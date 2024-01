Bioquímicos cobran coseguro en Mendoza: cuánto sale hacerse un análisis y a qué afiliados afecta

La Asociación Bioquímica de Mendoza comenzó esta semana a cobrar el copago a algunos afiliados de obras sociales y prepagas con las cuales no pudo llegar a un arreglo por el pago de sus prestaciones.

Desde la entidad explicaron que esta medida fue tomada por el consejo directivo y que responde al no acuerdo con las instituciones de salud por la actualización de los aranceles y el tiempo de cobro, que en algunos casos excede los 60 días.

Para no perder tanto dinero y menos en un contexto de alta inflación como el de Argentina, la asociación mendocina decidió cobrar este bono adicional complementario no reintegrable, que en algunas obras sociales y prepagas es de 10 mil pesos.

De acuerdo a lo explicado por el presidente de la asociación, Gustavo Yapur, este cobro no es para todas las obras sociales y prepagas sino para “aquellas que no pudimos negociar el tema arancelario, a las más grandes por el momento no se le cobrará este bono a sus afiliados pero veremos que pasará más adelante porque seguimos negociando como lo veníamos haciendo”.

Quiénes pagan el copago por consulta bioquímica

En el listado que elaboró la Asociación Bioquímica de Mendoza figuran las obras sociales y prepagas cuyos afiliados deberán abonar este copago para realizarse algún análisis en un laboratorio.

Los afiliados de Boreal, Iosfa, Oseiv, Policía Federal, Sadaic, Scis, Unión Personal, UTA y Luz y Fuerza serán quienes deban abonar los 10 mil pesos por cada prestación que se realicen en un laboratorio de la provincia.

En tanto, para los afiliados de 20 de Octubre, TV Salud y Unimed el valor de este coseguro es de 8 mil pesos.

El pago de este “bono”, como ellos lo han denominado, ya rige desde el 22 de enero de este año. Desde la entidad aclararon la situación de Ospil, quien tiene el crédito suspendido.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En Mendoza y otras partes del país

Esta medida no solo se aplica en Mendoza sino que también lo hacen bioquímicos de otros lugares como provincia de Buenos Aires, Córdoba y Catamarca. Por el momento, los laboratorios de la Ciudad de Buenos Aires están exentos de este cobro extra a los pacientes, según informaron desde la Federación bioquímica de Buenos Aires, que nuclea a un gran número de profesionales.

En el reciente DNU 70/2023 del Gobierno nacional, que desregula la actividad de las prepagas sin estipular lo que les deben trasladar a los prestadores, los bioquímicos les habían solicitado a las empresas de medicina una actualización arancelaria que cubra el costo de funcionamiento de los laboratorios pero al no llegar a un acuerdo, han decidió cobrar este bono que no es reintegrable.

La situación de los bioquímicos viene del año pasado, donde también los médicos fueron como una punta de lanza en el cobro de una consulta ética particular, que inició en 6 mil pesos pero fue aumentando producto de la inflación, a raíz de los reclamos por los aranceles y la fecha de cobro a obras sociales y prepagas.

Seguí leyendo: