Aumenta la miopía en los niños: las conductas evitables y 7 estrategias para reducir riesgos

La miopía está aumentando en la población en general, tanto así que se advierte hace años que en 2050, la mitad de la población mundial tendrá este deterioro que afectará su visión.

Pero preocupa en particular el incremento de este cuadro en los niños, que podría dificultar los procesos de aprendizaje.

La miopía hace que los objetos distantes se vean borrosos y los objetos cercanos, claros.

Según una publicación de Healthychildren.org, con frecuencia comienza entre los 6 y los 14 años. Afecta aproximadamente al 5% de los niños en edad preescolar, al 9% de los niños en edad escolar y el 30% de los adolescentes.

Las estimaciones apuntan a un empeoramiento de la situación en tanto se espera un aumento de los casos: se cree que se pasará de un promedio de 10% de afectados a un 20%.

La miopía está aumentando en la población en general, tanto así que se advierte hace años que en 2050, la mitad de la población mundial tendrá este deterioro que afectará su visión. Pero preocupa en particular el incremento de este cuadro en los niños, que podría dificultar los procesos de aprendizaje.

Si bien se señala que se trata de un cuadro multifactorial, se atribuye en gran medida el incremento de ciertas conductas como el abuso de pantallas y permanecer mucho tiempo en espacios cerrados.

La doctora María Marta Galan, coordinadora del evento Focus On Myopia organizado por Novar, explica que “la miopía no tiene una sola causa, sino que es una enfermedad “multifactorial. Aparece cuando se suman varios factores de riesgo”. Un factor con mucho peso es la genética; si los padres tienen miopía, es más probable que los niños tengan también. Pero otros factores están relacionados a cómo usan la visión en el día a día. Advierten que es cierto que el uso excesivo de dispositivos es un factor de riesgo en la aparición de miopía en niños, pero lo más peligroso -señalan-no son las pantallas sino cómo y cuánto se usan.

Miopía y pantallas

Varios estudios relacionan el uso excesivo de dispositivos con el aumento de miopía en niños. Pero el problema es cómo se utilizan las pantallas. Cuando los niños usan dispositivos como el celular o la tablet la vista enfoca a muy pocos centímetros, algo que no sucede con la televisión, por ejemplo. Cuando los niños pasan muchas horas delante de pantallas todos los días, con el paso de los meses y los años, los ojos tienden a elongarse hacia atrás, lo que deriva en miopía.

Por otra parte, las pantallas suelen usarse en espacios interiores oscuros y eso significa tiempo que los chicos no pasan en el exterior, algo clave para el crecimiento del ojo y evitar la miopía. Se suma a que muchas veces en el colegio usan pantallas y también cuando hacen los deberes en casa.

La importancia de las actividades al aire libre para evitar la miopía en niños también se ha visto con el impacto de la pandemia de Covid-19. Con la pandemia los niños han salido menos a la calle y han aumentado su uso de las pantallas significativamente, y ya se están viendo los efectos en un aumento de la miopía. Según especialistas, el mayor problema no es la visión borrosa en sí, sino los peligros a los que puede derivar. Por eso, lo importante es frenar su progresión y evitar que se convierta en miopía patológica.

Cómo se identifica la miopía y cómo evitarla

Muchas veces el primer llamado de atención lo hace la maestra en el colegio, que le avisa a los padres que el niño o la niña no ve bien el pizarrón. ¿Y cómo se evidencia esto? Puede ser porque el alumno lo manifiesta, o en los más chicos de edad, por dificultades en el rendimiento escolar. Por esa razón, antes del ingreso a la escuela primaria -es decir entre los 5 y 6 años- las escuelas solicitan a los padres que presenten un certificado de agudeza visual, que debería repetirse año a año.

Pero hay ciertas estrategias que se pueden implementar para minimizar los riesgos de miopías en niños: usar menos pantalla y salir “al menos dos horas diarias” al aire libre.

Para evitar la progresión de la miopía, el doctor Leonardo Fernández Irigaray, también organizador de Focus On Myopia con Novar, recomienda reducir el uso de pantallas en los niños, pero que esto se traduzca en más actividad al aire libre. Pero también recomienda otro tipo de hábitos:

-Descansar cada 20 minutos de los dispositivos digitales

-Asegurar una distancia de al menos 30cm. entre los ojos y la pantalla

- Realizar actividades al aire libre con luz natural al menos dos horas por día

-Activar el modo oscuro en las pantallas para leer texto sobre fondo negro

-Aumentar el tamaño del texto

La miopía está aumentando en la población en general, tanto así que se advierte hace años que en 2050, la mitad de la población mundial tendrá este deterioro que afectará su visión. Pero preocupa en particular el incremento de este cuadro en los niños, que podría dificultar los procesos de aprendizaje.

-Quitar los dispositivos al menos dos horas antes de acostarse

-Verificar tener un nivel suficiente de luminosidad en ambientes internos

Apps para cuidados parentales

Hoy existen aplicaciones para que los padres puedan optimizar el uso de las pantallas en cuanto a distancia, iluminación y tiempo. Un ejemplo es Planoapp la aplicación de control parental para administrar el uso del dispositivo y el tiempo de pantalla de los niños. Se centra en proteger la salud ocular y reducir los factores de riesgo asociados con la miopía. Otra propuesta es la de Miopia.app, que ayuda a controlar el tiempo diario con pantallas en base a recomendaciones científicas.

Por otra parte, para casos en que ya se ha desarrollado, la tecnología ofrece nuevas alternativas. Durante el congreso sobre miopía que se realizó en julio de 2023 en Buenos Aires, los especialistas presentaron una nueva generación de lentes, que no solo sirven para ver mejor, sino que evitan la progresión de la miopía de modo que ésta no llegue a valores altos. Los anteojos convencionales solo solucionan el problema de la miopía y no están diseñados para controlarla, por lo que su uso sería similar a tratar un síntoma y no la enfermedad de base. Pero gracias a la persistente investigación de profesionales argentinos y la tecnología de Novar hoy se encuentran en el mercado dos nuevas lentes.