. Mi papá lleva más de 30 años siendo bodeguero. Además, toda la gente de General Alvear, las ganas y el esfuerzo que le pone al trabajo, es una manera de coronar y representar todo el trabajo que ellos han dedicado todos estos años.

- ¿Cómo crees que vas a representar a tu departamento?

-Creo que lo voy a representar de la mejor manera, lo quiero hacer y lo estoy haciendo. Quiero llevar el departamento a lo más alto posible, poder mostrar a toda la provincia, el país y hasta donde me sea posible todos los puntos turísticos y nuestro sentimiento de lucha, por más tormentas que ocurran. Tenemos el instinto de siempre seguir luchando.

- ¿En qué consiste tu proyecto social?

-Tengo muchas ideas como proyectos sociales. En sí en el que me voy a basar es en darle a conocer a los niños y a las generaciones que vienen nuestra cultura, nuestros puntos turísticos más importantes del departamento y de la provincia, que conozcan las distintas áreas. Pero a la vez abarcando el cuidado del agua y del medio ambiente. General Alvear está muy relacionado con la lucha del agua y no lo quiero dejar desapercibido. Otros proyectos tienen que ver con el cuidado personal.

- ¿Cómo definís a tu departamento? ¿Qué es lo que más te gusta?

-Lo que más me gusta de mi departamento es el sentimiento de salir adelante. Ha crecido mucho estos últimos años. Hay muchísimos emprendimientos innovadores, tenemos muchos puntos turísticos para pasar el día, se han abierto muchos museos. Es un departamento pequeño pero con mucho para mostrar.

- ¿Qué le recomendarías a un turista para visitar en Alvear?

-La bodega Faraón, que tiene mucha historia, además de un museo, y es muy linda para conocer. Después otro lugar es la costanera Alvear, un sitio para pasar una tarde relax, tomar mates y compartir en familia. Hay mucho para recorrer.

- ¿Estudiás, trabajás? ¿A qué te dedicas?

-Terminé el secundario en el colegio San Martín, después me fui a estudiar para contadora pública en San Rafael, pero mi departamento me trajo de vuelta y ahora estoy en segundo año de abogacía. Estudio en la universidad Siglo 21, la cual me permite estar en mi ciudad.

A la vez me permitió abrir mi propio emprendimiento: tengo una crepería con mi mamá. Hemos tenido un éxito impresionante, hace más de seis meses que estamos con el negocio en funcionamiento y la gente ha respondido de maravilla.

