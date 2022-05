Belleza recuperada: especialistas restauran el santuario de María Auxiliadora

Andamios, cascos, picos, polvo en suspensión y especialistas que están trabajando a conciencia. Así, a ritmo pleno, avanza el proyecto de restauración patrimonialista del santuario de María Auxiliadora, ubicado en Rodeo del Medio (Maipú), junto al colegio Don Bosco.

Allí, un equipo encabezado por el arquitecto Pedro Canepuccia y la licenciada Cristina Sonego ha enfocado su trabajo especializado en la nave lateral este, aunque luego la intención es continuar en otras áreas de la iglesia de los salesianos mendocinos. Vale destacar que Canepuccia y Sonego son expertos en conservación arquitectónica y restauración de bienes culturales y cuentan con una vasta trayectoria en este tipo de labores. Por ejemplo, ambos trabajaron, entre otros, en la restauración de la Mansión Stoppel, donde funciona el Museo Carlos Alonso.

“Todo el trabajo, que tendrá una demora de seis a ocho meses y está basado en normas internacionales. En este momento estamos en la parte más crítica. Antes tuvimos que esperar a subsanar una patología de humedad que había en las paredes por infiltración. Sucede que había un techo que apoyaba sobre la nave lateral que comprometió, además, vitrales y la pintura mural”, señaló Canepuccia.

Para recordar, la comunidad salesiana se encuentra en las vísperas de las celebraciones por el día de María Auxiliadora, que es recordada todos los 24 de mayo.

Los trabajos de restauración

Canepuccia y Sonego explicaron que los trabajos comenzaron el pasado 18 de abril, luego de que, como se dijo, hubiese que esperar a que se subsanase la patología de humedad por infiltración que produjo el asiento del teatro ubicado a continuación de la nave lateral, hacia el este. Los especialistas recordaron que en 2008 se inició el proyecto integral del templo aunque previamente se había hecho la restauración del campanario dañado por el terremoto del 85 pero también con problemas anteriores a esa fecha.

“Lo que estamos haciendo es una parte del proyecto madre de 2008 y estamos trabajando sobre procesos epocales de pintura que tiene la nave lateral este. Uno antiguo, de 1909, que decora las arcadas, los capiteles y los acabados de simil mármol. Y otro que es parte de la decoración de la nave lateral a cargo de Castelló y de las pinturas de Estruch y Bros”, explicó Sonego.

La especialista añadió que la intervención tiene, en total son 597.11 metros cuadrados. “Este trabajo tiene dos fases. Uno que es la disposición del andamio en las cúpulas con más grado de patología, devenidas del sismo y de la humedad. Y es importante señalar que una de las patologías más graves tiene que ver, no solo con el desprendimiento de pintura o enlucido grueso, sino también con la proliferación de sulfobacterias que son las que provocan más deterioro sobre la capa pictórica”, dijo Sonego.

Un equipo de ingenieros patrimonialistas están realizando una restauración del edificio y de las pinturas del templo de la iglesia María Auxiliadora de Rodeo del Medio, Maipú. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Otro problema que detectaron los restauradores, luego de un registro fotográfico UV es que había espacios que no habían sido reparados en profundidad sino superficialmente, lo que hizo que se dañaran nuevamente, y en el corto plazo, tanto partes de la estructura profunda como de superficie.

“Todo este trabajo es de rutina para nosotros. Porque es parte de una premisa establecida por las cartas internacionales que indican cómo proceder ante daños de este tipo y su diagnóstico”, remarcó Canepuccia agregando que también están estudiando muestras – mediante envíos a laboratorios de Buenos Aires- de los murales originales para saber con qué sustancias se trabajó originalmente.

Un trabajo interdisciplinario

Otro de los trabajos que se están realizando es la fijación de la pintura desprendida mediante un proceso que se denomina plastecimiento, el cual consiste en la inyección de adhesivos entre la pintura y el primer soporte con espátulas técnicas y con interfaces de papel arroz para lograr el objetivo deseado.

“Además es doble el mérito de restauración porque no es lo mismo hacer esto acá que en Europa. Acá hay que preparar todo de manera artesanal. Allá se consigue en un negocio. Y eso es parte de la formación a otros profesionales que también tenemos que hacer. Por eso decimos que no cualquiera hace este trabajo. Por otro lado, este trabajo no se puede hacer sin un equipo interdisciplinario”, señaló el arquitecto.

Luego vienen otras etapas como el plastecimiento, el uso de la técnica del estaco para no alterar las superficies originales y otras relacionadas con la aplicación de mezclas artesanales, de la época romana, para lograr una restauración adecuada. Pasada la etapa crítica, se nivelan las partes faltantes y se reintegran las formas arquitectónicas.

“Lo importante para destacar es que no deben crearse falsos históricos. Es decir que, cuando uno toca algo original debe dejar una impronta para que los especialistas lo puedan identificar”, agregó Canepuccia indicando que luego seguirán trabajando en zonas mas bajas del muro. Sonego, por su parte, explicó que todo el trabajo queda registrado y se vuelca en fichas para el documento final que se manda a la inspectoría general de la orden.

Una merecida atención

Para terminar, el padre director del santuario dijo que la decisión de la restauración fue darle al lugar la atención que se merece. “Nuestro trabajo educativo pastoral implica atender situaciones de la escuela, mantenimientos y mejoras. Y para espacios como estos no siempre les damos la atención que se merece”, indicó recordando el valor patrimonial de la iglesia.

“Aquí hay un sentido de pertenencia muy grande y muy solidaria para todo lo que se pide. Ahora se está trabajando con fondos de la congregación y hemos pedido ayuda a los fieles y donantes”, remarcó.

La historia del templo

Desde la Parroquia María Auxiliadora se encargan de la atención de capellanías de la zona de Rodeo del Medio y alrededores, y trabaja por los más necesitados y la formación religiosa a través de distintas agrupaciones. Su sede es el Santuario de María Auxiliadora, Patrona del Agro Argentino, inaugurado en 1909 y consagrado y adherido a la Basílica Santa María la Mayor de Roma en 1913. En este contexto, el Templo es una joya en su arquitectura Románica-Lombarda y su decoración es exquisita.

Entre sus detalles relevantes se distinguen el Camarín de María Auxiliadora, espacio arquitectónico por excelencia, un ámbito más íntimo y pequeño que el inmenso Santuario destinado a un encuentro más cercano con María; el Órgano Tubular importado de Alemania en 1909 y recuperado en 2014. También es de destacar el Reloj de cuatro caras que, en coordinación con las Seis Campanas, tocan las horas y recuerdan al pueblo la presencia de María.

Párrafo aparte es para la Capilla del Sufragio donde recibieron sepultura los grandes bienhechores de la Obra: Lucila Barrionuevo de Bombal, el Padre Aquiles Pedrolini y el Gobernador de Mendoza, General Rufino Ortega y su esposa, cuyo mausoleo es Monumento Histórico Nacional. El lugar tiene gran valor pictórico, histórico, estético, artístico y religioso. Así lo manifiestan las manos de su artista creador Antonio Estruch y Bros quien diera comienzo a los trabajos en 1915 y concluyera un año más tarde. Estruch concentró lo más significativo de la decoración en el ábside del Santuario, alrededor del altar mayor y contó con la colaboración de Francisco Castelló quien realizó bóvedas y arcadas; y con la colaboración operaria de las obras de la decoración de Bernardo Ruiz.

También tiene frisos de cornisamento que llevan una salutación angélica con letras de color rojo morado sobre fondo de oro imitación mosaico y triángulos entre los arcos menores. Destacan además, pilares que llevan símbolos de la virgen, pilares a imitación verosímil del mármol de ónix de San Rafael con capiteles dorados.

Ficha técnica

Empresa Ciccsa Construcciones Idustriales, comerciales y civiles SA

Presidente: Ingeniero Civil Gustavo Cicconi

Director técnico: Arq. Pedro Canepuccia

Representante técnico: Lic. Cristina Sonego

Coordinación técnica: Arq. Susana Malnis

Coordinación general de la obra: Camila Cicconi

Relevamiento en Archivo: Historiadora Pilar Dusel

Fotografía: Bravo fotografía y visuales

Fotografía UV: Tec en fot. J. Bautista Gauna

Relevamiento Gráfico del proceso: Arq. Mariela Hug